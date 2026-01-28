Airplane Facts: प्लेन क्रैश हो जाए तो क्यों जरूरी है ब्लैक बॉक्स? कैसे मिलती है हादसे के पहले की खुफिया जानकारी

Airplane Facts: एविएशन की दुनिया में ब्लैक बॉक्स सबसे अहम उपकरणों में से एक माना जाता है. नाम भले ही ब्लैक बॉक्स हो, लेकिन यह न तो काले रंग का होता है और न ही आम डिब्बा. असल में यह नारंगी या पीले रंग का एक मजबूत डिवाइस होता है, जिसे विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए डिजाइन किया गया है. किसी भी हादसे के बाद यही ब्लैक बॉक्स आखिरी पलों की आवाजें और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड कर जांचकर्ताओं को सच्चाई तक पहुंचाता है.

इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है?

ब्लैक बॉक्स शब्द एक तरह का उपनाम है. आधिकारिक रूप से इसे फ्लाइट रिकॉर्डर कहा जाता है. शुरुआती दौर में इसके कुछ मॉडल काले बॉक्स में बंद होते थे, इसलिए यह नाम प्रचलन में आ गया. बाद में सुरक्षा कारणों से इसका रंग नारंगी कर दिया गया ताकि मलबे में इसे आसानी से ढूंढा जा सके, लेकिन नाम वही रह गया.

ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किसने किया?

ब्लैक बॉक्स का आविष्कार 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डॉ. डेविड वॉरेन ने किया था. उन्होंने अपने पिता को एक विमान हादसे में खोया था, जिसके बाद उन्होंने ऐसे सिस्टम की कल्पना की जो भविष्य में हादसों की वजह समझने में मदद कर सके. 1960 के दशक तक यह तकनीक वैश्विक मानक बन गई और आज लगभग हर कमर्शियल विमान में ब्लैक बॉक्स अनिवार्य है.

ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है?

असल में विमान में दो अलग-अलग रिकॉर्डिंग यूनिट होती हैं, जिन्हें मिलाकर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है. पहला है कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर, जो पायलटों की बातचीत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संवाद, अलार्म और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करता है. दूसरा है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो ऊंचाई, गति, दिशा, इंजन परफॉर्मेंस, ऑटोपायलट स्टेटस जैसे 80 से लेकर 3,500 तक तकनीकी पैरामीटर रिकॉर्ड कर सकता है.

ब्लैक बॉक्स इतना मजबूत कैसे होता है?

ब्लैक बॉक्स को स्टील या टाइटेनियम जैसे मजबूत मटीरियल से बनाया जाता है. यह 1,100 डिग्री सेल्सियस तक की आग, 6,000 मीटर गहरे समुद्र का दबाव और 3,400 जी तक के झटके सहने में सक्षम होता है. इसमें अंडरवॉटर लोकेटर बीकन भी लगा होता है, जो पानी में गिरने के बाद 30 दिनों तक सिग्नल भेजता रहता है.

विमान में ब्लैक बॉक्स कहां लगाया जाता है?

अधिकतर विमानों में ब्लैक बॉक्स को विमान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्घटना के दौरान पीछे का हिस्सा अपेक्षाकृत कम क्षतिग्रस्त होता है, जिससे ब्लैक बॉक्स के सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ जाती है. किसी भी विमान दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स ही उस उड़ान की आवाज बन जाता है. इसके डेटा से पायलट ट्रेनिंग बेहतर होती है, विमान डिजाइन में सुधार होता है और भविष्य के हादसों को रोकने में मदद मिलती है. यही वजह है कि ब्लैक बॉक्स को एविएशन सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है.