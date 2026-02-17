Weird Village: बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा रहस्यमयी है भारत का यह गांव, हवा में लटका है मंदिर का भारी-भरकम खंभा!

Advertisement
Weird Village: क्या आपने कभी बिना किसी सहारे के हवा में लटके पत्थर के खंभे को देखा है? आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर का यह रहस्यमयी 'हैंगिंग पिलर' विज्ञान को चुनौती दे रहा है. जानिए इस प्राचीन चमत्कार के पीछे की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 17, 2026, 08:19 AM IST
Weird Village Lepakshi Hanging Pillar: अक्सर हम दुनिया के अजीबोगरीब रहस्यों के लिए विदेशों की ओर देखते हैं, लेकिन भारत के कोने-कोने में ऐसे कई राज दफन हैं जिन्हें सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. 'इट हैपन्स ओनली इन इंडिया' वाली बात यहां बिल्कुल सटीक बैठती है. शहरों से लेकर दूर-दराज के गांवों तक, भारत में ऐसी जगहें मौजूद हैं जो विज्ञान और मानवीय कल्पना से परे हैं. जी न्यूज आज आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहा है जो अपनी वास्तुकला और अनसुलझे रहस्यों के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है.

आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में क्या खास है?

आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी एक बेहद महत्वपूर्ण पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल है. अपनी अद्भुत चित्रकारी और बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर भगवान शिव के 'वीरभद्र' अवतार को समर्पित है. यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक पहेली है जो इतिहास और विज्ञान में रुचि रखते हैं. इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है, लेकिन यहां का सबसे बड़ा आकर्षण वह स्तंभ है जो जमीन को छूता ही नहीं है.

क्या है हवा में लटके 'हैंगिंग पिलर' का रहस्य?

लेपाक्षी मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, लेकिन इनमें से एक खंभा ऐसा है जो हवा में लटका हुआ है. यह भारी-भरकम पत्थर का स्तंभ बिना किसी जमीनी सहारे के खड़ा है. यह देखना अपने आप में एक चमत्कार जैसा है कि कैसे सदियों पुराना यह खंभा गुरुत्वाकर्षण के नियमों को ठेंगा दिखा रहा है. मंदिर आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अक्सर इस खंभे के नीचे से कपड़ा या कागज का टुकड़ा पार करके देखते हैं ताकि उन्हें यकीन हो सके कि यह वाकई हवा में है.

लोग इस स्तंभ के नीचे से सामान क्यों निकालते हैं?

मान्यता है कि इस लटके हुए स्तंभ के नीचे से कोई भी वस्तु (जैसे रुमाल या दुपट्टा) निकालने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है. यही कारण है कि मंदिर में हमेशा उन लोगों की भीड़ लगी रहती है जो इस चमत्कार को खुद अपनी आंखों से देखना और महसूस करना चाहते हैं. स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि ईश्वरीय शक्ति का जीता-जागता प्रमाण है.

क्या कहती है विज्ञान और निर्माण की थ्योरी?

जब इस रहस्य के पीछे की थ्योरी की बात आती है, तो कई बातें सामने आती हैं. कुछ लोग इसे प्राचीन काल के इंजीनियरों और मंदिर निर्माताओं की एक अद्भुत कलाकारी मानते हैं. उनका मानना है कि पुराने जमाने के शिल्पकार ऐसे प्रतिभाशाली प्रयोगों में माहिर थे, जो आधुनिक तकनीक के बिना भी असंभव को संभव बना देते थे. हालांकि, कई बार इंजीनियरों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की, लेकिन खंभे के इस सटीक संतुलन को पूरी तरह डिकोड करना आज भी एक चुनौती बना हुआ है.

