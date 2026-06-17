Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /गैस सिलेंडर ब्लास्ट में हुई मौत, ताबूत में जाने से पहले कैसे जिंदा हुआ ये शख्स? बोला- स्वर्ग में मैंने देखा...

गैस सिलेंडर ब्लास्ट में हुई मौत, ताबूत में जाने से पहले कैसे जिंदा हुआ ये शख्स? बोला- स्वर्ग में मैंने देखा...

Gas Explosion Survivor: गैस ब्लास्ट में जान गंवाने के बाद दोबारा जिंदा होने वाले शख्स की खौफनाक और हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी. जानिए कैसे डॉक्टरों के डेड घोषित करने के बाद भी लौट आईं सांसें और उसने मौत के बाद क्या देखा. पूरी मिस्ट्री जानने के लिए अभी पढ़ें.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 17, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:58 AM IST
गैस सिलेंडर ब्लास्ट में हुई मौत, ताबूत में जाने से पहले कैसे जिंदा हुआ ये शख्स? बोला- स्वर्ग में मैंने देखा...

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मैं मर चुका था... गैस धमाके में थमी सांसें, फिर अचानक कैसे जिंदा हुआ यह शख्स?
Weird News2 min ago
2
FIFA World Cup 202617 min ago
3
FIFA World Cup 202622 min ago
4
Sanjay Raut24 min ago
5
Elon Musk28 min ago