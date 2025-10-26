Advertisement
trendingNow12976469
Hindi Newsजरा हटके

Explainer: क्या होता है चिकन गन टेस्ट, जिसमें विमानों के कांच पर दागे जाते हैं जिंदा मुर्गे?

Bird Hit Test: इस टेस्ट के दौरान विमान के इंजन पर उड़ते पक्षियों के टकराने जैसी स्थिति को ऑर्टीफीशियल तरीके से बनाया जाता है. इसके लिए एक विशेष उपकरण से जिंदा मुर्गों को बहुत स्पीड से विमान पर फेंका जाता है. ताकि यह परखा जा सके कि विमान से पक्षी के तेजी से टकराने के बाद भी उसका इंजन सही तरीके से काम करता है या नहीं. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 26, 2025, 08:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explainer: क्या होता है चिकन गन टेस्ट, जिसमें विमानों के कांच पर दागे जाते हैं जिंदा मुर्गे?

Chiken Gun Test: हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. इस हादसे में 270 लोगों की मौत हुई थी. शुरुआती जांच में विमान का फ्यूल स्विच बंद होना इसकी प्रमुख वजह बताई जा रही है. ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए एयरलाइन कंपनियां और निर्माता कई स्तरों पर सुरक्षा परीक्षण (Safety Tests) करते हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण होता है इंजन की मजबूती और विश्वसनीयता की जांच. इसी सिलसिले में एक खास तरह का टेस्ट किया जाता है जिसे कहा जाता है 'Bird Hit Test' या आम भाषा में 'चिकन टेस्ट.'

इस टेस्ट के दौरान विमान के इंजन पर उड़ते पक्षियों के टकराने जैसी स्थिति को ऑर्टीफीशियल तरीके से बनाया जाता है. इसके लिए एक विशेष उपकरण से जिंदा मुर्गों को बहुत स्पीड से विमान पर फेंका जाता है यह प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि यह परखा जा सके कि विमान से पक्षी के तेजी से टकराने के बाद भी उसका इंजन सही तरीके से काम करता है या नहीं. इस प्रक्रिया का उद्देश्य होता है यह सुनिश्चित करना कि विमान उड़ान के दौरान अगर किसी पक्षी से टकरा भी जाए तो उसकी सुरक्षा और विमान के इंजन की कार्यक्षमता बनी रहे.

 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे होता है विमान का 'चिकन टेस्ट'?
विमान के इंजन की क्षमता और मजबूती की जांच के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे 'चिकन टेस्ट' या 'बर्ड स्ट्राइक टेस्ट' कहा जाता है. यह टेस्ट विमान निर्माण संयंत्रों (एयरोस्पेस लैब्स) में नियंत्रित माहौल में किया जाता है.इस प्रक्रिया में एक 'बर्ड कैनन' या हाई-स्पीड गन का इस्तेमाल होता है. एक मशीन में जिंदा मुर्गे को भरकर कई सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विमान पर फेंकते हैं, हालांकि अब असली मुर्गे की जगह जेल या सिंथेटिक बर्ड सिम्युलेटर्स का भी उपयोग कर लेते हैं. इन्हें इंजन या विंडशील्ड की दिशा में फायर किया जाता है.

क्यों किया जाता है चिकन टेस्ट?
इसका उद्देश्य होता है यह जानना कि अगर उड़ान के दौरान कोई पक्षी विमान के इंजन या आगे के हिस्से से टकराए, तो विमान उस झटके को कितना झेल सकता है. दरअसल, जब कोई विमान उड़ान भरता है, तो उसकी गति सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है. ऐसे में पक्षी के टकराने की संभावना भी उसी हाई स्पीड के लेवल पर होती है. चिकन टेस्ट में इसी परिस्थिति को ऑर्टीफीशियल तरीके से दोहराया जाता है ताकि इंजन की सुरक्षा, संतुलन और शक्ति का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके.

विमान से बर्ड स्ट्राइक होता है खतरनाक, जा सकती हैं यात्रियों की जानें
हम आए दिन ऐसी खबरें देखते हैं जिसमें किसी हवाई अड्डे से टेक-ऑफ या लैंडिंग करते विमान किसी पक्षी से टकरा गया. ऐसी घटना को हम बर्ड स्ट्राइक कहते हैं. बर्ड स्ट्राइक का खतरा उड़ान भरने या फिर विमान के उतरते समय, कम ऊंचाई या फिर ज्यादा ऊंचाई हर जगह पर समान रूप से बना रहता है. जब विमान ज्यादा ऊंचाई पर हो तब बर्ड स्ट्राइक का खतरा ज्यादा खतरनाक होता है. ऐसे में विमान में सवार सभी यात्रियों की जान का खतरा रहता है. इसी वजह से ये टेस्ट काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. आजकल यह टेस्ट पूरी तरह कंप्यूटर-नियंत्रित सिमुलेशन सिस्टम और नकली पक्षियों के जरिए किया जाता है, जिससे किसी जीव को नुकसान न पहुंचे और परिणाम भी वैज्ञानिक रूप से सटीक मिलें.

यह भी पढ़ेंः क्या मरे हुए इंसान की अंगुली से उसका लॉक फोन खुल सकता है? आखिर कैसे काम करता है...

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Planeflight

Trending news

Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
bihar
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
Today Latest Hindi News
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
Budgam By Election
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
53rd CJI
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
ASEAN summit
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
Satara Suicide Case
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
Kerala High Court
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
Kurnool bus fire
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
1770 में जिन 5 भारतीयों से बसा था ये खूबसूरत देश, वहां क्या करेंगे VP, हो गया खुलासा
Seychelles
1770 में जिन 5 भारतीयों से बसा था ये खूबसूरत देश, वहां क्या करेंगे VP, हो गया खुलासा
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
DIG Harcharan Bhullar
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने