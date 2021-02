Weird News: बच्ची की नई गुड़िया के अंदर भारी मात्रा में मिले Drugs, देखिए तस्वीर

नई दिल्ली: घर में बच्चे होंगे तो नए-पुराने खिलौनों की भरमार भी होगी. आमतौर पर पेरेंट्स या बच्चों को दुकान पर जो खिलौना पसंद आता है, वे उसे खरीद लेते हैं. भई, दुकान पर भला कौन ही खिलौने को खोल कर देखता है! इसी तरह से अमेरिका (America) के एरिजोना (Arizona) में रहने वाले एक कपल ने अपनी बेटी की खुशी के लिए एक ग्लो वर्म गुड़िया (Glow Worm Doll) खरीदी थी लेकिन उस खिलौने ने सबकी नींद उड़ा दी. जानिए अजीबोगरीब वाकया (Weird News).

अमेरिका (America) के एरिजोना (Arizona) में स्थित फीनिक्स (Phoenix) में रहने वाले एक कपल ने अपनी बेटी के लिए हरे रंग की खूबसूरत गुड़िया (Doll) खरीदी थी. बच्ची के खेलने के बाद जब कपल ने उस गुड़िया को धोया तो उसमें से कुछ ऐसा निकला, जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी. दरअसल, उस ग्लो वर्म डॉल (Glow Worm Doll) के अंदर एक सैंडविच बैग (Sandwich Bag) था. उस बैग में भारी मात्रा में ड्रग्स (Drugs) के निकलने से माता-पिता बेचैन हो गए.

Parents purchased a glow worm at a thrift store in El Mirage for their daughter and found a sandwich bag with over 5,000 pills believed to be fentanyl inside. They called #phoenixpolice and gave the dangerous drugs to officers. Remember to inspect all opened and used items. pic.twitter.com/hRLEuZpXfS

— Phoenix Police (@PhoenixPolice) February 21, 2021