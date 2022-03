शख्स ने अजीबोगरीब तरीके से किया सिग्नेचर, देखने के बाद लोग बोले- मोर है क्या?

कई बार हमें ऐसे हस्ताक्षर देखने को मिल जाते हैं, जो बेहद अजीबोगरीब (Weird Signature) होते हैं. कुछ लोग अपने सिग्नेचर को थोड़ा कठिन बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसे कोई कॉपी न कर पाए. कुछ ऐसा ही सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस तस्वीर में देखने को मिला, जब एक अधिकारी ने बेहद ही अजीबोगरीब तरीके से हस्ताक्षर किया. अब साइन की गई कॉपी वायरल हो रही है. इतना ही नहीं, लोग इस साइन को देखने के बाद तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (Gauhati Medical College & Hospital) के एक अधिकारी का हस्ताक्षर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लोग हस्ताक्षर को आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं. अधिकारी के इस अलग तरह के हस्ताक्षर का अब मजाक बनाया जाने लगा है. सोशल मीडिया (Social Media) पर ऑनलाइन मीम बनने लगे.

I have seen many signatures but this one is the best. pic.twitter.com/KQGruYxCEn

— Ramesh (@Ramesh_BJP) March 20, 2022