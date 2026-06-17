मैं मर चुका था... गैस धमाके में थमी सांसें, फिर अचानक कैसे जिंदा हुआ यह शख्स?

Near Death Experience: क्या कोई मरने के बाद फिर से जिंदा हो सकता है? विज्ञान भले ही इस पर लाख सवाल उठाए, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो इंसान की सोच से परे होती हैं. ऐसी ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है जहां एक शख्स गैस ब्लास्ट का शिकार हुआ. डॉक्टरों ने उसे मृत मान लिया, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया. मौत के मुंह से वापस लौटने वाले इस शख्स की पूरी और सच्ची कहानी.
यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लग सकती है पर यह पूरी तरह सच है. मिरर की रिपोर्ट्स के अनुसार, एक आम दिन अचानक एक जोरदार गैस ब्लास्ट होता है. धमाका इतना भयानक था कि आस-पास की दीवारें तक हिल गईं. शख्स इस ब्लास्ट की चपेट में सीधे आ गया. आग की लपटों और मलबे के बीच उसकी सांसें वहीं थम गईं. मौके पर मौजूद लोगों के लिए यह मान लेना बिल्कुल लाजमी था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा.
डॉक्टरों ने टेक दिए थे घुटने
मिरर की खबर के मुताबिक, ब्लास्ट के तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों की टीम ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की. वेंटिलेटर, सीपीआर और हर मुमकिन मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया. लेकिन उसकी पल्स गायब हो चुकी थी और दिल ने धड़कना पूरी तरह बंद कर दिया था. डॉक्टरों ने आखिरकार हार मान ली और उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार में कोहराम मच गया और हर कोई इस दर्दनाक हादसे पर आँसू बहा रहा था.
जब अचानक थमी सांसें लौट आईं
कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर आता है. जब बॉडी को आगे की प्रक्रियाओं के लिए ले जाया जा रहा था, तभी अचानक उसकी उंगलियों में कुछ हलचल हुई. किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था. डॉक्टरों ने दोबारा चेक किया तो देखा कि जो दिल बंद हो चुका था, वो फिर से धीरे-धीरे धड़क रहा था. यह किसी मेडिकल मिरेकल से कम नहीं था. वह शख्स मौत के ठंडे सन्नाटे को चीरकर वापस आ चुका था.
मौत के पार क्या देखा
होश में आने के बाद जब उस शख्स से बात की गई, तो उसने जो बताया वो वाकई हैरान करने वाला था. उसने कहा कि जब उसकी सांसें थमी थीं, तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था. कोई दर्द नहीं था और चारों तरफ बस एक गहरी शांति थी. ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत ही सुहावने सफर पर है. लेकिन तभी एक आवाज आई कि तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ है और वो अचानक वापस आ गया.
इस घटना ने मेडिकल साइंस के सामने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. डॉक्टर खुद हैरान हैं कि क्लीनिकली डेड होने के बाद कोई इंसान कैसे बिना किसी ब्रेन डैमेज के वापस नॉर्मल हो सकता है. लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं तो कुछ इसे गजब की इच्छाशक्ति का नतीजा कह रहे हैं.