गाड़ी नहीं ले जाने दूंगा चाहे जो हो जाए... क्रेन के साथ हवा में उड़ता दिखा स्कूटी वाला शख्स, Video ने मचाई सनसनी

Trending Photos
No Parking Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स अपनी स्कूटी के साथ हवा में लटका दिखाई देता है. बताया गया कि उसने अपनी स्कूटी नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी थी, जिस पर ट्रैफिक अधिकारियों ने उसे टो करने का फैसला लिया. जैसे ही क्रेन स्कूटी उठाने लगी, वहां मौजूद लोग दंग रह गए क्योंकि स्कूटी मालिक ने उतरने से इनकार कर दिया और उसी पर बैठा रहा.
डर था कि अगर स्कूटी टो होकर चली गई तो उसे भारी जुर्माना और समय दोनों गंवाने पड़ेंगे. इसी डर से वह शख्स तुरंत स्कूटी पर चढ़ गया और टोइंग टीम को रोकने की कोशिश करने लगा. ऑपरेटर उसे उतरने के लिए कहता रहा, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और कुछ ही पलों में वह स्कूटी के साथ हवा में लटकता दिखने लगा. जिस पल क्रेन ने स्कूटी को ऊपर उठाया, किसी राहगीर ने वह दृश्य कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो में साफ दिखता है कि शख्स सीट से चिपका हुआ है और टोइंग स्टाफ से बहस कर रहा है. नीचे खड़े लोग इस पूरे नजारे को देखकर हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं, क्योंकि यह दृश्य किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था.
यह भी पढ़ें: Video: जब मंदिर के बाहर खुद 'छोटा महादेव' बनकर आशीर्वाद देने लगा ये बच्चा, वीडियो देख भर आएंगी आंखें
इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने कहा कि जब ड्राइवर मौके पर मौजूद था तो स्कूटी को टो करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ चालान काटकर उसे जाने दिया जा सकता था. कुछ ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि वह शख्स उड़ने को तैयार है, जबकि दूसरों ने चिंता जताई कि अगर वह गिर जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी.
यह भी पढ़ें: Knowledge News: पाकिस्तान का नाम किस भारतीय ने रखा था? 1947 नहीं, 1928 में ही तय हो गया था नाम
कुछ यूजर्स ने यह भी इशारा किया कि जिस स्कूटी पर वह शख्स बैठा था, उस पर नंबर प्लेट तक नहीं थी. ऐसे में नियम तोड़ने के बाद भी वह अपने अधिकार की बात कर रहा था. लोगों ने सवाल उठाया कि अगर हर कोई इस तरह नियमों को चुनौती देगा तो सड़क पर व्यवस्था कैसे चलेगी. हंसी-मजाक से भरे इस वायरल सीन के पीछे एक गंभीर बात भी छिपी है. लोग अपनी संपत्ति बचाने के लिए खतरनाक हद तक जाने को तैयार हैं, लेकिन वही लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने में लापरवाही दिखाते हैं.
डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इस खबर की प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.