ये क्या नौटंकी है? पाकिस्तान ने X पर मांगा चंदा, ट्रोल होने पर बोला - मेरा अकाउंट हैक हो गया था!

Memes Viral: 9 मई को पाकिस्तान की आर्थिक मामलों से जुड़ी सरकारी संस्था Economic Affairs Division ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक अजीब सा पोस्ट किया. इस पोस्ट में पाकिस्तान ने दुनिया भर के देशों से "कर्ज" यानी चंदा मांगा. उन्होंने लिखा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ है और उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है.

लेकिन यह पोस्ट कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया और लोग पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रोल करने लगे. किसी ने लिखा, "भारत से मार खाई और अब दुनिया से भीख मांग रहे हो?" वहीं कुछ लोगों ने पोस्ट में हुई इंग्लिश की गलतियों पर मज़े लेने लगे.

Bill bill Pakistan. — Preet Batavia (@BataviaPreet) May 9, 2025

एक यूज़र ने लिखा – "पहले अंग्रेज़ी तो सही लिख लो, फिर पैसे मांगना." दूसरे ने तंज कसते हुए लिखा, "भारत ने एयरस्ट्राइक की, और इन्होंने वर्ल्ड बैंक स्ट्राइक कर दी."

Pakistan became the first country which is asking loan to fight war — Shashank Shekhar Jha (@shashank_ssj) May 9, 2025

Kam se kam bheekh chhup kar mang lete. — Pranav Mahajan (@pranavmahajan) May 9, 2025

bheekh maangke ki bhi koi ladai ladta hai? — Puneet Sahani (@puneet_sahani) May 9, 2025

इन सब ट्रोलिंग के बाद पाकिस्तान सरकार की तरफ से एक बयान आया कि उनका X अकाउंट हैक हो गया था और उन्होंने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया. यानी पहले चंदा मांगो और फिर जब मजाक बनने लगे तो कह दो, “मेरा अकाउंट हैक हो गया.”

Bruh I checked twice if it's a parody account or official.

Guess it's official — Dinda Academy (@academy_dinda) May 9, 2025

There is a simple solution to this — Pakistan should become the 29th state of India and you don’t need any loans :) Be part of world’s 4th largest economy. — Manas Muduli (@manas_muduli) May 9, 2025

Only she can arrange funds now! pic.twitter.com/JyCIZbfNe3 — Harshit Garg (@harshitgarg9764) May 9, 2025

इस घटना के बाद ज्यादा तर लोग भड़क गए. उन्हें लगा कि पाकिस्तान एक बार फिर अपनी नाकाम रणनीति और झूठ बोलने की आदत दिखा रहा है.