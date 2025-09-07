Weird Tribes: नाम से नहीं, अलग-अलग तरह की सीटी बजाकर बुलाते हैं यहां के लोग, जानें ये कौन सी जनजाति और पीछे की वजह

Weird Tribes: अक्सर किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए उसे उसके नाम से पुकारा जाता है. हर एक इंसान की पहचान उसके नाम और सरनेम के साथ की जाती है, लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी हैं जहां एक दूसरे को किसी नाम से नहीं पुकारते हैं और ना ही किसी तरह का कोई इशारा करते हैं. ऐसी जनजाति के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जहां कोई लिखित इतिहास मौजूद नहीं है और वहां पढ़ाई-लिखाई भी नहीं होती, एक दूसरे को बुलाने के लिए सीटी बजाते हैं.

अलग-अलग तरह की सीटी ही है नाम

हैरान होने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में ऐसी एक जनजाति है जो एक दूसरे को अलग-अलग तरह की सीटी की आवाज से पुकारती है. अफ्रीकी देश में तंजानिया नामक एक जगह है. यहां हडजा जनजाति के लोग रहते हैं जो इतिहास पाषाण युग से आज तक परंपराओं को निभा रहे हैं. अलग-अलग तरह की सीटियां इनके यहां नाम की तरह और सभी इसे बोल भी पाते हैं और समझते भी हैं कि उन्हें पुकारा जा रहा है.

किसी भाषा का नहीं करते इस्तेमाल

बातचीत के लिए उनकी कोई भाषा नहीं है. एक दूसरे से बात करने के लिए मुंह में अपनी जीभ से स्मैकिंग या पॉपिंग ध्वनि निकालते हुए सिटी जैसी आवाज निकालते हैं और होठ से निकली आवाज ही इस जनजाति के लोगों के बीच अपने समुदाय के सदस्यों से संवाद का तरीका बनाती है. मुंह से निकली सीटी जैसी आवाज न लोगों के मनोभावों को को जाहिक करती है.

आज भी परंपरा जीवित

इन लोगों का मानना है कि अपनी परंपराओं को जीवित रखना उनकी जिम्मेदारी है और इस वजह से हडजा जनजाति के सदस्य वो सभी परंपरा निभाते हैं जो शुरुआत से होती रही हैं. इस जनजाति के लोगों का घर गुफाओं या पठारी इलाकों में एक पक्षी के घोंसले की तरह होता है.

हडजा जनजाति हैं शिकारी

अफ्रीका के उत्तर-मध्य तंजानिया की सेंट्रल रिफ्ट घाटी के लेक इयासी झील के नजदीक 4 हजार किलोमीटर के क्षेत्र में इस जनजाति के लोग लगायत सेरेंगेटी के पठार तक रहते हैं. हडजा जनजाति को शिकारी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है. मौजूदा समय में करीब 1200 ही हडजा जनजाति के सदस्य बचे हैं. आज भी पहले जैसी परिवेश में रह रहे हैं और वैसा व्यवहार करते हैं.

सीटी बजाने वाली भाषा का क्या नाम है?

अगर आपके मन में भी सवाल है कि यहां के लोग जब सीटी ही जानते हैं तो इतिहास में खुद की सीटी वाली भाषा का नाम क्या है? जानकारी के लिए बता दें कि इसे दुनिया में सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है और सिर्फ हडजा समुदाय के बीच सीटी बजाने वाली भाषा क्लिकिंग जानी जाती है. बिना कैलेंडर और घड़ी के यहां लोग रहते हैं और सूर्य-चंद्र की गतिविधियों से समय का अनुमान लगाते हैं.

