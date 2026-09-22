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तेज बहाव में बह रहा था हाथी का बच्चा: 3 किमी तक नाव से पीछा कर मछुआरों ने बचाई जान; मां से मिलाया तो नम हो गईं सबकी आंखें

पश्चिम बंगाल की तीस्ता नदी में एक हाथी का बच्चा तेज बहाव में बहता चला जा रहा था. दूर से यह मंजर देखकर दो मछुआरों ने बिना देर किए अपनी नाव उसकी तरफ मोड़ दी. नदी का बहाव इतना तेज था कि बच्चे तक पहुंचना आसान नहीं था. दोनों मछुआरों ने करीब 3 किलोमीटर तक नाव से उसका पीछा करते हुए अंत में उसे पानी से बाहर निकाल लिया. बाद में वन विभाग की मदद से हाथी के बच्चे को उसकी मां तक पहुंचाया गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 22, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:35 PM IST
तेज बहाव में बह रहा था हाथी का बच्चा: 3 किमी तक नाव से पीछा कर मछुआरों ने बचाई जान; मां से मिलाया तो नम हो गईं सबकी आंखें
Image Credit: Image credit: X/@WIONews

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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