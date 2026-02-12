Weird Village: भारत का वो भूतिया गांव जहां आज भी हवा में गायब हो जाते हैं लोग! काला सच जानकर कांप जाएगी रूह

Weird Village Mayong Assam: असम का छोटा सा गांव मायोंग लंबे समय से भारत की ब्लैक मैजिक कैपिटल कहा जाता है. यहां लोगों के अचानक गायब हो जाने, जादूगरों के रूप बदलने और पीढ़ियों से चली आ रही गुप्त मंत्र पुस्तकों की कहानियां आम हैं. भले ही समय बदल गया हो, लेकिन आज भी यह गांव उन लोगों को आकर्षित करता है जो रहस्यमयी शक्तियों और प्राचीन तंत्र-मंत्र में रुचि रखते हैं.

यह इतना मशहूर कैसे हुआ?

गुवाहाटी से करीब 40 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे इस गांव की पहचान धीरे-धीरे भारत भर में फैलने लगी. यहां के ओजा या बेज कहलाने वाले स्थानीय तांत्रिकों की कहानियां दूर-दूर तक पहुंचीं. लोककथाओं में यहां तक कहा जाता है कि महाभारत के घटोत्कच ने भी यहीं जादू सीखा था और कई सेनाएं रातोंरात गायब हो गई थीं, जिससे मायोंग का नाम रहस्य से जुड़ गया.

मायोंग म्यूजियम क्या दिखाता है?

मायोंग सेंट्रल म्यूजियम और एम्पोरियम इस गांव की विरासत का केंद्र है. यहां 13वीं से 19वीं सदी तक की मंत्र पुथियां रखी गई हैं, जो पारंपरिक छाल वाले कागज पर लिखी गई हैं. इन दुर्लभ पांडुलिपियों में इलाज, सुरक्षा और जादुई अनुष्ठानों के मंत्र दर्ज हैं. साथ ही यहां पुराने हथियार, तलवारें, पूजा के बर्तन और मिट्टी की मूर्तियां भी प्रदर्शित की गई हैं. यह म्यूज़ियम मायोंग की मौखिक परंपराओं को एक ठोस रूप देता है. जो मंत्र और कहानियां कभी केवल परिवारों में सहेजी जाती थीं, अब वे सुरक्षित रूप से संरक्षित हैं. इससे पर्यटक केवल डरावनी कहानियां ही नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति को भी समझ पाते हैं और गांव की पहचान एक रहस्यमयी धरोहर के रूप में बनती है.

यहां आने पर क्या दिखता है?

पर्यटक यहां प्राचीन पांडुलिपियां, अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले औजार और गांव की लोक चिकित्सा से जुड़े प्रदर्शन देख सकते हैं. गाइड बताते हैं कि कैसे बेज परंपरा काम करती थी और कौन से मंत्र किस लिए इस्तेमाल होते थे. इसके अलावा गांव की शांत गलियां और ब्रह्मपुत्र का दृश्य इस जगह को और भी खास बनाता है. हालांकि मायोंग की पहचान जादू और इलाज से जुड़ी है, लेकिन 2024 में असम सरकार ने हानिकारक प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए एक कानून भी पास किया. इसका मकसद लोगों को ठगी और नुकसान से बचाना है. इससे यह साफ होता है कि परंपरा और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है.

अब क्या बन चुका है मायोंग?

आज मायोंग सिर्फ डरावनी कहानियों का गांव नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है. यहां इतिहास, मिथक और आधुनिक समझ एक साथ मिलती हैं. यह गांव अपनी पहचान खुद गढ़ रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि रहस्य भी सम्मान और संरक्षण के साथ जिए जा सकते हैं.