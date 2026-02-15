Weird Village: यहां बच्चे रोते भी संस्कृत में हैं! Google Translate भी हो जाएगा फेल, भारत में है ऐसी जगह

Weird Village In Karnataka: कर्नाटक के मत्तूर गांव का नाम सुनते ही शायद किसी को अंदाजा नहीं होता कि यह गांव पूरी दुनिया में क्यों मशहूर है. यह गांव शिवमोग्गा जिला में स्थित है और बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगता है. लेकिन जैसे ही लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक अलग ही दुनिया खुल जाती है, क्योंकि यहां रोजमर्रा की बातचीत संस्कृत में होती है?

लोग किस भाषा में बोलते हैं?

भारत में अधिकतर लोग संस्कृत को एक प्राचीन और धार्मिक भाषा मानते हैं, जिसे मंदिरों या ग्रंथों तक सीमित समझा जाता है. लेकिन मत्तूर के लोग इसे अपनी रोजमर्रा की भाषा की तरह इस्तेमाल करते हैं. यहां दुकानदार, बच्चे, किसान और बुज़ुर्ग सभी संस्कृत में बात करते हैं, जिससे यह भाषा यहां जिंदा और सक्रिय बनी हुई है? संस्कृत को आम तौर पर ऐसी भाषा माना जाता है जिसे अब कोई सामान्य जीवन में नहीं बोलता. देश के कई स्कूलों में इसे विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन बातचीत में इसका उपयोग शायद ही कहीं होता है. मत्तूर गांव इस सोच को तोड़ता है, क्योंकि यहां संस्कृत सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि बोली भी जाती है?

कन्नड़ होते हुए संस्कृत कैसे?

कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है और सरकारी कामकाज उसी में होता है. इसके बावजूद मत्तूर के लोग संस्कृत में बात करना पसंद करते हैं. यह उनकी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है, जिसे उन्होंने पीढ़ियों से संभाल कर रखा है और बच्चों को भी बचपन से यही सिखाया जाता है? मत्तूर के स्कूलों में बच्चे गणित, विज्ञान और अन्य विषयों के साथ संस्कृत भी पढ़ते हैं. खास बात यह है कि वे इसे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखते बल्कि आपस में बातचीत में भी उसी का प्रयोग करते हैं, जिससे भाषा उनके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है?

मत्तूर गांव यह दिखाता है कि कोई भी भाषा तब तक जिंदा रहती है जब तक लोग उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं. यहां के लोग आधुनिक दुनिया में रहते हुए भी संस्कृत को अपनी पहचान बनाए हुए हैं, जो भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की एक अनोखी मिसाल है.