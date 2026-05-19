क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? जिसने 72 घंटे में बनाए 70 हजार मेंबर; महुआ मोइत्रा भी हुईं शामिल!

Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखी 'राजनीतिक पार्टी' की खूब चर्चा हो रही है. इसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा गया है. शुरुआत मजाक और व्यंग्य से हुई थी, लेकिन अब यह इंटरनेट पर बड़े ट्रेंड में बदलता दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में हजारों लोग इससे जुड़ चुके हैं. देश की राजनीति में नई पार्टियों का बनना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है. यहां कोई बड़ी रैली नहीं हुई, न मंच सजा और न ही झंडों की भीड़ दिखाई दी. यह पूरी कहानी सोशल मीडिया से शुरू हुई और देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गई.

कॉकरोच जनता पार्टी नाम सुनते ही लोगों को पहले लगा कि यह कोई मजाक होगा. लेकिन जब लोगों ने इसके पोस्ट, घोषणापत्र और सदस्यता अभियान देखे, तो मामला चर्चा का विषय बन गया. सोशल मीडिया पर लोग इसे मजाक से ज्यादा एक प्रतीक के तौर पर देखने लगे हैं. CJP का नाम इस समय इंटरनेट पर टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है.

एक टिप्पणी से शुरू हुआ पूरा मामला

बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत बेरोजगार युवाओं को लेकर की गई एक टिप्पणी के बाद हुई. उस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहस छिड़ी. कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की, तो कुछ ने अपने अंदाज में विरोध शुरू कर दिया. इसी बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया कार्यकर्ता अभिजीत दिपके के दिमाग में एक नया विचार आया. उन्होंने इस पूरे मुद्दे को व्यंग्य के रूप में लेते हुए कॉकरोच जनता पार्टी नाम की शुरुआत कर दी. शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे-धीरे यह इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा. देखते ही देखते हजारों लोग इससे जुड़ने लगे और सोशल मीडिया पर इसके पोस्ट तेजी से वायरल होने लगे. खबरों के अनुसार, इस 'पार्टी' ने लॉन्च होने के महज तीन दिनों में 70,000 से अधिक सदस्य अपने साथ जोड़ लिए हैं.

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आखिर क्या है कॉकरोच जनता पार्टी?

पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि यह उन लोगों की आवाज है, जिन्हें सिस्टम ने नजरअंदाज कर दिया है. इस पार्टी की वेबसाइट पर भी इसे एक ऐसे मंच के रूप में पेश किया गया है, जो बेरोजगार और उपेक्षित लोगों की बात करती है. पार्टी की टैगलाइन भी लोगों का ध्यान खींच रही है. इसमें लिखा गया है कि यह उन लोगों की आवाज है, जो लंबे समय से व्यवस्था से बाहर महसूस कर रहे हैं. हालांकि, इसे अभी एक व्यंग्यात्मक पहल माना जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, उसने सबको हैरान कर दिया है.

पांच सूत्री घोषणापत्र बना चर्चा का कारण

जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा, वह इसका घोषणापत्र है. अन्य राजनीतिक दलों की तरह कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपने वादों की सूची जारी की. घोषणापत्र में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है. इसके अलावा मीडिया की निष्पक्षता, राजनीतिक दल बदलने पर सख्त कदम और कई अन्य मुद्दों को भी शामिल किया गया. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि घोषणापत्र के आखिर में लोगों से इसे बार-बार पढ़ने और दूसरों तक पहुंचाने की अपील भी की गई. यही वजह रही कि इसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगे हैं.

महुआ मोइत्रा का नाम भी चर्चा में आया

इस पूरे मामले में राजनीति का तड़का तब लगा, जब कुछ नेताओं के नाम भी इससे जुड़ने लगे. सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं सामने आईं कि कुछ नेताओं ने मजाकिया अंदाज में इस पार्टी में दिलचस्पी दिखाई. तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने न सिर्फ इसको लेकर प्रतिक्रिया दी, बल्कि इसमें शामिल होने की भी रुचि दिखाई. इसके बाद लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दिया. किसी ने इसे देश की सबसे ईमानदार पार्टी बताया, तो किसी ने लिखा कि यहां वादे कम और व्यंग्य ज्यादा हैं.

We have crossed 40,000 members To join the party, visit https://t.co/ZSF7S1g8Te pic.twitter.com/zKSVN4A76X Cockroach Janta Party (@CJP_2029) May 17, 2026

लोग बोले- मजाक है या नया आंदोलन?

सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोगों की अलग-अलग राय सामने आ रही है. कुछ लोग इसे सिर्फ मनोरंजन मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यह युवाओं की नाराजगी दिखाने का नया तरीका है. एक यूजर ने लिखा कि कभी-कभी मजाक में कही गई बातें भी बड़ी बहस बन जाती हैं. वहीं दूसरे ने कहा कि इंटरनेट के दौर में कुछ भी रातों-रात आंदोलन बन सकता है. फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट की दुनिया में खूब चर्चा बटोर रही है. अब यह सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाती है या आगे इसमें कोई नया मोड़ आता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है.

CJPs Five-Point Agenda for 2029 We call upon leaders of all opposition parties, their supporters, and social activists to stand behind our Five-Point Agenda It doesn’t matter to us which party you belong to, if you want to save democracy, support pic.twitter.com/RHOkjZ0wOk Cockroach Janta Party (@CJP_2029) May 17, 2026

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