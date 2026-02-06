Advertisement
trendingNow13099624
Hindi Newsजरा हटकेगाड़ी नहीं ले जाने दूंगा चाहे जो हो जाए... क्रेन के साथ हवा में उड़ता दिखा स्कूटी वाला शख्स, Video ने मचाई सनसनी

गाड़ी नहीं ले जाने दूंगा चाहे जो हो जाए... क्रेन के साथ हवा में उड़ता दिखा स्कूटी वाला शख्स, Video ने मचाई सनसनी

Scooty Towing Video: नो पार्किंग में स्कूटी खड़ी करने पर टोइंग क्रेन उठाने लगी तो एक शख्स स्कूटी से ही चिपक गया और हवा में लटकता नजर आया, जिससे सोशल मीडिया पर कानून और सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गाड़ी नहीं ले जाने दूंगा चाहे जो हो जाए... क्रेन के साथ हवा में उड़ता दिखा स्कूटी वाला शख्स, Video ने मचाई सनसनी

No Parking Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स अपनी स्कूटी के साथ हवा में लटका दिखाई देता है. बताया गया कि उसने अपनी स्कूटी नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी थी, जिस पर ट्रैफिक अधिकारियों ने उसे टो करने का फैसला लिया. जैसे ही क्रेन स्कूटी उठाने लगी, वहां मौजूद लोग दंग रह गए क्योंकि स्कूटी मालिक ने उतरने से इनकार कर दिया और उसी पर बैठा रहा.

आदमी ने स्कूटी क्यों नहीं छोड़ी?

डर था कि अगर स्कूटी टो होकर चली गई तो उसे भारी जुर्माना और समय दोनों गंवाने पड़ेंगे. इसी डर से वह शख्स तुरंत स्कूटी पर चढ़ गया और टोइंग टीम को रोकने की कोशिश करने लगा. ऑपरेटर उसे उतरने के लिए कहता रहा, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और कुछ ही पलों में वह स्कूटी के साथ हवा में लटकता दिखने लगा. जिस पल क्रेन ने स्कूटी को ऊपर उठाया, किसी राहगीर ने वह दृश्य कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो में साफ दिखता है कि शख्स सीट से चिपका हुआ है और टोइंग स्टाफ से बहस कर रहा है. नीचे खड़े लोग इस पूरे नजारे को देखकर हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं, क्योंकि यह दृश्य किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था.

यह भी पढ़ें: Video: जब मंदिर के बाहर खुद 'छोटा महादेव' बनकर आशीर्वाद देने लगा ये बच्चा, वीडियो देख भर आएंगी आंखें

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों ने किसका साथ दिया?

इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने कहा कि जब ड्राइवर मौके पर मौजूद था तो स्कूटी को टो करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ चालान काटकर उसे जाने दिया जा सकता था. कुछ ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि वह शख्स उड़ने को तैयार है, जबकि दूसरों ने चिंता जताई कि अगर वह गिर जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी.

 

यह भी पढ़ें: Knowledge News: पाकिस्तान का नाम किस भारतीय ने रखा था? 1947 नहीं, 1928 में ही तय हो गया था नाम

क्या नियमों का पालन हुआ?

कुछ यूजर्स ने यह भी इशारा किया कि जिस स्कूटी पर वह शख्स बैठा था, उस पर नंबर प्लेट तक नहीं थी. ऐसे में नियम तोड़ने के बाद भी वह अपने अधिकार की बात कर रहा था. लोगों ने सवाल उठाया कि अगर हर कोई इस तरह नियमों को चुनौती देगा तो सड़क पर व्यवस्था कैसे चलेगी. हंसी-मजाक से भरे इस वायरल सीन के पीछे एक गंभीर बात भी छिपी है. लोग अपनी संपत्ति बचाने के लिए खतरनाक हद तक जाने को तैयार हैं, लेकिन वही लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने में लापरवाही दिखाते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इस खबर की प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

No Parking Zoneviraltrending

Trending news

हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
PM Modi
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
AAP Leader Lucky Oberoi Murder
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
Nagaland
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन