Off Beat: क्या कोई डॉक्टर के पास जाकर अमीर बन सकता है? इस शख्स के साथ हुआ कुछ ऐसा ही चमत्कार

Lucky Lottery Ticket: कहते हैं कि जब आपकी किस्मत चमकने वाली होती है, तो बहाने अपने आप बन जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका के साउथ कैरोलिना में रहने वाले एक शख्स के साथ, जो घर से तो निकला था किसी और काम के लिए, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि वो पल भर में लखपति बन गया. इस शख्स की कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे 'प्योर लक' यानी शुद्ध किस्मत का खेल बता रहे हैं.

रिश्तेदार की मदद करना पड़ा भारी मुनाफे में

साउथ कैरोलिना के बामबर्ग में रहने वाले एक शख्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी की मदद करने का इनाम उसे इतनी जल्दी और इतना बड़ा मिलेगा. असल में यह शख्स अपने एक बीमार रिश्तेदार को गाड़ी से डॉक्टर के पास ले जा रहा था. अस्पताल जाते समय रास्ते में उसने बामबर्ग के मेन हाईवे पर स्थित एक एनमार्केट स्टोर पर गाड़ी रोकी. उसे वहां कुछ काम था, इसलिए वो दुकान के अंदर चला गया.

जिंदगी का सबसे बेस्ट 3 डॉलर का फैसला

दुकान के अंदर खड़े होकर उस शख्स ने सोचा कि क्यों न एक लॉटरी टिकट खरीद लिया जाए. उसने अपनी जेब से सिर्फ 3 डॉलर (करीब 300 रुपये) निकाले और 'कैश लाइन्स' नाम का एक लॉटरी टिकट खरीद लिया. मजेदार बात यह है कि उस शख्स ने इससे पहले कभी भी उस दुकान से कोई टिकट नहीं खरीदा था. उसे क्या पता था कि उसका यह पहला प्रयास ही उसकी जिंदगी बदल देगा.

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जब स्क्रीन पर दिखा $75,000 का इनाम

जैसे ही उस शख्स ने लॉटरी टिकट को स्क्रैच किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं. उस 3 डॉलर के टिकट पर पूरे 75,000 डॉलर का टॉप प्राइज (करीब 72 लाख रुपये) लिखा हुआ था. शख्स को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक झटके में इतनी बड़ी रकम जीत चुका है. जहां वो डॉक्टर के पास जा रहा था, वहीं उसकी खुद की किस्मत का इलाज हो गया था.

विजेता ने कहा- यह तो प्योर लक है

लॉटरी अधिकारियों से बात करते हुए इस भाग्यशाली विजेता ने कहा कि यह पूरी तरह से शुद्ध किस्मत थी. उसने बताया कि वह अभी भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है कि वह इतनी बड़ी रकम जीत चुका है. उसने कहा कि अगर वह उस दिन रिश्तेदार को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए घर से नहीं निकलता, तो शायद वह कभी उस दुकान पर जाता ही नहीं और न ही यह टिकट खरीद पाता.

सोशल मीडिया पर लोग क्या बोले?

इस खबर के सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि जब आप किसी की भलाई के लिए पैर आगे बढ़ाते हैं, तो पूरी कायनात आपको उसका फल देने में लग जाती है. इस शख्स ने अपने रिश्तेदार की मदद की और भगवान ने उसे बदले में लाखों का जैकपॉट थमा दिया. वाकई, ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती.