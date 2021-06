Weird Proposal: गोलगप्पे में अंगूठी रख किया Girlfriend को प्रपोज, Viral Photos देखकर जानिए Cute वजह

नई दिल्ली: अभी तक आपने फिल्मों और टीवी सीरियल्स में प्रपोजल के कई अनूठे तरीके (Proposal Video) देखे होंगे. वेडिंग प्रपोजल (Wedding Proposal) को लेकर हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती है. लेकिन कभी-कभी हमें अपनी ख्वाहिश से भी कुछ अलग और अनूठा हासिल हो जाता है. सोशल मीडिया (Social Media) पर अनोखे प्रपोजल (Weird Proposal) की फोटो वायरल (Viral Photo) हो रही है. इसे देखकर आपके मुंह से भी सिर्फ 'वाह' ही निकलेगा!

सोशल मीडिया (Social Media) साइट ट्विटर (Twitter) पर एक अनूठे प्रपोजल (Weird Proposal) की कुछ फोटोज वायरल (Viral Photo) हो रही हैं. आमतौर पर शायद ही कोई ऐसा होगा, जिसे गोलगप्पे (Golgappa) खाना पसंद न हो. लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से कई लोगों का यह शौक काफी अधूरा रह गया है. किसी भी कपल की लाइफ में प्रपोजल (Proposal Video) वाला दिन सबसे अहम होता है. हर कोई अपने पार्टनर को प्रपोज करने के लिए एक से एक नायाब तरीके ढूंढता है. हाल ही में एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए गोलगप्पे में अंगूठी (Ring In Golgappa) छिपा दी.

i mean,, can’t say no to pani puri

Gol gappay or pani puri are enjoyed by everyone and they are a real treat. But none of us would have imagined getting proposed through gol gappay. This man is doing things differently and after bizarre food proposals, pic.twitter.com/OwvGFc1Jd4

— MonthlyAndazeJahan (jiddat group of publications) (@e_monthly) June 3, 2021