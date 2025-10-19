Advertisement
पत्नी की बेवफाई का ऐसा अंत किसी ने नहीं देखा, जब हस्बैंड ने खुद किया बीवी को 'बॉयफ्रेंड' के हवाले

Weird Tribal Ritual: इंडोनेशिया के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेवफाई का बदला लेने के बजाय सदियों पुराने जनजातीय रिवाज से उसे उसके प्रेमी को सौंप दिया. 'मोवेआ सारापू' नामक इस पारंपरिक रस्म में उसने अपनी पत्नी को शांति और सम्मान के साथ छोड़ दिया, बदले में एक गाय और नकद राशि ली.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 19, 2025, 09:42 AM IST
पत्नी की बेवफाई का ऐसा अंत किसी ने नहीं देखा, जब हस्बैंड ने खुद किया बीवी को 'बॉयफ्रेंड' के हवाले

Indonesia Tribal Ritual: इंडोनेशिया से आई एक अजीबो-गरीब कहानी ने दुनिया का ध्यान खींच लिया है. साउथईस्ट सुलावेसी प्रांत के नॉर्थ कोनावे जिले में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेवफाई का फैसला अदालत में नहीं, बल्कि एक पुरानी जनजातीय रस्म से किया. यह इलाका तोलाकी जनजाति का घर है जो अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है.

आखिर क्या हुआ जब पति ने रंगे हाथों पकड़ा पत्नी का अफेयर?

स्थानीय मीडिया ‘ट्रिब्यून न्यूज सुल्त्रा’ के मुताबिक, पुडोंबी गांव के एसआरएच नाम के व्यक्ति की शादी एनएस नाम की महिला से पांच साल पहले हुई थी. लेकिन सितंबर में उसने पत्नी को एक खनन कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के साथ पकड़ लिया. उसने बाइक और अन्य सबूत पुलिस को सौंपे, जिसके बाद दोनों ने अफेयर की बात कबूल कर ली.

यह भी पढ़ें: एयर होस्टेस की शरीर प्लेन में नहीं होती थी फिट तो जॉब से निकाला, फिर बनीं ऐसी हुस्नपरी; अब है करोड़ों की मालकिन

क्या है ‘मोवेआ सारापू’ वो परंपरा जिसने सब कुछ बदल दिया?

पत्नी की बेवफाई सामने आने के बाद एसआरएच ने गांव के बुजुर्गों की मदद ली और मोवेआ सारापू नामक रस्म करने की अनुमति मांगी. इस रस्म का अर्थ है छोड़ना और शांति स्थापित करना. यह जनजातीय तरीका सदियों से अपनाया जाता रहा है, जब पति-पत्नी के बीच मतभेद या धोखा सामने आता है.

पति ने आखिर क्यों सौंप दी पत्नी उसके प्रेमी को?

इस पारंपरिक रस्म के दौरान एसआरएच ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के हवाले कर दिया, बदले में एक गाय और कुछ नकद राशि लेकर मामला खत्म कर दिया. इसका उद्देश्य झगड़े को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करना और समुदाय में संतुलन बनाए रखना था. इस प्रक्रिया को तोलाकी जनजाति आत्मिक शुद्धिकरण मानती है, ताकि दुर्भाग्य पूरे गांव पर न टूटे.

 

 

यह भी पढ़ें: पति के सामने ही 7 दंरिंदों ने किया था गैंगरेप, फिर भी बीवी ने हार नहीं मानी और जी रही है ऐसी जिंदगी

पति ने प्रेमी से कही भावुक बात

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिखा कि एसआरएच और उसकी पत्नी ने सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे से माफ़ी मांगी. एसआरएच भावुक होकर अपनी पत्नी के प्रेमी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, “उसका ख्याल रखना, उसे कभी दुख मत देना, वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रही.” इसके बाद प्रेमी ने रस्म के अनुसार एक गाय, पारंपरिक कपड़ा, तांबे का बर्तन और पांच मिलियन रुपिया (करीब ₹26,000) सौंपे. इस रस्म के बाद गांव के मुखिया ने औपचारिक रूप से शादी खत्म करने की घोषणा की. इस अनोखे फैसले ने दुनिया को चौंका दिया.

