तंत्र-मंत्र के लिए तेंदुओं का हो रहा है शिकार, काली शक्ति के लिए लोग कर रहे हैं कत्लेआम

काली शक्ति के लिए तेंदुओं का शिकार काफी बढ़ गया है. 20 सालों में तेंदुओं की संख्या में 50 प्रतिशत कमी देखी गई है. तेंदुओं के बढ़ते शिकार की वजह से रेड लिस्ट में शामिल किया गया है.
Trending Photos
एक समय था जब जंगली जानवर इंसानों के लिए खतरा हुआ करता था. आज के समय में इंसान ही जंगली जानवरों के लिए खतरा बन गए हैं. आंकड़ों के अनुसार इंसान की वजह से जंगली जानवर खतरे में हैं. वेस्ट अफ्रीका में तेंदुओं का कत्लेआम आम हो रहा है. तेंदुओं के मारे के पीछे का कारण केवल और केवल अंधविश्वास है.
जादू-टोना की वजह से हो रहा है शिकार
जादू-टोने की वजह से तेंदुओं का शिकार हो रहा है. दरअसल तेंदुओं के अंगों का इस्तेमाल ताबीज के लिए किया जा रहा है जिस वजह से उनका शिकार ज्यादा हो रहा है. इस वजह से तेंदुओं की आबादी खतरे में आ गई है. देशभर में महज 350 तेंदुए हैं. अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण संस्था के आकलन के अनुसार पश्चिमी अफ्रीकी तेंदुए की संख्या घटकर 350 हो गई है.
काली शक्ति के लिए कर रहे हैं शिकार
वेस्ट अफ्रीका में तेंदुओं को शिकार बेहद अजीबोगरीब वजह से हो रहा है. यह के लोगों का मनाना है कि इंसान जो मांस खाता है तेंदुआ भी उन्ही जानवर का मांस खाता है ऐसे में कंपीटिशन खत्म करने के लिए तेंदुओं को मार रहे हैं. इसके अलावा ताबीज यानी ग्रिग्री बनाने के लिए भी तेदुओं का शिकार हो रहा है.
तेदुओं की संख्या घटी
पश्चिमी अफ्रीका में 11 देश हैं बेनिन, बुर्किना फासो, कोट दी आइवर, घाना, गिनी, गिनी-बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और सिएरा लियोन. पहले पश्चिम अफ्रीका में तेंदुए की संख्या अधिक थी. पिछले 20 सालों में तेंदुओं की संख्या में 50 प्रतिशत कम हो गई है.
रेड लिस्ट में शामिल
वेस्ट अफ्रीका में तेंदुए संकटग्रस्त प्रजाति में से एक हैं. यहां पर तेंदुओं की स्थिति बेहद गंभीर है. इन्हें बचाने के लिए जरूरी फंड भी नहीं है. तेंदुओं का अंधाधुंध शिकार इनकी कंडीशन को और अधिक खराब कर रहा है.
कैलिफोर्निया में भीषण सड़क हादसा: नशे में थामा स्टेरिंग! जो सामने आया वो...