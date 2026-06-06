/वेलकम फिल्म के मजनू भाई की पेंटिंग हुई सच! गधे की पीठ पर चढ़ी बकरी, Video देख हंस-हंसकर लोटपोट हुए लोग

Majnu Bhai Painting Comes To Life: साल 2007 में आई बॉलीवुड की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'Welcome' तो आप सभी ने देखी ही होगी. फिल्म को रिलीज हुए करीब दो दशक बीत चुके हैं, लेकिन इसके किरदार और डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं. खासकर अनिल कपूर द्वारा निभाया गया मजनू भाई का किरदार आज भी मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में खूब नजर आता है. मजनू भाई की बनाई गई अजीबोगरीब पेंटिंग, जिसमें एक गधा घोड़े के ऊपर खड़ा दिखाया गया था, फिल्म की सबसे यादगार चीजों में से एक मानी जाती है. अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को उसी मशहूर पेंटिंग की याद दिला दी है. वीडियो में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर यूजर्स कह रहे हैं कि मजनू भाई की कल्पना आखिरकार हकीकत बन गई है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बकरी पेड़ की ऊंची टहनियों तक पहुंचने के लिए गधे की पीठ पर चढ़ जाती है. गधा बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, जबकि बकरी आराम से ऊपर खड़ी होकर पेड़ की पत्तियां खाती नजर आ रही है. इस दौरान आसपास कई दूसरी बकरियां भी मौजूद होती हैं, जो पूरे नजारे को देखती दिखाई देती हैं. कुछ सेकंड का यह वीडियो देखने में इतना अनोखा और मजेदार है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. आमतौर पर ऐसी तस्वीरें या दृश्य केवल कार्टून या फिल्मों में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां यह सब असल जिंदगी में होता दिखाई दे रहा है. यही वजह है कि लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.
जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने इसकी तुलना सीधे फिल्म Welcome के मशहूर सीन से शुरू कर दी. फिल्म में मजनू भाई खुद को बड़ा कलाकार मानते थे और उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी, जिसमें गधा घोड़े के ऊपर खड़ा दिखाया गया था. वीडियो के साथ शेयर किए गए कैप्शन में भी लिखा गया है कि 'मजनू भाई अपने समय से काफी आगे थे. उनकी मशहूर पेंटिंग अब हकीकत बन चुकी है.' इसके बाद कमेंट सेक्शन में Welcome फिल्म के डायलॉग और मजनू भाई के मजेदार मीम्स की बाढ़ आ गई. लोगों ने इस वीडियो को फिल्मी कल्पना और सच का अनोखा मेल बताया.
वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने जमकर मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि इसे अंग्रेजी में कहें तो यह एक लाइव पेंटिंग है. दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मजनू भाई अंधे नहीं थे, बल्कि दूरदर्शी कलाकार थे. उनकी पेंटिंग में गधा घोड़े पर था और यहां बकरी गधे पर चढ़ गई है. एक और यूजर ने लिखा कि लियोनार्डो दा विंची, वैन गॉग और पिकासो सब एक तरफ, मजनू भाई सबसे बड़े कलाकार हैं. कई लोगों ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर ऐसे वीडियो ही लोगों का दिन बना देते हैं. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक लिख दिया कि अगर यह वीडियो फिल्म में दिखाया जाता, तो शायद किसी को यकीन ही नहीं होता.
सोशल मीडिया पर अक्सर जानवरों से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन यह वीडियो अपनी अनोखी टाइमिंग और फिल्मी कनेक्शन की वजह से लोगों का ज्यादा ध्यान खींच रहा है. एक तरफ इसमें जानवरों का दिलचस्प व्यवहार दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ यह लोगों को उनकी पसंदीदा कॉमेडी फिल्म की याद भी दिला देता है. इंटरनेट यूजर्स को ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं, जो मनोरंजन के साथ पुरानी यादों को भी ताजा कर दें. यही कारण है कि यह वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.
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