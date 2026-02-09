Knowledge News: वैलेंटाइन्स से पहले क्यों मनाते हैं 'गैलेंटाइन्स डे'? क्या है ये और जानें इसके पीछे की Unknown हिस्ट्री

Galentine's Day: वैलेंटाइन डे के शोर के बीच एक और दिन है जो खामोशी से लेकिन बेहद मजबूती के साथ अपनी जगह बना चुका है गैलेंटाइन डे. हर साल 13 फरवरी को मनाया जाने वाला यह दिन पूरी तरह से महिला मित्रों और उनकी अटूट दोस्ती को समर्पित है. यह दिन बताता है कि रोमांस रूरी है, लेकिन आपकी सहेलियों का साथ 'अनमोल' है. चाहे आप सिंगल हों या रिलेशनशिप में, यह दिन अपनी 'गर्ल गैंग' को यह बताने का है कि वे आपकी दुनिया में कितनी अहमियत रखती हैं.

इसकी शुरुआत कहां से हुई?

क्या आप जानते हैं कि यह कोई सदियों पुराना पारंपरिक त्योहार नहीं है? दरअसल, इसकी शुरुआत साल 2010 में अमेरिकी सिटकॉम 'पार्क्स एंड रिक्रिएशन' के एक एपिसोड से हुई थी. शो की मुख्य पात्र लेस्ली नोप ने 13 फरवरी को अपनी महिला मित्रों के लिए एक ब्रंच पार्टी आयोजित की थी. उन्होंने इसे महिलाओं द्वारा महिलाओं के जश्न के रूप में पेश किया. तब से, यह काल्पनिक कॉन्सेप्ट एक वैश्विक आंदोलन बन गया है.

यह सिर्फ सिंगल लड़कियों के लिए क्यों नहीं है?

अक्सर लोग इसे 'एंटी-वैलेंटाइन डे' समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है. गैलेंटाइन डे का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि 'सिस्टरहुड' को बढ़ावा देना है. शादीशुदा महिलाएं, माएं और रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियां भी इसे उतनी ही शिद्दत से मनाती हैं. यह एक ऐसा ब्रेक है जहां आप पार्टनर और परिवार की जिम्मेदारियों से हटकर अपनी उन सहेलियों के साथ वक्त बिताती हैं जिन्होंने हर मुश्किल में आपका हाथ थामा है.

मजेदार फैक्ट्स

सोशल मीडिया के दौर में गैलेंटाइन डे का क्रेज कई गुना बढ़ गया है. इंस्टाग्राम पर इसके नाम के लाखों हैशटैग्स हैं. मजेदार तथ्य यह है कि अब 'पैलेंटाइन डे' (Palentine’s Day) भी मशहूर हो रहा है, जिसे पुरुष अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं. डेटा बताते हैं कि फरवरी के महीने में ग्रीटिंग कार्ड्स और 'सेल्फ-केयर' गिफ्ट्स की बिक्री में गैलेंटाइन डे की वजह से भारी उछाल आता है. अब यह सिर्फ एक टीवी शो का हिस्सा नहीं, बल्कि एक अरबों डॉलर की इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका है.

इसे कैसे यादगार बनाया जा सकता है?

गैलेंटाइन डे मनाने का कोई तय नियम नहीं है. कुछ लड़कियां शानदार ब्रंच पर जाना पसंद करती हैं, तो कुछ घर पर ही 'पजामा पार्टी' और 'फेस मास्क' सेशन रखती हैं. मुख्य उद्देश्य साथ मिलकर हंसना, पुरानी यादें ताजा करना और एक-दूसरे को छोटे-छोटे तोहफों से सरप्राइज करना है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्रेमी आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन सच्ची सहेलियां हमेशा साथ रहती हैं.