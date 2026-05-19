Advertisement
trendingNow13222455
Hindi Newsजरा हटकेक्या है कॉकरोच जनता पार्टी? जिसने 72 घंटे में बनाए 70 हजार मेंबर; महुआ मोइत्रा भी हुईं शामिल!

क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? जिसने 72 घंटे में बनाए 70 हजार मेंबर; महुआ मोइत्रा भी हुईं शामिल!

Cockroach Janta Party: इन दिनों इंटरनेट पर एक अतरंगी राजनीतिक दल का मेनिफेस्टो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party - CJP) है. पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल की मानें तो इसने महज तीन दिनों में 70,000 से अधिक सदस्य अपने साथ जोड़ लिए हैं. तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद भी इस पार्टी के सदस्य बताए जा रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 19, 2026, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit: instagram/@cockroachjantaparty
Image credit: instagram/@cockroachjantaparty

Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखी 'राजनीतिक पार्टी' की खूब चर्चा हो रही है. इसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा गया है. शुरुआत मजाक और व्यंग्य से हुई थी, लेकिन अब यह इंटरनेट पर बड़े ट्रेंड में बदलता दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में हजारों लोग इससे जुड़ चुके हैं. देश की राजनीति में नई पार्टियों का बनना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है. यहां कोई बड़ी रैली नहीं हुई, न मंच सजा और न ही झंडों की भीड़ दिखाई दी. यह पूरी कहानी सोशल मीडिया से शुरू हुई और देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गई.

कॉकरोच जनता पार्टी नाम सुनते ही लोगों को पहले लगा कि यह कोई मजाक होगा. लेकिन जब लोगों ने इसके पोस्ट, घोषणापत्र और सदस्यता अभियान देखे, तो मामला चर्चा का विषय बन गया. सोशल मीडिया पर लोग इसे मजाक से ज्यादा एक प्रतीक के तौर पर देखने लगे हैं. CJP का नाम इस समय इंटरनेट पर टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है.

एक टिप्पणी से शुरू हुआ पूरा मामला

बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत बेरोजगार युवाओं को लेकर की गई एक टिप्पणी के बाद हुई. उस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहस छिड़ी. कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की, तो कुछ ने अपने अंदाज में विरोध शुरू कर दिया. इसी बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया कार्यकर्ता अभिजीत दिपके के दिमाग में एक नया विचार आया. उन्होंने इस पूरे मुद्दे को व्यंग्य के रूप में लेते हुए कॉकरोच जनता पार्टी नाम की शुरुआत कर दी. शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे-धीरे यह इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा. देखते ही देखते हजारों लोग इससे जुड़ने लगे और सोशल मीडिया पर इसके पोस्ट तेजी से वायरल होने लगे. खबरों के अनुसार, इस 'पार्टी' ने लॉन्च होने के महज तीन दिनों में 70,000 से अधिक सदस्य अपने साथ जोड़ लिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- पेट्रोल पी जाती है ये लड़की; सूंघने से शुरू हुई थी आदत, जानलेवा लत देख डॉक्टरों...

आखिर क्या है कॉकरोच जनता पार्टी?

पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि यह उन लोगों की आवाज है, जिन्हें सिस्टम ने नजरअंदाज कर दिया है. इस पार्टी की वेबसाइट पर भी इसे एक ऐसे मंच के रूप में पेश किया गया है, जो बेरोजगार और उपेक्षित लोगों की बात करती है. पार्टी की टैगलाइन भी लोगों का ध्यान खींच रही है. इसमें लिखा गया है कि यह उन लोगों की आवाज है, जो लंबे समय से व्यवस्था से बाहर महसूस कर रहे हैं. हालांकि, इसे अभी एक व्यंग्यात्मक पहल माना जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, उसने सबको हैरान कर दिया है.

पांच सूत्री घोषणापत्र बना चर्चा का कारण

जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा, वह इसका घोषणापत्र है. अन्य राजनीतिक दलों की तरह कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपने वादों की सूची जारी की. घोषणापत्र में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है. इसके अलावा मीडिया की निष्पक्षता, राजनीतिक दल बदलने पर सख्त कदम और कई अन्य मुद्दों को भी शामिल किया गया. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि घोषणापत्र के आखिर में लोगों से इसे बार-बार पढ़ने और दूसरों तक पहुंचाने की अपील भी की गई. यही वजह रही कि इसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगे हैं.

