क्या है मशाल रास? दहकते अंगारों के बीच युवा खेलते हैं गरबा; यहां जानिए कब से शुरू हुआ अनोखा गरबा

Mashaal Raas: जामनगर का मशाल रास नवरात्रि का अनोखा गरबा है, जिसमें कलाकार जलती मशालों के साथ नृत्य करते और आग पर थिरकते हैं. यह सिर्फ नृत्य नहीं, बल्कि साहस, आस्था और संस्कृति का संगम है, जो परंपरा को जीवित रखता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 27, 2025, 12:29 PM IST
क्या है मशाल रास? दहकते अंगारों के बीच युवा खेलते हैं गरबा; यहां जानिए कब से शुरू हुआ अनोखा गरबा

Mashaal Raas from Jamnagar: नवरात्रि की बात हो और गुजरात का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. यहां गरबा और डांडिया पूरे देश में मशहूर हैं. लेकिन जामनगर अपनी अनोखी परंपरा ‘मशाल रास’ के लिए सबसे अलग पहचान रखता है. 1957 में श्री पटेल युवक गरबी मंडल ने इसे शुरू किया था और तब से यह परंपरा स्थानीय गरबा समूहों द्वारा जीवित रखी गई है. मशाल रास में लोग जलती मशालों के साथ थिरकते हैं और भक्तिभाव को वीरता के साथ जोड़ते हैं.

जलती मशालों के साथ थिरकते कदम

मशाल रास का सबसे खास नजारा तब दिखता है जब कलाकार हाथों में जलती मशालें लेकर गरबे की लय पर घूमते और थिरकते हैं. इतना ही नहीं, वे आग को जमीन पर फैलाकर उसके ऊपर भी नृत्य करते हैं. यह सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आस्था और साहस का संगम है. दर्शक जब कलाकारों को जलती लपटों के बीच तालमेल बिठाते देखते हैं, तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं.

जामनगर की सांस्कृतिक पहचान

सौराष्ट्र क्षेत्र का समुद्र तटीय शहर जामनगर अपनी शेर‍ी गरबी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है. यहां तलवार रास, गुलाटी रास, मनियारो, डातराड़ा रास, सलगटी इंधोनी रास और सलगाटो साथियो रास जैसे कई रूप देखने को मिलते हैं. हर रास की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता है, लेकिन मशाल रास अपनी अनोखी शैली और जोखिम भरे अंदाज के कारण अलग पहचान रखता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

परंपरा से जुड़ी आस्था

मशाल रास को सिर्फ एक नृत्य नहीं माना जाता बल्कि इसे जीवित धरोहर का प्रतीक समझा जाता है. इसमें साहस, भक्ति और सामूहिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. जामनगर और सौराष्ट्र के लोग इसे अपनाकर अपने पूर्वजों की परंपरा को जिंदा रखते हैं. स्थानीय गरबी समूह सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि संस्कृति के संरक्षक हैं, जो इस कला को नई पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं.

 

 

नवरात्रि का अविस्मरणीय नजारा

अगर नवरात्रि में आप गुजरात जाएं तो जामनगर का मशाल रास जरूर देखना चाहिए. यहां आग की लपटों में डूबे कलाकारों का नृत्य हर किसी को रोमांचित कर देता है. यह सिर्फ गरबा नहीं बल्कि एक कला है, जो गुजरात की निडर ऊर्जा और जामनगर की अनोखी पहचान को दुनिया के सामने लाती है. यही वजह है कि मशाल रास नवरात्रि के सबसे यादगार आयोजनों में गिना जाता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Mashaal Raas

