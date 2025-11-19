सोने-रोने के भी मिलते हैं पैसे! बेहद मजेदार दुनिया की ये नौकरियां, मजे करते-करते होती है अच्छी कमाई

Weird Jobs in the World: ऑफिस, लैपटॉप, मीटिंग या ईमेल से हटके भी दुनिया भर में ऐसी नौकरियां हैं, जो बिना ज्यादा मेहनत के की जा सकती है. ऐसी नौकरियों को लोगों को मोटे पैसे भी मिलते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसी नौकरियों के बारे में बताएंगे.
Worlds Strangest Jobs: दुनिया भर में आधे से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं. कोई अपनी नौकरी में शारीरिक मेहनत करता है, तो कोई मानसिक. लेकिन आपको बता दें, दुनिया भर में ऐसी नौकरियां हैं, जो बिना किसी मेहनत के की जा सकती है. ये नौकरियां बिल्कुल हटके, मजेदार और चौंकाने वाली होती हैं. खास बात ये है कि इन नौकरियों की सैलरी भी अच्छी होती है. इस खबर में हम आपको ऐसी ही नौकरियों के बारे में बताएंगे, जिसे करने के लिए कोई ऑफिस, लैपटॉप, मीटिंग या ईमेल की जरूरत नहीं पड़ती है.
सोने वाली जॉब
जॉब के चक्कर में इंसान अपनी नींद पूरी नहीं कर पाता. लेकिन अगर आपका काम सिर्फ अलग-अलग बेड पर सोना हो, तो आप क्या कहेंगे. जी हां, ऐसी भी एक नौकरी है, जहां आपको सोने के बदले पैसे मिलते हैं. ये सुनने में मजाक जैसा लग रहा होगा. लेकिन फिनलैंड के एक होटल में ऐसा कर्मचारी रखा गया है, जिसका काम हर दिन एक नए बेड पर सोना और उसका छोटा सा रिव्यू देना है. दरअसल उन्हें ये जानना होता है कि उनका बेड कितना आमरामदायक है. आपको बता दें, अच्छे स्लीप स्टेस्टर की सेलेरी भी बहुत अच्छी होती है.
रोके वाली जॉब
आपको बता दें, एक ऐसी जॉब भी है, जहां लोगों को रोने के पैसे मिलते हैं. दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों में अंतिम संस्कार पर जोर-जोर से रोने की परंपरा है. ऐसे में यहां 'प्रोफेशनल मॉर्नर्स' यानी किराए पर रोने वाले बुलाए जाते हैं. उनकी जॉब जोर से रोना, दुखा का माहौल बनाना और परिवार का साथ देने की होती है. इसे सांस्कृतिक काम माना जाता है. साथ ही इस काम की बहुत डिमांड भी है.
फिल्में और वेब सीरिज देखने की जॉब
छुट्टी वाले दिन कुछ लोग दिन भर फिल्में और वेब सीरिज देखर रिलैक्स करते हैं. लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी एक जॉब हैं, जहां फिल्में और वेब सीरिज देखने के लोगों को पैसे मिलते हैं? आपको बता दें, नेटफ्लिक्स जैसे कई प्लेटफॉर्म 'कंटेंट व्यूअर' हायर करते हैं. इनका काम होता है रिलीज से पहले नई फिल्मों और सीरिज को देखना, सही कैटेगरी तय करना और कंटेंट के बारे में जानकारी देना. मतलब फिल्में देखर ये बताना होता है कि फिल्म ड्रामा, थ्रिलर या कॉमेडी है. इस काम के बदले लोगों को अच्छी सैलरी दी जाती है.
