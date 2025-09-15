पाकिस्तान में टीम इंडिया की जर्सी पहनकर सड़क पर निकला ये शख्स, लोगों ने देखते ही दिए चौंका देने वाले रिएक्शन

Team India Jersey in Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का जुनून किसी जंग से कम नहीं होता. अब सोचिए, अगर कोई शख्स पाकिस्तान की गलियों में भारतीय क्रिकेट टीम की नीली जर्सी पहनकर निकल जाए तो वहां लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? यही जानने के लिए एक ब्रिटिश ट्रैवल व्लॉगर ने यह अनोखा प्रयोग किया और पूरा अनुभव कैमरे पर रिकॉर्ड कर लिया.

किसने किया ये एक्सपेरिमेंट?

ब्रिटिश व्लॉगर एलेक्स वॉन्डर्स ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट किया जिसका कैप्शन था, “क्या पाकिस्तान में इंडियन क्रिकेट टी-शर्ट पहनना सुरक्षित है?” इसके बाद वे लाहौर की भीड़भरी सड़कों पर आत्मविश्वास के साथ नीली जर्सी पहनकर निकल पड़े. जैसे ही एलेक्स ने सड़क पर कदम रखा, पहले शख्स ने उनसे सामान्य बातचीत की और जर्सी पर ध्यान ही नहीं दिया. हालांकि, कुछ लोगों की जिज्ञासु नजरें जरूर उन पर टिक गईं. एलेक्स ने कैमरे पर कहा, “अभी थोड़ी अजीब निगाहें मिल रही हैं.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मुंबई या चेन्नई नहीं, बल्कि दुबई… क्यों वायरल हुआ आधी रात को अकेली घूमती लड़की का वीडियो?

कैसा रहा लोगों का व्यवहार?

वीडियो में दिखता है कि एक जगह कुछ लोग खाना खा रहे थे. तभी एक बच्चा एलेक्स को खाने का न्यौता देता है. थोड़ी देर बाद एक आदमी ने भी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया. एलेक्स ने कहा, “अभी तक सब अच्छा है, कुछ नहीं हुआ.” यह वीडियो अब तक 1.2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोगों ने मजेदार बातें लिखीं. किसी ने मजाक में कहा, “भाई ‘अखंड भारत’ मिशन पर निकला है.” एक और यूजर ने लिखा, “भाई जान देकर व्यूज जुटा रहा है.” कई लोगों का मानना था कि एलेक्स विदेशी थे, इसलिए उन्हें जर्सी पहनकर इतना आसान अनुभव मिला, वरना किसी स्थानीय के लिए हालात अलग हो सकते थे.

यह भी पढ़ें: न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए बना था गुप्त बंकर, आज बन गया यहां का सबसे आलीशान पार्टी पैलेस

आगे क्या करेगा व्लॉगर?

वीडियो के अंत में एलेक्स ने कहा कि उनका यह एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है. अब वे अगली बार भारत में पाकिस्तान की जर्सी पहनकर निकलेंगे और लोगों की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करेंगे. देखना दिलचस्प होगा कि वहां माहौल कैसा रहता है.