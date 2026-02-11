Advertisement
न बिजली, न पानी, न इंटरनेट... फिर भी दुनिया का सबसे खुशहाल है ये गांव, पढ़ें रहस्यमयी आइलैंड की कहानी

Off-grid Village: उरुग्वे का काबो पोलोनियो एक ऐसा गांव है जहां न बिजली है, न नल का पानी और न पक्की सड़कें, फिर भी यह समुद्री शेरों, शांत समुद्र तटों और मोमबत्ती की रोशनी में जीने वाली अनोखी जिंदगी के लिए दुनिया भर में मशहूर है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:59 AM IST
Cabo Polonio: काबो पोलोनियो उरुग्वे के पूर्वी तट पर बसा एक दूरदराज गांव है, जो अटलांटिक महासागर और एक नेशनल पार्क के बीच स्थित है. यह जगह अपनी शांत समुद्र तटों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है. यहां पहुंचना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है क्योंकि गांव मुख्य सड़क से करीब सात किलोमीटर दूर रेत के टीलों के बीच छिपा हुआ है और वहां तक सिर्फ पैदल या खास 4x4 ट्रकों से ही पहुंचा जा सकता है.

यहां बिजली क्यों नहीं है?

इस गांव की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां न बिजली का ग्रिड है और न ही चलने वाला पानी. ज्यादातर घर मोमबत्तियों, सोलर पैनल या पवन ऊर्जा से रोशन होते हैं, जबकि कई घरों में तो बिजली बिल्कुल नहीं है. पानी कुओं से निकाला जाता है या बारिश का पानी जमा किया जाता है. यही सादगी इस जगह को आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग बना देती है.

लाइटहाउस क्यों खास है?

गांव के सबसे बाहरी हिस्से में एक ऊंचा लाइटहाउस खड़ा है, जहां से आप आसपास के द्वीपों को देख सकते हैं. यही एकमात्र इमारत है जो पावर ग्रिड से जुड़ी हुई है. इस लाइटहाउस के ऊपर से तीन खूबसूरत द्वीप दिखते हैं, जहां दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी सी लायन्स की कॉलोनियों में से एक रहती है. सैलानी यहां से इन जानवरों को आराम करते और खेलते हुए देख सकते हैं.

लोग यहां कैसे रहते हैं?

काबो पोलोनियो में जिंदगी बेहद सरल है. यहां न सीवेज सिस्टम है और न ही बड़े बाजार. रात होते ही पूरा गांव मोमबत्तियों और स्ट्रीट लैंप की हल्की रोशनी में डूब जाता है. मोबाइल नेटवर्क आ चुका है, लेकिन फोन चार्ज करने के लिए लोगों को मुख्य किराना दुकान जाना पड़ता है क्योंकि वहीं जनरेटर है. बिजली की कमी आज भी यहां के निवासियों की सबसे बड़ी शिकायत मानी जाती है.

पर्यटक यहां क्यों आते हैं?

यह गांव पहले एक छोटा सा मछुआरों का ठिकाना था, जो समय के साथ एक अनोखे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदल गया. गर्मियों में यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है जो शांत समुद्र तटों, देहाती माहौल और समुद्री शेरों को देखने आते हैं. चौड़े और गर्म बीच, लाइटहाउस और स्थानीय हस्तशिल्प की दुकानें यहां दिन बिताने के मुख्य आकर्षण हैं.

काबो पोलोनियो उन जगहों में से है जो इंसान की आत्मा को सुकून देती हैं. यहां करीब 100 से थोड़ा ज्यादा स्थायी निवासी रहते हैं और 2023 की जनगणना के अनुसार आबादी 128 थी. यह गांव आधुनिक शोरगुल से दूर भागने का एक अनोखा मौका देता है, जहां प्रकृति, सादगी और टिकाऊ जीवनशैली मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो आज के तेज रफ्तार जीवन से बिल्कुल अलग है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

