Weird Tribes: यहां होते हैं नाव और भैंस के सींग के आकार के घर, लटकाए जाते हैं सूअर और भैंसे के जबड़े; जानें क्या है ये परंपरा?
Weird Tribes: यहां होते हैं नाव और भैंस के सींग के आकार के घर, लटकाए जाते हैं सूअर और भैंसे के जबड़े; जानें क्या है ये परंपरा?

Weird Tribes: क्या आपने कभी नाव या भैंस के सींग के आकार का घर देखा है या कोई ऐसा घर जिसके बाहर भैंसे या फिर सूअर के जबड़े लटके हो? अगर नहीं, तो दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां इस तरह से किया जाता है और ये परंपराओं का हिस्सा भी है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 11:00 AM IST
Weird Tribes: यहां होते हैं नाव और भैंस के सींग के आकार के घर, लटकाए जाते हैं सूअर और भैंसे के जबड़े; जानें क्या है ये परंपरा?

Weird Tribes: ये दुनिया अलग-अलग जनजाति और परंपराओं के लिए जानी जाती है जिनमें कुछ ऐसे अजीबोगरीब जनजाति के रिवाज होते हैं जिसे जानने के बाद की हैरान हो सकता है. जबकि, कुछ गांव या शहर ही अपनी अनोखी परंपरा के कारण लोगों के बीच जाने जाते हैं. एक ऐसी ही जगह के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जहां अगर आप गए तो घरों को देखकर ही आंखे फटी की फटी रह जाएगी. यहां के लोगों की परंपरा हर किसी को हैरान कर सकती है.

नाव जैसा घर और बाहर लटके हैं भैंसे के सींग

जी हां, दुनिया में एक ऐसा शहर है जहां के घर बिल्कुल नाव की तरह बने होते हैं और ये कोई सस्ते नहीं बल्कि काफी महंगे होते हैं. इस तरह के घर को बनाने में काफी पैसा भी खर्च होता है. यहां पर घर के आकार को देखकर हैरान होने से ज्यादा हैरानी तो घरों के बाहर लटके भैंस के सींग को देखकर हो सकती है. एक-एक घर में कई सारे सींगों को लटकाया जाता है जो उनकी परंपराओं में से एक है.

क्यों होता है नाव आकार घर?

इंडोनेशिया का एक छोटा सा शहर ताना तोराजा है जहां के घर अपने आप बेहद खास कहलाते हैं. यहां के घर नाव के आकार के बने होते हैं. यहां के लोगों की मान्यता है कि उनके पूर्वज अलग-अलग आइलैंड से आए थे जिसे दिखाने के लिए यहां लोग बोट के आकार के घर बनाते हैं.

घर के बाहर क्यों लटकते हैं भैंसे के सींग?

नाव के आकार के घरों में सबसे रोचक बात ये है कि यहां कई सारे सींग देखने को मिलेंगे. ये सारे सींग भैंसे के हैं. परंपरा अनुसार जब कोई यहां मर जाता है तो बहुत सारे भैंसे की बलि दी जाती है. इसके बाद भैंसे के सींग को घर के बाहर लगाते हैं. इसे समृद्ध के लिहाज से भी देखा जाता है, जिसे पता चल सके कि कौन कितना पैसे वाला है.

घर के बाहर भैंसे और सूअर के जबड़े

यहां एक नजारा ये भी अलग देखने को मिलेगा कि कई सारे सुअर और भैंसे के जबड़े देखने को मिलेंगे. दरअसल, जिन भैंसे और सुअर की बलि दी जाती है उनके जबड़ों को ये लटका कर रख देते हैं. देखने में अजीबोगरीब ये घर बहुत महंगे होते हैं. एक-एक घर को बनाने में 50 लाख से करोड़ तक लग जाते हैं.

यहां अमीर और गरीब की पहचान घर को देखकर ही लगा ली जाती है. यहां कम पैसे वाले लोगों के घरों की छत टीन की देखने को मिलती है. ये गांव अपने आप में बहुत खास है. सभी घर इस तरह के आकार के बने हुए हैं और बहुत शांति वाली ये जगह देखने में खूबसूरत भी है.

