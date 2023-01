Dog Bus: क्या है 'डॉग बस' जिसकी सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा, शख्स ने इसके जरिए कमाए पैसे!

Puppies On Adventures: जब हम कहीं छुट्टियों में घूमने जाते हैं या काम के बीच कहीं सफर करते हैं तो हम अपने वाहन से या सार्वजनिक वाहन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. लेकिन सोचिए कहीं पर सिर्फ कुत्तों को ले जाने के लिए बस रखी गई हो तो यह शायद काफी हैरान कर देने वाली बात होगी. एक ऐसा ही वीडियो हाल ही में वायरल हुआ है जिसने 'डॉग बस' का कंसेप्ट कई लोगों के सामने लाकर रख दिया.

कुत्तों को सुबह मॉर्निंग वॉक

दरअसल, यह वीडियो अमेरिका के अलास्का का है. यहां 'डॉग बस' सेवा के जरिए कुत्तों को सफर कराया जाता है. इस सेवा के जरिए कुत्तों को उसी तरह घुमाया जाता है जैसे आम बस में लोगों को घुमाया जाता है और अच्छी-अच्छी जगह का शहर कराया जाता है. डॉग बस सेवा के जरिए कुत्तों को सुबह मॉर्निंग वॉक पर ले जाया जाता है, इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी उन्हें घुमाने के लिए ले जाया जाता है.

उनकी सीट फिक्स रहती है

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वहां डॉग बस के अंदर हर कुत्ते के लिए एक जगह फिक्स बनाई गई है. जब सुबह उनको उस पर बैठाया जाता है तो उनकी सीट फिक्स रहती है. एक डॉग बस में करीब 12 से 15 कुत्तों को बैठा जाता है. इसके लिए उनके मालिकों से संपर्क किया जाता है और उनका बकायदा ध्यान रखा जाता है.

यह काम एक बिजनेस आइडिया

जब उनको शहर से वापस लाया जाता है तो ठीक उसी प्रकार घर के सामने उनको छोड़ दिया जाता है जैसे किसी सवारी या यात्री को छोड़ा जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक इस बस को शुरू करने वाले शख्स के दिमाग में यह काम एक बिजनेस आइडिया के तौर पर आया था. और धीरे-धीरे यह आइडिया सफल रहा. इसके बाद वह और उनकी पार्टनर मिलकर इस सेवा का संचालन करने लगे.

वीडियो हुआ वायरल

अलास्का के ही रहने वाले ली और मो थॉपसन नामक दंपत्ति इस डॉग वॉकिंग बिजनस को चला रहे हैं. वायरल वीडियो के बारे में उनका कहना है कि ये वीडियो उन्होंने सिर्फ कुत्ते के मालिकों को अप-टू-डेट रखने के लिए शेयर किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा और लोगों को इतना पसंद आएगा.

That’s it, I’m quitting my job and being a bus driver for dogs pic.twitter.com/dekOEkfgU5

— Abbey (@Rose104Blue) January 21, 2023