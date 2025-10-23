क्या है ये Fire Handshake Trend? जिसके पीछे क्रेजी हो रहा यूथ, देखें क्रेजी वीडियो

Fire Handshake Trend: सोशल मीडिया पर आए दिन नये ट्रेंड चलते रहते हैं. इन दिनों ‘फायर हैंडशेक’ (Fire Handshake Trend) ट्रेंड ने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है. खासतौर से Gen Z इस ट्रेंड को लेकर काफी क्रेजी हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं, ये ट्रेंड कैसे शुरू हुआ और ये कितना सेफ है.

कब शुरू हुआ ये ट्रेंड?

दरअसल, ‘फायर हैंडशेक’ (Fire Handshake Trend) ट्रेंड की शुरुआत दिवाली से पहले हुई थी और ये अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है. काफी संख्या में लोग इस ट्रेंड को फॉलो करके रील बना रहे हैं. इस ट्रेंड में लोग हैंडशेक करते समय आग का ऐसा भ्रम पैदा करते हैं, जिससे देखने वाले को लगता है कि दोनों के हाथों में सच में आग की लपटें उठ रही हैं. ये ट्रेंड भले ही रील पर धांसू लगे, लेकिन क्या रियल लाइफ में भी हेल्दी है या नहीं? चलिए समझते हैं.

कैसे बनाते हैं रील?

जानकारी के अनुसार कथित तौर पर ये नया ट्रेंड इंस्टाग्राम रील और यूटयूब शॉर्ट्स से शुरू हुआ था. इसमें लोग हैंडशेक करने के पहले अपनी हथेलियों पर हैंड सैनिटाइजर, पेट्रोल या एरोसोल स्प्रे जलाते हुए देखा गया. ऐसे में जब वे हैंडशेक करते हैं तो हथेलियों के बीच आग की लपटें दिखाई देती हैं और ये देखने में काफी मजेदार और धांसू लगता है. ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई और क्रिएटर्स ने इसे दिवाली की आग से हाथ मिलाना बताकर दिवाली ट्रेन में जोड़ दिया. दिवाली चली गई, लेकिन सोशल मीडिया से ये ट्रेन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अभी भी बड़ी संख्या में यूजर्स इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और रील बना रहे हैं.

कितना खतरनाक हो सकता है ये ट्रेंड?

इस ट्रेंड पर डॉक्टर्स ने चिंता जाहिर की है. डॉक्टर्स का कहना है कि इस ट्रेंड पर वीडियो बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है वे बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ हैं. इससे गंभीर, छाले, जलन या आग लगने की दुर्घटना भी हो सकती है. इस ट्रेंड को फॉलो करने या वीडियो बनाने के लिए क्रिएटर्स सबसे पहले अपनी हथेलियों पर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर या रबिंग अल्कोहल लगाते हैं. इसके बाद इसमें आग लगाकर हैंडशेक करते हैं. ये ज्यादा ज्वलनशील होने के कारण आग पकड़ लेता है, हालांकि ये किसी नुकसान से पहले ही खुद जलकर उड़ जाता है. वीडियो देखने में लगता है कि हाथों में आग लगी है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.