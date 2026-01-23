3 बार हुई मौत, फिर कैसे जिंदा हो जा रही ये महिला? रोंगटे खड़े कर देगा 'परलोक' का ये सच! बोली- स्वर्ग में मुझे आंटी मिली तो...

Near Death Experience: मौत के बाद क्या होता है यह सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है और इसी रहस्य को थोड़ा सा उजागर करने का दावा अमेरिका की 80 साल की पादरी नॉर्मा एडवर्ड्स ने किया है, जो कहती हैं कि उन्हें तीन बार क्लिनिकली डेड घोषित किया गया और हर बार उन्होंने एक अलग ही दुनिया का अनुभव किया, जिसने उनकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल दिया.

20 साल की उम्र में हुआ था मौत से सामना

मीडिया इंटरव्यू में नॉर्मा ने बताया कि जब वह 20 साल की थीं तब अचानक काम पर जाते समय उनका दिल बंद हो गया और डॉक्टरों को उनके शरीर में एक मृत भ्रूण मिला जिससे खून में जहर फैल गया था, इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका शरीर ऑपरेशन टेबल पर पड़ा था और वह खुद को ऊपर से देख रही थीं, जहां उन्हें न दर्द था और न ही कोई डर. नॉर्मा कहती हैं कि उन्होंने खुद को एक अंधेरी सुरंग में तेजी से जाते हुए देखा और फिर एक बेहद चमकदार सफेद रोशनी के पास पहुंचीं, जहां एक बड़ी स्क्रीन पर उनकी जिंदगी तीन हिस्सों में दिखाई गई और हर बार संदेश था कि उनका असली उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है.

खुद की मृत आंटी से मिली

इस अनुभव के दौरान नॉर्मा को अपनी मृत आंटी दिखाई दी जिन्होंने उन्हें छूने से मना किया और वापस भेजते हुए कहा कि जीवन कभी खत्म नहीं होता और मौत सिर्फ एक बदलाव है, जिसके बाद जब नॉर्मा अपने शरीर में लौटीं तो उन्हें ऐसा लगा जैसे एक पूरी आकाशगंगा को छोटे से कप में भर दिया गया हो. नॉर्मा का दावा है कि लौटने के बाद उनकी इंद्रियां बेहद तेज हो गईं और वह लोगों के शरीर के अंदर तक देख सकती थीं, यहां तक कि कई बार उनके पास आने पर बल्ब तक फूट जाते थे, जिसे वह उस अनुभव का असर मानती हैं.

क्या 2024 में दोबारा मौत?

नवंबर 2024 में दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें फिर से दो बार क्लिनिकली डेड घोषित किया गया और इस बार उनके अनुसार एक महिला फरिश्ता उन्हें उस दुनिया में ले गई और फिर से बताया गया कि उनका मिशन अभी आधा अधूरा है. नॉर्मा आज बुजुर्गों और अंतिम समय के करीब पहुंच चुके लोगों के साथ काम करती हैं ताकि उन्हें यह समझा सकें कि मौत अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है और उनके मुताबिक जब तक सांस है तब तक जीवन सबसे बड़ा तोहफा है.