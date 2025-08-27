ये होता है पिता! बेटी का सपना पूरा करने के लिए जुटा ये ऑटो ड्राइवर, कहानी सुन पसीज उठेगा कलेजा

Viral News: गुजरात के एक ऑटो ड्राइवर की कहानी सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रही है. यह कहानी रेडिट पर एक यात्री ने शेयर की, जिसने देर रात घर लौटते समय इस ड्राइवर से बातचीत की. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि यह केवल एक ड्राइवर की नहीं, बल्कि हजारों ऐसे लोगों की हकीकत है, जो परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं.

दरअसल पैसेंजर बताया कि रात 11 बजे उसने ऑटो लिया और ड्राइवर से पूछा कि क्या वह हमेशा इतनी देर तक काम करते हैं. ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए लिखा, “मेरी दो बेटियां हैं. एक स्कूल में पढ़ रही है और दूसरी कोचिंग क्लास में तैयारी कर रही है. उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए मुझे 14-16 घंटे ऑटो चलाना पड़ता है.”

मुश्किलों के बीच जारी मेहनत

Add Zee News as a Preferred Source

ड्राइवर ने बताया कि वह रोज लगभग 700-800 रुपये कमाते हैं. लेकिन इसमें से आधा ईंधन और ऑटो किराए में चला जाता है, जिससे बचत बहुत कम होती है. फिर ऑटो ड्राइवर कहता है कि “रात को चलाता हूं ताकि उनकी पढ़ाई न रुके.” यह सुनकर पैसेंजर अंदर तक भावुक हो गया और उसकी आंखें नम हो गईं.

दिल को छू लेने वाला बयान

ड्राइवर ने एक ऐसी बात कही जिसने हजारों लोगों का दिल तोड़ दिया. उन्होंने कहां, “गरीब आदमी सपने नहीं देखता अपने लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए. मेरे लिए तो बस इतना है कि मुझे कल भी चलने की ताकत मिले.” यह लाइन पढ़ते ही रेडिट यूजर्स भावुक हो गए और उनकी दुआएं देने लगे. इस कहानी पर लोगों ने कहा कि माता-पिता का त्याग सबसे बड़ा बलिदान है. एक यूजर ने लिखा, “ईश्वर करे कि उनके बच्चे खूब सफल हों और उन्हें आरामदायक जीवन दें.” एक अन्य ने लिखा, “सपने देखने की सबसे बड़ी आजादी वही है, जब आपके माता-पिता आपके लिए दिन-रात मेहनत करते हैं.”