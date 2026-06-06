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वेलकम फिल्म के मजनू भाई की पेंटिंग हुई सच! गधे की पीठ पर चढ़ी बकरी, Video देख हंस-हंसकर लोटपोट हुए लोग

Majnu Bhai Painting Comes To Life: Welcome फिल्म में मजनू भाई की पेंटिंग तो आपको याद होगी ही, अरे वही जिसमें एक गधा घोड़े के ऊपर खड़ा था. अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने इस पेंटिंग को सच कर दिया है. इस वायरल वीडियो में गधे के ऊपर खड़ी होकर एक बकरी पेड़ से पत्ते खा रही है. इसे देखते ही लोगों को मजनू भाई की पेंटिंग याद आ गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 06, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:36 AM IST
वेलकम फिल्म के मजनू भाई की पेंटिंग हुई सच! गधे की पीठ पर चढ़ी बकरी, Video देख हंस-हंसकर लोटपोट हुए लोग
Image Credit: Image credit: instagram/@laughtercolours

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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