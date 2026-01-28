Advertisement
trendingNow13088954
Hindi Newsजरा हटकेAirplane Facts: प्लेन क्रैश हो जाए तो क्यों जरूरी है ब्लैक बॉक्स? कैसे मिलती है हादसे के पहले की खुफिया जानकारी

Airplane Facts: प्लेन क्रैश हो जाए तो क्यों जरूरी है ब्लैक बॉक्स? कैसे मिलती है हादसे के पहले की खुफिया जानकारी

What Is Black Box: फ्लाइट में लगे ब्लैक बॉक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और विमान हादसों की जांच में इनकी भूमिका क्यों सबसे अहम मानी जाती है. जानिए ब्लैक बॉक्स से जुड़ी पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Airplane Facts: प्लेन क्रैश हो जाए तो क्यों जरूरी है ब्लैक बॉक्स? कैसे मिलती है हादसे के पहले की खुफिया जानकारी

Airplane Facts: एविएशन की दुनिया में ब्लैक बॉक्स सबसे अहम उपकरणों में से एक माना जाता है. नाम भले ही ब्लैक बॉक्स हो, लेकिन यह न तो काले रंग का होता है और न ही आम डिब्बा. असल में यह नारंगी या पीले रंग का एक मजबूत डिवाइस होता है, जिसे विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए डिजाइन किया गया है. किसी भी हादसे के बाद यही ब्लैक बॉक्स आखिरी पलों की आवाजें और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड कर जांचकर्ताओं को सच्चाई तक पहुंचाता है.

इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है?

ब्लैक बॉक्स शब्द एक तरह का उपनाम है. आधिकारिक रूप से इसे फ्लाइट रिकॉर्डर कहा जाता है. शुरुआती दौर में इसके कुछ मॉडल काले बॉक्स में बंद होते थे, इसलिए यह नाम प्रचलन में आ गया. बाद में सुरक्षा कारणों से इसका रंग नारंगी कर दिया गया ताकि मलबे में इसे आसानी से ढूंढा जा सके, लेकिन नाम वही रह गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Airplane Facts: आसमान में उड़ते प्लेन के सभी इंजन फेल हो जाएं तो क्या होगा? जानिए 'खौफनाक' सवाल का जवाब!

ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किसने किया?

ब्लैक बॉक्स का आविष्कार 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डॉ. डेविड वॉरेन ने किया था. उन्होंने अपने पिता को एक विमान हादसे में खोया था, जिसके बाद उन्होंने ऐसे सिस्टम की कल्पना की जो भविष्य में हादसों की वजह समझने में मदद कर सके. 1960 के दशक तक यह तकनीक वैश्विक मानक बन गई और आज लगभग हर कमर्शियल विमान में ब्लैक बॉक्स अनिवार्य है.

ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है?

असल में विमान में दो अलग-अलग रिकॉर्डिंग यूनिट होती हैं, जिन्हें मिलाकर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है. पहला है कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर, जो पायलटों की बातचीत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संवाद, अलार्म और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करता है. दूसरा है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो ऊंचाई, गति, दिशा, इंजन परफॉर्मेंस, ऑटोपायलट स्टेटस जैसे 80 से लेकर 3,500 तक तकनीकी पैरामीटर रिकॉर्ड कर सकता है.

fallback

ब्लैक बॉक्स इतना मजबूत कैसे होता है?

ब्लैक बॉक्स को स्टील या टाइटेनियम जैसे मजबूत मटीरियल से बनाया जाता है. यह 1,100 डिग्री सेल्सियस तक की आग, 6,000 मीटर गहरे समुद्र का दबाव और 3,400 जी तक के झटके सहने में सक्षम होता है. इसमें अंडरवॉटर लोकेटर बीकन भी लगा होता है, जो पानी में गिरने के बाद 30 दिनों तक सिग्नल भेजता रहता है.

विमान में ब्लैक बॉक्स कहां लगाया जाता है?

अधिकतर विमानों में ब्लैक बॉक्स को विमान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्घटना के दौरान पीछे का हिस्सा अपेक्षाकृत कम क्षतिग्रस्त होता है, जिससे ब्लैक बॉक्स के सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ जाती है. किसी भी विमान दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स ही उस उड़ान की आवाज बन जाता है. इसके डेटा से पायलट ट्रेनिंग बेहतर होती है, विमान डिजाइन में सुधार होता है और भविष्य के हादसों को रोकने में मदद मिलती है. यही वजह है कि ब्लैक बॉक्स को एविएशन सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Airplane FactsBlack boxajit pawar diestrendingviral

Trending news

बारामती में पहले भी हो चुके हैं कई हादसे, वीआईपी प्‍लेन तक हो चुके शिकार
ajit pawar death
बारामती में पहले भी हो चुके हैं कई हादसे, वीआईपी प्‍लेन तक हो चुके शिकार
महाराष्ट्र के वे दिग्गज नेता, जिनका 'हादसे' में हुआ निधन! गोपीनाथ से अजित पवार तक...
Ajit Pawar
महाराष्ट्र के वे दिग्गज नेता, जिनका 'हादसे' में हुआ निधन! गोपीनाथ से अजित पवार तक...
बारामती विमान हादसे से बहुत दुखी हूं... अजित पवार के निधन पर क्या बोले पीएम मोदी?
Ajit Pawar
बारामती विमान हादसे से बहुत दुखी हूं... अजित पवार के निधन पर क्या बोले पीएम मोदी?
'मुझे लगा ये क्रैश हो जाएगा और...', प्लेन हादसे के चश्मदीद ने बताया आंखों देखा मंजर
ajit pawar death
'मुझे लगा ये क्रैश हो जाएगा और...', प्लेन हादसे के चश्मदीद ने बताया आंखों देखा मंजर
अजित पवार से संजय गांधी तक..विमान हादसों का शिकार हुए थे ये दिग्गज नेता, दहला था देश
ajit pawar death
अजित पवार से संजय गांधी तक..विमान हादसों का शिकार हुए थे ये दिग्गज नेता, दहला था देश
हैवी क्रैश था... अजित पवार का प्लेन बारामती में कैसे गिरा? कौन-कौन था, क्या पता चला
ajit pawar death
हैवी क्रैश था... अजित पवार का प्लेन बारामती में कैसे गिरा? कौन-कौन था, क्या पता चला
हादसे से 23 मिनट पहले अजित पवार ने दी थी लाजपत राय को श्रद्धांजलि, लिखी थी ये बातें
Ajit Pawar
हादसे से 23 मिनट पहले अजित पवार ने दी थी लाजपत राय को श्रद्धांजलि, लिखी थी ये बातें
Ajit Pawar plane crash Live updates: आज महाराष्ट्र के लिए काला दिन...देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, शरद पवार सभी जा रहे बारामती, देखें पल-पल की अपडेट
#Ajit Pawar
Ajit Pawar plane crash Live updates: आज महाराष्ट्र के लिए काला दिन...देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, शरद पवार सभी जा रहे बारामती, देखें पल-पल की अपडेट
महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन, बारामती में लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश
Ajit Pawar
महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन, बारामती में लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश
'मियां लोगों को नहीं देना चाहिए भारत में वोट...', CM हिमंता ने बढ़ाया सियासी पारा
CM Himanta Biswa Sarma
'मियां लोगों को नहीं देना चाहिए भारत में वोट...', CM हिमंता ने बढ़ाया सियासी पारा