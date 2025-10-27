पाकिस्तान की राष्ट्रीय सब्जी का क्या नाम है? भारतीयों को भी है बेहद पसंद

Pakistan National Vegetable: क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? इस बात को जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सब्जी भिंडी है. पाकिस्तान के लगभग हर घर में भिंडी की सब्जी बड़े चाव से बनाई जाती है. वहां इसे भेंडी नाम से भी जाना जाता है और यह पाकिस्तानी खानपान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

भिंडी पाकिस्तान में बेहद लोकप्रिय है और इसे विभिन्न तरीकों से पकाया जाता है. लोग इसे अक्सर भिंडी की भुर्जी या भिंडी करी के रूप में बनाते हैं. कई घरों में इसे दाल या रोटी के साथ खाना पसंद किया जाता है, क्योंकि इसका स्वाद साधारण होते हुए भी बेहद लाजवाब होता है.

पाकिस्तान में भेंडी की सब्जी के प्रकार-

भिंडी मसाला: भिंडी, टमाटर, प्याज और विभिन्न मसालों से बना एक व्यंजन.

भिंडी आलू: भिंडी, आलू और मसालों से बना व्यंजन.

भिंडी फ्राई: भिंडी के टुकड़ों को मसाले और बेसन के मिश्रण में भूनकर बनाई जाने वाली डिश.

भिंडी दो प्याजा: भिंडी, प्याज और कई तरह के मसालों से बना व्यंजन

पाकिस्तान में क्यों है पॉपुलर?

ये पाकिस्तान में भिंडी तैयार करने के कुछ सबसे लोकप्रिय तरीके हैं. यह एक बहुमुखी सब्जी है जिसे कई तरह से पकाया जा सकता है. भिंडी को आमतौर पर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और उसमें जीरा, धनिया, हल्दी जैसे मसाले डाले जाते हैं. इन मसालों के साथ जब भिंडी को धीमी आंच पर भुना जाता है, तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है. कुछ लोग इसे थोड़ा कुरकुरा बनाने के लिए तलकर भी पसंद करते हैं.

पाकिस्तान में भिंडी पकाने की कई पारंपरिक विधियां प्रचलित हैं. कुछ लोग इसमें मसाले भरकर भाप में पकाते हैं, जबकि कुछ इसे टमाटर और प्याज के साथ मसालेदार तरीके से तैयार करते हैं. भिंडी न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी होती है, यही कारण है कि यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय सब्जी कहलाने योग्य मानी जाती है.