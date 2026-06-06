/वेलकम फिल्म के मजनू भाई की पेंटिंग हुई सच! गधे की पीठ पर चढ़ी बकरी, Video देख हंस-हंसकर लोटपोट हुए लोग

Majnu Bhai Painting Comes To Life: साल 2007 में आई बॉलीवुड की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'Welcome' तो आप सभी ने देखी ही होगी. फिल्म को रिलीज हुए करीब दो दशक बीत चुके हैं, लेकिन इसके किरदार और डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं. खासकर अनिल कपूर द्वारा निभाया गया मजनू भाई का किरदार आज भी मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में खूब नजर आता है. मजनू भाई की बनाई गई अजीबोगरीब पेंटिंग, जिसमें एक गधा घोड़े के ऊपर खड़ा दिखाया गया था, फिल्म की सबसे यादगार चीजों में से एक मानी जाती है. अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को उसी मशहूर पेंटिंग की याद दिला दी है. वीडियो में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर यूजर्स कह रहे हैं कि मजनू भाई की कल्पना आखिरकार हकीकत बन गई है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.