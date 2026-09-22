/तेज बहाव में बह रहा था हाथी का बच्चा: 3 किमी तक नाव से पीछा कर मछुआरों ने बचाई जान; मां से मिलाया तो नम हो गईं सबकी आंखें

तीस्ता नदी में मछली पकड़ने निकले दो मछुआरों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि कुछ देर बाद उन्हें एक ऐसी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालनी पड़ेगी, जो उनकी अपनी नहीं थी. नदी में सब कुछ सामान्य चल रहा था. तभी उनकी नजर पानी में बहते एक जीव पर पड़ी.
जब दोनों मछुआरों ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह हाथी का बच्चा था. तेज बहाव उसे लगातार अपने साथ नीचे की ओर ले जा रहा था. बच्चा खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी की धार उसके मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर थी. मछुआरों ने उसे यूं ही बहते छोड़ने के बजाय नाव उसकी तरफ मोड़ दी.
तीस्ता नदी का बहाव उस समय काफी तेज था. हाथी का बच्चा पानी में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा था और मछुआरे अपनी नाव से उसके पीछे-पीछे जा रहे थे. मछुआरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि नाव को बच्चे के करीब ले जाना आसान नहीं था. पानी का तेज बहाव उसे लगातार आगे खींच रहा था. इसके बावजूद दोनों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा. करीब 3 किलोमीटर तक वे नदी में बच्चे के साथ-साथ आगे बढ़ते रहे. अंत में जब उन्हें सही मौका मिला तो उन्होंने हाथी के बच्चे को पकड़ लिया और उसे नाव में खींचकर बाहर निकाल लिया.
पानी से बाहर आने के बाद हाथी का बच्चा काफी कमजोर नजर आ रहा था. मछुआरों ने उसे नाव में सुरक्षित रखा. वायरल वीडियो में दोनों मछुआरे उसके पास बैठे और उसे संभालते दिखाई देते हैं. वीडियो का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. जिस बच्चे को कुछ देर पहले तक नदी का तेज बहाव अपने साथ बहाए ले जा रहा था, वही अब नाव पर सुरक्षित था. मछुआरों ने इसके बाद बच्चे को किनारे पहुंचाया और स्थानीय वन विभाग को इसकी जानकारी दी. घटना पश्चिम बंगाल के मालबाजार सबडिविजन के पास तीस्ता नदी के स्पर नंबर 12 के आसपास की बताई जा रही है.
A heartwarming rescue unfolded in West Bengal, India, where five local fishermen and forest department officials teamed up to save a 3-to-4-day-old newborn elephant calf from the swollen currents of the Teesta River pic.twitter.com/aKhnLsNUH0
— WION (@WIONews) September 22, 2026
हाथी के बच्चे के मिलने की खबर वन विभाग तक पहुंची तो अधिकारी मौके पर पहुंचे. अब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बच्चे को बचाना नहीं थी, बल्कि उसे उसकी मां और हाथियों के झुंड तक सुरक्षित पहुंचाना भी था. वन अधिकारियों को अंदाजा था कि बच्चा नदी के बहाव में बहकर अपने झुंड से काफी दूर आ गया होगा. ऐसे में उसे कहीं भी छोड़ देना ठीक नहीं था. वन विभाग ने आसपास के इलाके की जानकारी जुटाई और उस जगह का पता लगाने की कोशिश की जहां हाथियों का झुंड मौजूद हो सकता था.
इसके बाद हाथी के बच्चे को बैराज के दूसरी तरफ नदी के सूखे हिस्से तक पहुंचाया गया. माना जा रहा था कि हाथियों का झुंड इसी इलाके में शरण लिए हुए है. यह पूरा काम अकेले वन विभाग ने नहीं किया. स्थानीय लोग और वही मछुआरे भी इस रेस्क्यू में साथ रहे, जिन्होंने सबसे पहले बच्चे को पानी में देखा था. करीब दो घंटे तक लगातार कोशिशें चलती रहीं. हर किसी की कोशिश यही थी कि बच्चा जल्द से जल्द अपनी मां तक पहुंच जाए. क्योंकि जंगल में हाथी के बच्चे के लिए उसकी मां से ज्यादा जरूरी शायद ही कुछ हो.
आखिरकार वह पल आया जिसका सभी को इंतजार था. हाथी का बच्चा अपनी मां तक पहुंच गया. wione की रिपोर्ट के मुताबिक, मां हाथी बच्चे के पास आई और बाद में उसे दूध पिलाते हुए भी देखा गया. यानी लंबी मशक्कत के बाद मां और बच्चे का मिलन हो गया. रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोगों के लिए यह राहत की बात थी. जिस बच्चे को कुछ देर पहले नदी की धार अपने साथ बहाए ले जा रही थी, वह अब अपनी मां के साथ सुरक्षित था. मां और बच्चे के इस मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है.
बैकुंठपुर के DFO मुदित ने दोनों मछुआरों की समय पर की गई मदद की तारीफ की. अगर वे नदी में बच्चे को देखते ही उसकी तरफ नाव नहीं मोड़ते, तो तेज बहाव में उसके साथ क्या होता, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. मछुआरों ने न सिर्फ बच्चे को पानी से बाहर निकाला, बल्कि वन विभाग को समय पर जानकारी देकर आगे के रेस्क्यू में भी मदद की. इस पूरी घटना में स्थानीय लोगों की भूमिका भी अहम रही. वन विभाग के साथ मिलकर उन्होंने करीब दो घंटे तक बच्चे को उसकी मां तक पहुंचाने की कोशिश की.
वन अधिकारियों ने इस तरह के रेस्क्यू में एक अहम बात पर भी जोर दिया है. हाथी के बच्चों को बचाने के बाद उनके साथ इंसानी संपर्क को कम से कम रखना जरूरी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे समय तक इंसानों के संपर्क में रहने के बाद कभी-कभी हाथियों का झुंड अपने बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है. पिछले साल अक्टूबर में नॉर्थ बंगाल में बाढ़ के दौरान भी मेची नदी से एक हाथी के बच्चे को बचाया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, बाद में उसके झुंड ने उसे अपना नहीं किया था. यही वजह है कि इस बार रेस्क्यू के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता बच्चे को जल्दी से जल्दी उसकी मां तक पहुंचाना थी.