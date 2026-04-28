नारियल फोड़कर 'टॉय कार' का वेलकम! मासूम की खुशी को बनाया स्पेशल, वीडियो ने जीता दिल

बच्चों की दुनिया सबसे प्यारी होती है, यहां ना लालच और ना धोखा. कभी-कभी बच्चों की खुशी में खुश होना ही सच्ची खुशी बन जाती है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो बताता है कि खुशियों के लिए पैसा जरूरी नहीं है. बस छोटे-छोटे पलों में आप खुश होकर आप उन पलों को यादगार बना सकते हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जब बच्चा अपनी नई खिलौना कार लाया तो उसे स्पेशल फील कराने के लिए मां ने पूरे विधि-विधान से कार की पूजा की और ऐसा माहौल बनाया जैसे कोई खिलौना नहीं सच्ची की कार आई हो. इससे बच्चे को स्पेशल फील हुआ और छोटी-सी कार की खुशी बड़ी मुस्कान में बदल गई.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बेटा अपनी नई 'टॉय कार' के साथ मौजूद है और ऐसे ही वो कार से कवर हटाता है महिला कार के सामने नारियल फोड़कर स्वागत करती है. इसके बाद वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला ने धूपबत्ती जलाकर कार की पूजा की और कार के साथ-साथ बच्चे का भी तिलक किया. बच्चों की छोटी-सी खुशी को स्पेशल बनाता ये मोमेंट सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. आइए वीडियो देखते हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वायरल हो रहे वीडियो के नीचे कमेंट की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, "यह इस समय सपनों को बुन रहा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "बड़ा होकर रियल कार भी लेगा." एक अन्य यूजर ने लिखा, "इसी तरह थार भी आ जाएगा."

किसने शेयर किया वीडियो

ये प्यारा वीडियो इंस्टाग्राम पर @np4232 के यूजर ने ​शेयर किया है. जैसे ही वीडियो इंस्टाग्राम पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 2.7 मिलियन व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.