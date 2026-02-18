Weird Village: मौत को मात देता है ये गांव! यहां जमीन पर कम और रस्सी पर ज्यादा चलते हैं लोग

Weird Tightrope Russian Village: रूस के दागेस्तान क्षेत्र में ग्रेटर कॉकसस पर्वतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है Tsovkra‑1. यह गांव इतना अलग-थलग है कि यहां पहुंचना भी आसान नहीं, लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में रस्सी पर चलने की कला के लिए है. यहां का लगभग हर स्वस्थ नागरिक टाइटरोप पर चल सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे गांवों में शामिल करता है.

परंपरा कितनी पुरानी?

इस गांव में पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से रस्सी पर चलने की परंपरा चली आ रही है. छोटे से इस गांव ने कम से कम 17 ऐसे कलाकार दिए जिन्होंने सोवियत यूनियन के सर्कसों में नाम कमाया. आज भले ही यहां की आबादी 400 से भी कम रह गई हो, लेकिन गांव के बच्चे स्कूल में अब भी टाइटरोप चलाना सीखते हैं और बूढ़े लोग भी रोज अभ्यास करते हैं.

शुरुआत कैसे हुई?

लोककथा के अनुसार, यह परंपरा प्यार से शुरू हुई. कहा जाता है कि पास के पहाड़ों में बसे गांव की लड़कियों तक पहुंचने में युवकों को कई दिन लग जाते थे. तब उन्होंने घाटी के ऊपर एक रस्सी बांध दी ताकि जल्दी पहुंचा जा सके. बाद में कुछ साहसी युवकों ने रस्सी पर चलकर अपनी बहादुरी दिखानी शुरू की और यही कला गांव की पहचान बन गई.

क्या है हकीकत?

कुछ ग्रामीण इस रोमांटिक कहानी पर भरोसा नहीं करते. उनका कहना है कि इस इलाके में सर्दियां बेहद कठोर होती थीं और अक्सर पुल टूट जाते थे. ऐसे में लोग मजबूरी में रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. धीरे-धीरे यही जरूरत एक कला में बदल गई और लोगों ने इसमें महारत हासिल कर ली. 19वीं सदी तक Tsovkra-1 के लोग अपनी इस कला को पास के गांवों में दिखाने लगे. दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब सोवियत सर्कस लोकप्रिय हुआ, तब यहां के कलाकार पूरे देश में मशहूर हो गए. रस्सी पर चलने वाले इन कलाकारों ने दागेस्तान को अलग पहचान दिलाई और गांव को गौरव का समय मिला.

परंपरा खतरे में क्यों?

आज यह परंपरा धीरे-धीरे खत्म होने के कगार पर है. गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और बेहतर जिंदगी की तलाश में युवा शहरों की ओर जा रहे हैं. न तो पहले जैसी ट्रेनिंग सुविधाएं बची हैं और न ही सरकार या सर्कस कंपनियों से वही सपोर्ट मिलता है. इसलिए अगली पीढ़ी इस कला को अपनाने से दूर होती जा रही है. फिर भी आज भी Tsovkra-1 के लोग एक सेंटीमीटर से भी पतली रस्सी पर जमीन से एक मंजिल ऊपर चलने का गर्व रखते हैं. यह गांव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि इंसानी साहस और परंपरा की जिंदा मिसाल है.