न टाटा, न अंबानी... सब्जी से लेकर दवा तक, वो गांव जहां हर बोर्ड पर लिखा है एक ही नाम!

Weird Village: आपने अक्सर अपने आस-पास ऐसी कई जगहें देखी होंगी, जहां एक ही नाम के दो-तीन स्टोर होंगे. कुछ लोग रतन टाटा की कंपनियां या फिर मुकेश अंबानी के अलग-अलग ब्रांड स्टोर्स को भी देखते हैं लेकिन क्या आपने कभी पूरा का पूरा गांव ही एक ही नाम के दुकानों को देखा है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बतलाते हैं. ब्रिटेन के होवेटॉन नाम के छोटे से गांव ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. जब एक वीडियो प्रोड्यूसर यहां पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे वे किसी अजीब दुनिया में आ गए हों. गांव की हर बड़ी दुकान पर एक ही नाम लिखा था- Roys. उन्हें यह नजारा इतना अजीब लगा कि उन्होंने इसे किसी ‘कम्युनिटी’ जैसा अनुभव बताया.

क्यों हर जगह दिखता है Roys नाम?

इस गांव में आपको बड़े खुदरा ब्रांड नजर नहीं आएंगे. यहां Roys डिपार्टमेंट स्टोर, Roys फूड रूम, Roys दवा दुकान, Roys कैफे, यहां तक कि Roys गार्डेन सेंटर और फूलों की दुकान भी मौजूद हैं. पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव किसी एक ताकतवर व्यापारी के कब्जे में हो. लेकिन सच्चाई इससे अलग है.

क्या है 130 साल पुराना राज?

दरअसल Roys कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पारिवारिक व्यापार है जिसकी शुरुआत 1895 में हुई थी. आज यह कारोबार Roy परिवार की अगली पीढ़ी संभाल रही है. यह स्टोर इतना बड़ा है कि लोग इसकी तुलना जॉन लेविस जैसे मशहूर स्टोर से करते हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्हें खरीदारी के लिए बड़े शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती.

क्या सिर्फ Roys ही है आकर्षण?

होवेटॉन और पास का गांव व्रोक्सहम मिलकर ब्रॉड्स की राजधानी कहलाते हैं. यह इलाका खूबसूरत जलमार्गों और नौकायन अवकाश के लिए मशहूर नॉरफॉक ब्रॉड्स का हिस्सा है. यहां पर्यटकों के लिए बेवाइल्डरवुड और व्रोक्सहम बार्न्स जैसे आकर्षण भी हैं, जहां स्थानीय हस्तशिल्प और विशेष उत्पाद मिलते हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कनाडा तक से लोग इस गांव के बारे में जानने लगे. कई लोगों को यह मजेदार लगा कि एक ही नाम पूरे गांव में छाया हुआ है. लेकिन स्थानीय निवासी इसे अपनी पहचान और गर्व मानते हैं. उनका कहना है कि यह जगह शांत, सुरक्षित और सुविधाओं से भरपूर है.

क्या सच में यहां कुछ अलग महसूस होता है?

गांव के लोग बताते हैं कि गर्मियों में यहां काफी रौनक रहती है, जबकि सर्दियों में माहौल थोड़ा शांत हो जाता है. लेकिन सालभर गतिविधियां चलती रहती हैं. Roy परिवार की मेहनत और स्थानीय दुकानों की रचनात्मकता ने इस छोटे से गांव को खास पहचान दी है. शायद यही वजह है कि जो भी यहां आता है, दोबारा लौटने का मन जरूर बनाता है.