Advertisement
trendingNow12972273
Hindi Newsजरा हटके

क्या है ये Fire Handshake Trend? जिसके पीछे क्रेजी हो रहा यूथ, देखें क्रेजी वीडियो

Fire Handshake Trend: अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड पूरे इंटरनेट पर धूम मचा रहा है और वो है ‘फायर हैंडशेक’ (Fire Handshake Trend). चलिए इस नये ट्रेंड के बारे में विस्तार से समझते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 23, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या है ये Fire Handshake Trend? जिसके पीछे क्रेजी हो रहा यूथ, देखें क्रेजी वीडियो

Fire Handshake Trend: सोशल मीडिया पर आए दिन नये ट्रेंड चलते रहते हैं. इन दिनों ‘फायर हैंडशेक’ (Fire Handshake Trend) ट्रेंड ने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है. खासतौर से Gen Z इस ट्रेंड को लेकर काफी क्रेजी हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं, ये ट्रेंड कैसे शुरू हुआ और ये कितना सेफ है. 

कब शुरू हुआ ये ट्रेंड?
दरअसल, ‘फायर हैंडशेक’ (Fire Handshake Trend) ट्रेंड की शुरुआत दिवाली से पहले हुई थी और ये अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है. काफी संख्या में लोग इस ट्रेंड को फॉलो करके रील बना रहे हैं. इस ट्रेंड में लोग हैंडशेक करते समय आग का ऐसा भ्रम पैदा करते हैं, जिससे देखने वाले को लगता है कि दोनों के हाथों में सच में आग की लपटें उठ रही हैं. ये ट्रेंड भले ही रील पर धांसू लगे, लेकिन क्या रियल लाइफ में भी हेल्दी है या नहीं? चलिए समझते हैं.
यह भी पढ़ें: 1, 2 या 3 नहीं... गर्भ में पल रहे थे इतने बच्चे, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख उड़े पति के हेश!

कैसे बनाते हैं रील?
जानकारी के अनुसार कथित तौर पर ये नया ट्रेंड इंस्टाग्राम रील और यूटयूब शॉर्ट्स से शुरू हुआ था. इसमें लोग हैंडशेक करने के पहले अपनी हथेलियों पर हैंड सैनिटाइजर, पेट्रोल या एरोसोल स्प्रे जलाते हुए देखा गया.  ऐसे में जब वे हैंडशेक करते हैं तो हथेलियों के बीच आग की लपटें दिखाई देती हैं और ये देखने में काफी मजेदार और धांसू लगता है. ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई और क्रिएटर्स ने इसे दिवाली की आग से हाथ मिलाना बताकर दिवाली ट्रेन में जोड़ दिया. दिवाली चली गई, लेकिन सोशल मीडिया से ये ट्रेन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अभी भी बड़ी संख्या में यूजर्स इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और रील बना रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कितना खतरनाक हो सकता है ये ट्रेंड?
इस ट्रेंड पर डॉक्टर्स ने चिंता जाहिर की है. डॉक्टर्स का कहना है कि इस ट्रेंड पर वीडियो बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है वे बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ हैं. इससे गंभीर, छाले, जलन या आग लगने की दुर्घटना भी हो सकती है. इस ट्रेंड को फॉलो करने या वीडियो बनाने के लिए क्रिएटर्स सबसे पहले अपनी हथेलियों पर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर या रबिंग अल्कोहल लगाते हैं. इसके बाद इसमें आग लगाकर हैंडशेक करते हैं. ये ज्यादा ज्वलनशील होने के कारण आग पकड़ लेता है, हालांकि ये किसी नुकसान से पहले ही खुद जलकर उड़ जाता है. वीडियो देखने में लगता है कि हाथों में आग लगी है.
यह भी पढ़ें: बड़ा अजीब शौक है! मरे हुए लोगों के बाल इकट्ठा करती है ये महिला, खुद बताया कारण

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

trendinghandshake trend

Trending news

भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
ASEAN Conference
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा