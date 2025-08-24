Weird Tribes: चौंकाने वाला है इस जनजाति का इतिहास, बहुत सारी पत्नियां रखने का है अजीबोगरीब रिवाज!
Weird Tribes: चौंकाने वाला है इस जनजाति का इतिहास, बहुत सारी पत्नियां रखने का है अजीबोगरीब रिवाज!

Weird Tribes: नडेबेले जनजाति, खासतौर पर लिम्पोपो और मपुमलांगा प्रांतों में निवास करते हैं. इन जनजाति को दुनिया में अलग तरह की परंपराओं के लिए जाना जाता है. आइए जानते इस जनजाति के अजीबोगरीब रिवाज जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 01:54 PM IST
Weird Tribes: दुनिया भर में कुछ जनजातियां हैं जो अपनी अलग-अलग तरह की परंपराओं के लिए जानी जाती हैं जिनमें से एक जनजाति, दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर बसी हुई है. एक अलग भाषा और परंपरा के लिए नडेबेले जनजाति को जाना जाता है. समुदाय के लोगों को आज भी परंपराओं ने जोड़कर रखा हुआ है. 17वीं सदी में नडेबेले जनजाति का प्रवास ट्रांसवाल (Transvaal) क्षेत्र की तरफ शुरू हुआ था. आइए इस जनजाति के बारे में विस्तार से जानते हैं.

नडेबेले जनजाति किस भाषा का करते हैं इस्तेमाल

दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले नडेबेले लोगों को बंटू भाषी जनजाति के तौर पर भी जाना जाता है. इस जनजाति के लोग लिम्पोपो और मपुमलांगा प्रांतों में रहते हैं. इस समुदाय के बीच प्राचीन न्गुनी (Nguni) भाषी का इस्तेमाल किया जाता है.

कैसे हुई नडेबेले जनजाति की शुरुआत?

नडेबेले जनजाति के लोग मूसी और अनुयायी न्गुनी समुदाय से अलग होने के बाद ट्रांसवाल पहुंच गए थे. यहां आधुनिक प्रिटोरिया के आसपास जाकर नडेबेले बस गए. नडेबेले समुदाय से 18वीं से 19वीं सदी के बीच हुए डिंगिस्वायो और शक युद्ध के दौरान अपना बचाव करते हुए न्गुनी लोग भी इस समुदाय का हिस्सा बने थे. बताया जाता है कि Zulu हमलों से बचने के लिए नडेबेले जनजाति के लोग भी झाड़ियों में छिपे थे और अपने समूह से अलग-अलग बंट गए थे.

क्यों और कब हुआ पुनर्वास?

बड़ी संख्या में ट्रांसवाल नडेबेले को साल 1979 में क्वा-नडेबेले (KwaNdebele) नामक जगह में पुनर्वसित किया गया था. 1994 में ये क्षेत्र मपुमलांगा प्रांत का हिस्सा था. लिम्पोपो प्रांत के लेबोवा में कुछ नडेबेले लोग भी शामिल किए गए थे. छोटे-छोटे गांवों में नडेबेले समुदाय के सभी लोग रहते थे.

बहुत सारी पत्नियां रखने का है अजीबोगरीब रिवाज!

नडेबेले समुदाय की परंपराओं को आज भी महिलाएं जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं और इसे निभाती दिखती हैं. छोटे गांव में रहने के कारण पशुपालन और खेती के जरिए जीवन जी रहे हैं. बाजरा, मक्का, सेम और शकरकंद जैसे फसलें है और वो इन्हीं सब चीजों की खेती करते हैं. इनके रिवाजों की बात करें तो एक से ज्यादा या कहें कि बहुत सारी पत्नियों को रखने की परंपरा भी इस समुदाय में है. नडेबेले जनजाति में एक पति की कई सारी पत्नियां होना मान्य था. 

परंपरागत कला को जीवित रखने के लिए नडेबेले महिलाएं मोतियों से आभूषण बनाती हैं. घर और घरों की दीवारों को चटकदार ज्यामितीय डिजाइन से सजाती भी हैं. इसे समुदाय की सांस्कृतिक पहचान के तौर पर जाना जाता है.

शहर का असर क्या गांव तक पहुंचा?

छोटे-छोटे गांवों में रहने वाले नडेबेले जनजाति के लोगों की जिंदगी में शहरी बदलाव हुआ है, लेकिन वो सिर्फ पुरुषों के लिए हुआ है. कई पुरुष काम के लिए शहरों और खानों में जाते हैं और इस वजह से अपने परिवार से लंबे समय तक दूर रहते हैं. हालांकि, इस जनजाति की कोशिश है कि वो अपनी परंपराओं को हमेशा जीवित रखें.

