Weird Village: जिस स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर इतराता है अमेरिका, इस गांव ने दी थी तोहफे में

Weird Village: जिस 'स्टैचू ऑफ लिबर्टी' पर इतराता है अमेरिका, इस गांव ने दी थी तोहफे में

फ्रांस के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक कोलमार अपनी रंगीन गलियों, फूलों से सजे नहरों और जर्मन-फ्रेंच संस्कृति के अनोखे मेल के लिए मशहूर है. जानिए कोलमार से जुड़े 8 दिलचस्प फैक्ट्स जो इसे परियों की कहानी जैसा बनाते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 19, 2026, 12:41 PM IST
Weird Village: जिस 'स्टैचू ऑफ लिबर्टी' पर इतराता है अमेरिका, इस गांव ने दी थी तोहफे में

कोलमार फ्रांस के उत्तर-पूर्व में जर्मनी की सीमा के पास स्थित एक बेहद खूबसूरत कस्बा है, जो पहले कभी गांव हुआ करता था. यह जगह अपनी रंग-बिरंगी इमारतों, फूलों से सजी नहरों और प्यारे कैफे के लिए जाना जाता है. यहां की गलियों में घूमते ही ऐसा लगता है जैसे किसी परियों की कहानी की दुनिया में आ गए हों. यही वजह है कि इसे फ्रांस के सबसे फोटोजेनिक शहरों में गिना जाता है.

द्वितीय विश्व युद्ध में क्या खास हुआ?

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोलमार पर बमबारी नहीं हुई. कहा जाता है कि युद्ध रणनीति संभालने वाले एक जनरल की पत्नी को यह शहर इतना पसंद था कि उसने इसे नुकसान न पहुंचाने की गुजारिश की. इसी कारण यह शहर आज भी अपनी पुरानी खूबसूरती के साथ सुरक्षित है. पुराने आधे-लकड़ी वाले घर आज भी वैसी ही हालत में दिखते हैं जैसे दशकों पहले थे.

यह भी पढ़ें: Knowledge News: यहां PhD करने वाले को क्यों दी जाती है तलवार और गोल टोपी? अनोखी परंपरा के पीछे क्या है सच

क्या यहां इतिहास जिंदा है?

कोलमार की सड़कों पर चलते ही लगता है जैसे आप अतीत में पहुंच गए हों. 1923 से बनी आधी-लकड़ी वाली पारंपरिक इमारतें आज भी वैसी ही खड़ी हैं. हर गली, हर मोड़ एक तस्वीर जैसा लगता है. शहर की वास्तुकला इसे एक जीवंत म्यूजियम जैसा एहसास देती है. अगर आपने हाउल्स मूविंग कैसल देखी है, तो आपको कोलमार की झलक उसमें जरूर दिखेगी. यह मशहूर एनीमेशन फिल्म स्टूडियो गिबली ने बनाई थी और इसके निर्देशक हायाओ मियाजाकी हैं. फिल्म के कई सीन कोलमार की गलियों और इमारतों से मिलते-जुलते लगते हैं.

क्या यहां जर्मन भाषा भी बोली जाती है?

हालांकि कोलमार फ्रांस में है, लेकिन इसका इतिहास जर्मनी से भी जुड़ा रहा है. युद्ध के समय यह जर्मनी के कब्जे में था और बाद में फिर फ्रांस का हिस्सा बना. आज भी यहां के कई स्थानीय लोग जर्मन भाषा अच्छी तरह बोल लेते हैं. यह फ्रेंच और जर्मन संस्कृति का अनोखा संगम है. कोलमार अलसास वाइन क्षेत्र का गेटवे माना जाता है. खासकर यहां की वाइन दुनियाभर में पसंद की जाती है. अगर आप वाइन लवर हैं, तो यहां की वाइन जरूर चखनी चाहिए. अंगूर के बाग और खूबसूरत ग्रामीण इलाका इस अनुभव को और खास बना देते हैं.

यह भी पढ़ें: पिटाई करो, बस हड्डी मत तोड़ना... तालिबान के नए कानून ने पूरी दुनिया को हिलाया, महिलाओं के लिए 'नर्क' बना अफगानिस्तान!

क्या यह सच में इतना रंगीन है?

कोलमार को फ्रांस का सबसे रंगीन शहर कहना गलत नहीं होगा. यहां की इमारतें गुलाबी, पीली, नीली और हरे रंग में रंगी हुई हैं. हर कोना फोटो लेने लायक है. फूलों से सजी नहरें और पत्थर की गलियां इसे और भी आकर्षक बनाती हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के डिजाइनर फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी का जन्म कोलमार में हुआ था. अमेरिका को यह प्रतिमा फ्रांस की ओर से उपहार में दी गई थी. कोलमार में इसकी एक छोटी प्रतिकृति भी मौजूद है, जो इस शहर के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है.