महुआ मोइत्रा का नाम भी चर्चा में आया

इस पूरे मामले में राजनीति का तड़का तब लगा, जब कुछ नेताओं के नाम भी इससे जुड़ने लगे. सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं सामने आईं कि कुछ नेताओं ने मजाकिया अंदाज में इस पार्टी में दिलचस्पी दिखाई. तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने न सिर्फ इसको लेकर प्रतिक्रिया दी, बल्कि इसमें शामिल होने की भी रुचि दिखाई. इसके बाद लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दिया. किसी ने इसे देश की सबसे ईमानदार पार्टी बताया, तो किसी ने लिखा कि यहां वादे कम और व्यंग्य ज्यादा हैं.

लोग बोले- मजाक है या नया आंदोलन?

सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोगों की अलग-अलग राय सामने आ रही है. कुछ लोग इसे सिर्फ मनोरंजन मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यह युवाओं की नाराजगी दिखाने का नया तरीका है. एक यूजर ने लिखा कि कभी-कभी मजाक में कही गई बातें भी बड़ी बहस बन जाती हैं. वहीं दूसरे ने कहा कि इंटरनेट के दौर में कुछ भी रातों-रात आंदोलन बन सकता है. फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट की दुनिया में खूब चर्चा बटोर रही है. अब यह सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाती है या आगे इसमें कोई नया मोड़ आता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है.

यह भी पढ़ें:- पीठ पर जिगर का टुकड़ा, सिर पर उठाया भारी बोझ! ट्रक पर सब्जी की टोकरियां लादती मां...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Cockroach Janta PartyManifestoMahua Moitra

Trending news

'तेलंगाना के सुवेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी...,' भाजपा नेता का बड़ा बयान
Telangana
'तेलंगाना के सुवेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी...,' भाजपा नेता का बड़ा बयान
बुलडोजर कल्चर महाराष्ट्र में घुसने ना दें, UP नहीं है... हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
Maharastra News
बुलडोजर कल्चर महाराष्ट्र में घुसने ना दें, UP नहीं है... हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन दें, आदेश नहीं माना तो होगा एक्शन; SC ने खारिज की याचिका
Stray dogs
खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन दें, आदेश नहीं माना तो होगा एक्शन; SC ने खारिज की याचिका
मौसम देने वाला है गुड न्यूज! इस तारीख को देश में एंट्री लेगा मानसून, बारिश का अलर्ट
IMD
मौसम देने वाला है गुड न्यूज! इस तारीख को देश में एंट्री लेगा मानसून, बारिश का अलर्ट
'खेल मंत्री ने ही ब्लैक में बेचा टिकट' सरकार बदलते ही मेसी इवेंट के आयोजक का दावा
bengal news
'खेल मंत्री ने ही ब्लैक में बेचा टिकट' सरकार बदलते ही मेसी इवेंट के आयोजक का दावा
घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जवाब सुनकर कहेंगे- ये तो सोचा ही नहीं था!
Ghee
घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जवाब सुनकर कहेंगे- ये तो सोचा ही नहीं था!
इबोला फैल रहा है, क्या भारतीयों को चिंतित होना चाहिए? सरकार ने क्या तैयारी की है
Ebola alert
इबोला फैल रहा है, क्या भारतीयों को चिंतित होना चाहिए? सरकार ने क्या तैयारी की है
पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब
Pakistan
पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब
टैंकर भर-भरकर दूध देता है भारत का ये शहर, कहा जाता है 'मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया'
milk
टैंकर भर-भरकर दूध देता है भारत का ये शहर, कहा जाता है 'मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया'
पासपोर्ट छुपाया तो जाएगी भारतीय नागरिकता! MHA ने बदले नियम, तुरंत पढ़ लें नए नियम
India Citizenship New Rules
पासपोर्ट छुपाया तो जाएगी भारतीय नागरिकता! MHA ने बदले नियम, तुरंत पढ़ लें नए नियम