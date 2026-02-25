Weird Tribes: न तारीखें, न घड़ी... मिलिए उस कबीले से जो बिना 'टाइम' के जीता है जिंदगी!

Amondawa Weird Tribe: आज की दुनिया डेडलाइन और शेड्यूल पर चलती है, लेकिन अमेजन वर्षावन के घने जंगलों में रहने वाली अमोंडावा जनजाति के लिए ‘समय’ जैसा कोई शब्द ही नहीं है. उनके पास हफ्ता, महीना या साल जैसी कोई अवधारणा नहीं है. रिसर्चर्स के मुताबिक, उनकी भाषा में समय को नापने वाला कोई शब्द मौजूद नहीं है. वे जिंदगी को घड़ी की टिक-टिक से नहीं, बल्कि प्रकृति के संकेतों से समझते हैं.

जहां हम अलार्म और कैलेंडर पर निर्भर हैं, वहीं अमोंडावा समुदाय सूरज उगने और डूबने के हिसाब से अपना दिन तय करता है. यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के रिसर्चर्स ने पाया कि इस समुदाय की जिंदगी प्राकृतिक चक्रों पर आधारित है. उनकी स्टडी बताती है कि यह जनजाति वर्तमान में जीती है, भविष्य की डेडलाइन या अतीत के कैलेंडर में उलझकर नहीं, जो लैंग्वेज एंड कॉग्निशन में प्रकाशित हुई.

उम्र का हिसाब कैसे होता है?

इस जनजाति में कोई अपना जन्मदिन नहीं मनाता, क्योंकि उन्हें अपनी उम्र का पता ही नहीं होता. यहां बच्चों के बड़े होने का मतलब है नाम बदलना. जैसे-जैसे व्यक्ति जीवन के नए चरण में प्रवेश करता है, उसे नया नाम दिया जाता है. यानी यहां उम्र का निर्धारण संख्या से नहीं, बल्कि सामाजिक पहचान से होता है. यही परंपरा उनकी जिंदगी के हर पड़ाव को खास बनाती है.

क्या इन्हें घटनाओं का क्रम समझ आता है?

शोध का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर क्रिस सिन्हा ने साफ किया कि अमोंडावा लोग ‘समय से अनजान’ नहीं हैं. वे घटनाओं का क्रम समझते हैं, लेकिन उन्हें घंटों, दिनों या सालों में नहीं बांटते. उनके लिए समय कोई अलग मापने योग्य चीज नहीं, बल्कि जीवन का बहाव है. औद्योगिक समाज की तरह यहां समय को स्वतंत्र इकाई नहीं माना जाता.

बाहरी दुनिया से टकराव क्यों?

जब इस समुदाय का संपर्क बाहरी दुनिया से हुआ तो कई सांस्कृतिक टकराव सामने आए. जन्मतिथि, पहचान पत्र और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बनवाना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके पास जन्म की कोई दर्ज तारीख नहीं है. एक रिपोर्ट में BBC ने बताया था कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं उनके लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं. अब उन्हें पुर्तगाली भाषा सिखाने की कोशिश हो रही है, ताकि वे सरकारी सिस्टम से जुड़ सकें.

जीवनयापन कैसे करते हैं?

अमोंडावा जनजाति पूरी तरह जंगल पर निर्भर है. वे धनुष-बाण से शिकार करते हैं, नदियों में मछली पकड़ते हैं और जंगल से फल, जड़ें व शहद इकट्ठा करते हैं. वे मैनिओक और मक्का जैसी फसलें भी उगाते हैं. खाना खुले आग पर भूनकर या उबालकर तैयार किया जाता है. हालांकि वनों की कटाई और बाहरी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, फिर भी यह जनजाति आज भी प्रकृति से गहरे रिश्ते के साथ अपनी परंपराओं को बचाए हुए है.