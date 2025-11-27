पायलट भी नहीं जानते होंगे ये राज! प्लेन के इंजन में क्यों फेंका जाता है मुर्गा? खौफनाक टेस्टिंग के पीछे छिपा है बड़ा सीक्रेट

Chicken Gun Test: आपने फिल्मों या असल जिंदगी में देखा होगा कि उड़ान भरते या उतरते समय अचानक कोई पंछी आकर हवाई जहाज के इंजन या शीशे से टकरा जाता है. इसे बर्ड स्ट्राइक कहते हैं. यह टक्कर इतनी खतरनाक हो सकती है कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है. इसी खतरे से निपटने और यात्रियों की सुरक्षा पक्की करने के लिए हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां और इंजीनियर इंजन की मजबूती जांचने के लिए एक खास टेस्ट करते हैं. इस टेस्ट में एक विशेष मशीन, जिसे चिकन गन कहते हैं, की मदद से मुर्गे या पक्षियों को हाई स्पीड पर इंजन से टकराया जाता है. यह इसलिए किया जाता है, जिससे यह पता चल सके कि अगर असली उड़ान के दौरान कोई पक्षी इंजन से टकराए तो वह कम से कम नुकसान के साथ काम करना जारी रखे. इस टेस्ट से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इंजन उस झटके को सहने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

बर्ड स्ट्राइक

हवाई जहाज के लिए बर्ड स्ट्राइक यानी उड़ान के दौरान किसी पक्षी का टकराना एक बहुत बड़ा खतरा है. जब प्लेन तेज रफ्तार से हवा में उड़ रहा होता है तो एक छोटा-सा पक्षी भी किसी बुलेट की तरह इंजन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है. पक्षी के टकराने से इंजन के अंदर की टर्बाइन ब्लेड्स टूट सकती हैं, जिससे इंजन बंद हो सकता है या उसमें आग भी लग सकती है, जिससे विमान क्रैश हो सकता है. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर नए हवाई जहाज के इंजन को बाजार में आने से पहले यह टेस्ट पास करना जरूरी होता है.

'चिकन गन' टेस्ट क्या है?

इंजन की मजबूती जांचने के लिए इंजीनियर एक खास उपकरण का इस्तेमाल करते हैं , जिसे बोलचाल की भाषा में 'चिकन गन' या 'पोल्ट्री लॉन्चर' कहते हैं. यह एक बड़ी सी तोप (cannon) जैसी मशीन होती है, जो तेज हवा (Compressed Air) का इस्तेमाल करके मुर्गे को इंजन पर उसी रफ्तार से फेंकती है जिस रफ्तार से प्लेन हवा में उड़ता है. यह मुर्गा असली पक्षी के टकराने का अनुकरण (simulate) करता है.

जिंदा मुर्गा क्यों, मरा हुआ क्यों नहीं?

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इस टेस्ट के लिए जिंदा मुर्गे का इस्तेमाल होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है. इस टेस्ट में मरे हुए मुर्गे इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है.

वास्तविक टक्कर का अनुभव

जब कोई पक्षी हवा में उड़ रहा होता है तो उसका शरीर, पंख, और टिश्यू (ऊतक) एक खास तरह के घनत्व (density) और वजन का होता है. एक मरा हुआ मुर्गा (जिसकी हड्डियां और मांस-पेशियां वैसी ही होती हैं) असल पक्षी के वजन और बनावट का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, जिससे टक्कर का असर सबसे सटीक तरीके से मापा जा सकता है.

मांस और हड्डियां

पक्षी का जो मांस और हड्डियों का ढांचा होता है, वह टक्कर के बाद इंजन के अंदर जाने पर लचीलेपन और फटने का सही बर्ताव दिखाता है. एविएशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिंदा और मरे हुए मुर्गे के शरीर की भौतिक बनावट में बहुत कम अंतर होता है, जिससे मरे हुए का इस्तेमाल करना तकनीकी रूप से पर्याप्त होता है.

नैतिक और कानूनी कारण

जिंदा जानवर का इस्तेमाल जानवरों पर क्रूरता (animal cruelty) माना जाता है और यह कई देशों में गैर-कानूनी भी है. इसलिए नैतिक और कानूनी कारणों से भी मरे हुए पक्षियों का ही इस्तेमाल किया जाता है. इस टेस्ट का मुख्य मकसद यह जानना है कि अगर बर्ड स्ट्राइक हो भी जाए तो इंजन कम से कम दो मिनट तक कम से कम 75% पावर पर काम करता रहे, जिससे पायलट को विमान को सुरक्षित रूप से उतारने का समय मिल सके.