Weird Tribes: नाम से नहीं, अलग-अलग तरह की सीटी बजाकर बुलाते हैं यहां के लोग, जानें ये कौन सी जनजाति और पीछे की वजह
Advertisement
trendingNow12912196
Hindi Newsजरा हटके

Weird Tribes: नाम से नहीं, अलग-अलग तरह की सीटी बजाकर बुलाते हैं यहां के लोग, जानें ये कौन सी जनजाति और पीछे की वजह

Weird Tribes: आज हम आपको ऐसी जनजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि अलग-अलग तरह की सीटियों से पुकारते हैं, आइए जानते हैं वो जनजातियां कौन सी है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weird Tribes: नाम से नहीं, अलग-अलग तरह की सीटी बजाकर बुलाते हैं यहां के लोग, जानें ये कौन सी जनजाति और पीछे की वजह

Weird Tribes: अक्सर किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए उसे उसके नाम से पुकारा जाता है. हर एक इंसान की पहचान उसके नाम और सरनेम के साथ की जाती है, लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी हैं जहां एक दूसरे को किसी नाम से नहीं पुकारते हैं और ना ही किसी तरह का कोई इशारा करते हैं. ऐसी जनजाति के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जहां कोई लिखित इतिहास मौजूद नहीं है और वहां पढ़ाई-लिखाई भी नहीं होती, एक दूसरे को बुलाने के लिए सीटी बजाते हैं.

अलग-अलग तरह की सीटी ही है नाम

हैरान होने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में ऐसी एक जनजाति है जो एक दूसरे को अलग-अलग तरह की सीटी की आवाज से पुकारती है. अफ्रीकी देश में तंजानिया नामक एक जगह है. यहां हडजा जनजाति के लोग रहते हैं जो इतिहास पाषाण युग से आज तक परंपराओं को निभा रहे हैं. अलग-अलग तरह की सीटियां इनके यहां नाम की तरह और सभी इसे बोल भी पाते हैं और समझते भी हैं कि उन्हें पुकारा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसी भाषा का नहीं करते इस्तेमाल

बातचीत के लिए उनकी कोई भाषा नहीं है. एक दूसरे से बात करने के लिए मुंह में अपनी जीभ से स्मैकिंग या पॉपिंग ध्वनि निकालते हुए सिटी जैसी आवाज निकालते हैं और होठ से निकली आवाज ही इस जनजाति के लोगों के बीच अपने समुदाय के सदस्यों से संवाद का तरीका बनाती है. मुंह से निकली सीटी जैसी आवाज न लोगों के मनोभावों को को जाहिक करती है.

आज भी परंपरा जीवित

इन लोगों का मानना है कि अपनी परंपराओं को जीवित रखना उनकी जिम्मेदारी है और इस वजह से हडजा जनजाति के सदस्य वो सभी परंपरा निभाते हैं जो शुरुआत से होती रही हैं. इस जनजाति के लोगों का घर गुफाओं या पठारी इलाकों में एक पक्षी के घोंसले की तरह होता है.

हडजा जनजाति हैं शिकारी

अफ्रीका के उत्तर-मध्य तंजानिया की सेंट्रल रिफ्ट घाटी के लेक इयासी झील के नजदीक 4 हजार किलोमीटर के क्षेत्र में इस जनजाति के लोग लगायत सेरेंगेटी के पठार तक रहते हैं. हडजा जनजाति को शिकारी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है. मौजूदा समय में करीब 1200 ही हडजा जनजाति के सदस्य बचे हैं. आज भी पहले जैसी परिवेश में रह रहे हैं और वैसा व्यवहार करते हैं.

सीटी बजाने वाली भाषा का क्या नाम है?

अगर आपके मन में भी सवाल है कि यहां के लोग जब सीटी ही जानते हैं तो इतिहास में खुद की सीटी वाली भाषा का नाम क्या है? जानकारी के लिए बता दें कि इसे दुनिया में सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है और सिर्फ हडजा समुदाय के बीच सीटी बजाने वाली भाषा क्लिकिंग जानी जाती है. बिना कैलेंडर और घड़ी के यहां लोग रहते हैं और सूर्य-चंद्र की गतिविधियों से समय का अनुमान लगाते हैं.

ये भी पढ़ें- Weird Tribes: यहां होते हैं नाव और भैंस के सींग के आकार के घर, लटकाए जाते हैं सूअर और भैंसे के जबड़े; जानें क्या है ये परंपरा?

 

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

weird tribes

Trending news

Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गावों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गावों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
BJP-TMC MLAs clashed
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
Rahul Gandhi
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
Tihar Jail
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
Kerala Pookalam controversy
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
;