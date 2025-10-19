Advertisement
लड़कियां अकेले में Google पर क्या करती हैं सर्च, रिपोर्ट में हुआ खुलासा; जानकर सोच में पड़ जाएंगे आप

Girl Most Searched On Google: महिलाओं के इंटरनेट यूज करने से जुड़ी कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 15 करोड़ इंटरनेट यूजर्स में से भारत में लगभग 6 करोड़ महिलाएं अब ऑनलाइन हैं और रोजमर्रा की जिदंगी को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:24 PM IST
What Do Girls Search On Google: गूगल (Google) ने अपने सर्च रिजल्ट्स (Google Search Results) की एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें महिलाओं के इंटरनेट यूज करने से जुड़ी कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, देश में कुल 15 करोड़ इंटरनेट यूजर्स में से भारत में लगभग 6 करोड़ महिलाएं अब ऑनलाइन हैं और रोजमर्रा की जिदंगी को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं. साल 2022 के मिले आंकड़ों के अनुसार, 75% महिलाएं 15-34 आयु वर्ग की हैं. इसके अलावा लड़कियां गूगल पर क्या सर्च करती हैं ये जानना काफी दिलचस्प होगा. महिलाओं को अपनी लाइफ से जुड़ी कई सवाल हैं, जो वह अकेले में मोबाइल में ही सर्च करके पता लगा लेती हैं.

करियर और शॉपिंग से जुड़ी बातों को करती हैं सर्च

गूगल के रिपोर्ट के अनुसार, लड़कियां बचपन से ही एम्बिशयस हैं वो अपने करियर को लेकर सबसे ज्यादा तवज्जो देती हैं. ऐसी लड़कियां इंटरनेट पर इसी से रिलेटेड जानकारी सर्च करती हैं. जैसे उन्हें किस दिशा में करियर बनाना है या कौन सा कोर्स करना है. कई बार कोर्स से जुड़े सवाल-जवाब ढूंढने के लिए गूगल का इस्तेमाल करती हैं. इसके अलावा लड़कियां ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर जाकर कपड़ों के डिजाइन, नए कलेक्शन्स, ऑफर्स के बारे में इंटरनेट पर ज्यादा खोज खबर करती हैं. ये बात पहले भी कई रिसर्च में सामने आ चुकी है.

फैशन व मेंहदी डिजाइन को भी खोजती हैं लड़कियां

लड़कियों को सुन्दर और सबसे अलग दिखना काफी अच्छा लगता है. इसके लिए वो इंटरनेट का सहारा लेती हैं .लड़कियां सबसे ज्‍यादा फैशन, ट्रेंड्स, ब्‍यूटी ट्रीटमेंट्स और घरेलू नुस्‍खों के बारे में सर्च करना पसंद करती हैं. लड़कियों को मेंहदी लगाना भी पसंद होता है. ये बात इस रिसर्च में भी सामने आई है. लड़कियां अक्सर गूगल पर मेंहदी की लेटेस्ट डिजाइन सर्च करती हैं. आमतौर पर सभी को म्यूजिक सुनना पसंद होता है. लेकिन लड़कियों के द्वारा सबसे ज्यादा सर्च करने वाली चीजों में म्यूजिक भी शामिल है. लड़कियां इंटरनेट पर रोमांटिक गाने खूब सर्च करती है और सुनती भी हैं. इसके साथ ही लड़कियां इंटरनेट पर रोमांटिर शायरियां भी सर्च करती हैं.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

google

