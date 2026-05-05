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Hindi Newsवायरलपश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का Lionel Messi से क्या है रिश्ता? चुनावी नतीजों के बीच क्यों ट्रेंड कर रहा ये फुटबॉलर

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का Lionel Messi से क्या है रिश्ता? चुनावी नतीजों के बीच क्यों ट्रेंड कर रहा ये फुटबॉलर

West Bengal Election Result 2026 Messi Connection: पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद सोशल मीडिया पर एक अजीब लेकिन दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है. लोग इस राजनीतिक बदलाव को फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी से जोड़कर देख रहे हैं. 'GOAT इम्पैक्ट' नाम से वायरल हो रही इस चर्चा ने इंटरनेट पर नई बहस को जन्म दे दिया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 05, 2026, 10:51 AM IST
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Image credit: X/@AwaaraHoon
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West Bengal Election 2026 & Messi Connection: कल (4 मई) को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे सामने आए हैं. इन नतीजों ने सभी को चौंका दिया. इस बार बंगाल में भाजपा ने सत्ता पर काबिज TMC को हराकर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया. इस जीत ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई है, बल्कि इंटरनेट की दुनिया में भी इसका तहलका देखने को मिल रहा है. कल नतीजे आने के बाद से इंटरनेट पर मीम्स और हार के नए-नए कारणों की बाढ़ सी आ गई है. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक बेहद दिलचस्प 'थ्योरी' इस समय वायरल हो रही है, जिसमें एक X यूजर (@AwaaraHoon) बंगाल में हुए सत्ता परिवर्तन का सीधा संबंध फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी (Lionel Messi) और GOAT (Greatest of All Time) फैक्टर से जोड़ रहा है. यूजर ने ममता बनर्जी की इस हार को 'GOAT इम्पैक्ट' नाम दिया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 'GOAT' यानी 'Greatest Of All Time' का टैग अक्सर लियोनेल मेसी के लिए इस्तेमाल होता है. अब बंगाल में जैसे ही राजनीतिक बदलाव की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे 'GOAT' से जोड़ना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि जहां-जहां मेसी का 'GOAT कनेक्शन' जुड़ता है, वहां कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. इसी आधार पर बंगाल के सत्ता परिवर्तन को भी उसी से जोड़ा जा रहा है.

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मेसी का बंगाल कनेक्शन क्यों आया चर्चा में

असल में, साल 2025 में लियोनेल मेसी भारत दौरे पर आए थे और कोलकाता भी पहुंचे थे. उस दौरान 'GOAT टूर' को लेकर काफी चर्चा हुई थी. हालांकि, यह इवेंट विवादों में भी रहा, क्योंकि कई फैंस को मेसी को ठीक से देखने का मौका नहीं मिला और वहां हंगामे की स्थिति बन गई थी. अब उसी पुराने दौरे को याद करते हुए लोग कह रहे हैं कि 'मेसी आए और उसके बाद बंगाल की राजनीति बदल गई.' @AwaaraHoon नाम के एक यूजर ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि मेसी 2011 में कोलकाता आए और उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को बदल दिया. इसके बाद मेसी 2025 में फिर से कोलकाता आए और उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार को एक बार फिर से बदल दिया.

2011 में TMC की जीत के बाद आए थे मेसी

जैसे ही यह नई थ्योरी सामने आई, कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया तो कुछ ने इसे गलत बता दिया. लोगों का कहना है कि 2011 में वाम मोर्चा (Left Front) को हटाकर जब ममता बनर्जी ने सरकार बनाई थी, मेसी उसके बाद भारत आए थे. क्योंकि सरकार 20 मई 2011 को बनी थी और मेसी 2 सितंबर 2011 को कोलकाता आए थे. ऐसे में यूजर का कहना है कि मेसी TMC की जीत के बाद आए थे. वहीं, इस बार जब मेसी भारत आए, तब भी ममता बनर्जी ही सत्ता में थीं. ऐसे में इस थ्योरी का हार से कोई वास्ता नहीं है.

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

जैसे ही यह थ्योरी वायरल हुई, X (पहले ट्विटर), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मीम्स की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि 'Messi है तो मुमकिन है'. इसके साथ ही कुछ इसे 'GOAT इम्पैक्ट' बता रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि 'मेसी सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, राजनीति भी बदल देते हैं.' वहीं, कई लोगों ने इसे पूरी तरह मजाक बताते हुए कहा कि यह सिर्फ इंटरनेट की क्रिएटिविटी है.

लोग क्यों जोड़ रहे हैं ऐसा कनेक्शन

दरअसल, भारत में फुटबॉल के प्रति दीवानगी काफी ज्यादा है, खासकर कोलकाता जैसे शहरों में. यहां मेसी की फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है. ऐसे में जब कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है, तो लोग उसे पॉप कल्चर से जोड़कर देखने लगते हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह एक तरह का 'इंटरनेट ट्रेंड' है, जहां लोग गंभीर मुद्दों को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश करते हैं, जिससे चर्चा भी हो और मनोरंजन भी बना रहे.

सियासत से ज्यादा मजाक का मामला

हालांकि, इस पूरे मामले में किसी तरह का वास्तविक राजनीतिक संबंध सामने नहीं आया है. यह सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहा एक ट्रेंड है, जिसे लोग मजाक और क्रिएटिविटी के तौर पर देख रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सत्ता परिवर्तन के पीछे कई ठोस कारण होते हैं, जैसे जनता का मूड, चुनावी रणनीति और स्थानीय मुद्दे. इसका मेसी या किसी भी सेलिब्रिटी से कोई सीधा संबंध नहीं होता.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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