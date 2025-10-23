Advertisement
trendingNow12972836
Hindi Newsजरा हटके

तंत्र-मंत्र के लिए तेंदुओं का हो रहा है शिकार, काली शक्ति के लिए लोग कर रहे हैं कत्लेआम

काली शक्ति के लिए तेंदुओं का शिकार काफी बढ़ गया है. 20 सालों में तेंदुओं की संख्या में 50 प्रतिशत कमी देखी गई है. तेंदुओं के बढ़ते शिकार की वजह से रेड लिस्ट में शामिल किया गया है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तंत्र-मंत्र के लिए तेंदुओं का हो रहा है शिकार, काली शक्ति के लिए लोग कर रहे हैं कत्लेआम

एक समय था जब जंगली जानवर इंसानों के लिए खतरा हुआ करता था. आज के समय में इंसान ही जंगली जानवरों के लिए खतरा बन गए हैं. आंकड़ों के अनुसार इंसान की वजह से जंगली जानवर खतरे में हैं. वेस्ट अफ्रीका में तेंदुओं का कत्लेआम आम हो रहा है. तेंदुओं के मारे के पीछे का कारण केवल और केवल अंधविश्वास है. 

जादू-टोना की वजह से हो रहा है शिकार 
जादू-टोने की वजह से तेंदुओं का शिकार हो रहा है. दरअसल तेंदुओं के अंगों का इस्तेमाल ताबीज के लिए किया जा रहा है जिस वजह से उनका शिकार ज्यादा हो रहा है. इस वजह से तेंदुओं की आबादी खतरे में आ गई है. देशभर में महज 350 तेंदुए हैं. अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण संस्था के आकलन के अनुसार पश्चिमी अफ्रीकी तेंदुए की संख्या घटकर 350 हो गई है. 

काली शक्ति के लिए कर रहे हैं शिकार 
वेस्ट अफ्रीका में तेंदुओं को शिकार बेहद अजीबोगरीब वजह से हो रहा है. यह के लोगों का मनाना है कि इंसान जो मांस खाता है तेंदुआ भी उन्ही जानवर का मांस खाता है ऐसे में कंपीटिशन खत्म करने के लिए तेंदुओं को मार रहे हैं. इसके अलावा ताबीज यानी ग्रिग्री बनाने के लिए भी तेदुओं का शिकार हो रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

तेदुओं की संख्या घटी 
पश्चिमी अफ्रीका में 11 देश हैं बेनिन, बुर्किना फासो, कोट दी आइवर, घाना, गिनी, गिनी-बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और सिएरा लियोन. पहले पश्चिम अफ्रीका में तेंदुए की संख्या अधिक थी. पिछले 20 सालों में तेंदुओं की संख्या में 50 प्रतिशत कम हो गई है. 

रेड लिस्ट में शामिल 
वेस्ट अफ्रीका में तेंदुए संकटग्रस्त प्रजाति में से एक हैं. यहां पर तेंदुओं की स्थिति बेहद गंभीर है. इन्हें बचाने के लिए जरूरी फंड भी नहीं है. तेंदुओं का अंधाधुंध शिकार इनकी कंडीशन को और अधिक खराब कर रहा है. 

कैलिफोर्निया में भीषण सड़क हादसा: नशे में थामा स्टेरिंग! जो सामने आया वो...

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

offbeatleopards

Trending news

गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन