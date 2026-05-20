दफ्तर की ये 4 चीजें बना रही हैं वक्त से पहले बूढ़ा, जान लें 'ऑफिस एयर' से बचने का जादुई तरीका

What is Office Air: आप सुबह-सुबह नहा-धोकर, अच्छे कपड़े पहनकर और चेहरे पर सनस्क्रीन-लोशन लगाकर बड़े शौक से ऑफिस के लिए निकलते हैं. उस वक्त आपका चेहरा चमक रहा होता है और बाल भी बिल्कुल सेट रहते हैं. लेकिन जैसे ही दोपहर ढलती है और शाम के 5 बजते हैं, आपका पूरा लुक बदल जाता है. चेहरा थका हुआ, स्किन रूखी और बाल एकदम चिपचिपे नजर आने लगते हैं. ऑफिस के वॉशरुम का शीशा आपकी इस हालत की गवाही देता है. सोशल मीडिया पर आजकल इस अजीब लेकिन बेहद आम अनुभव को एक नाम दिया गया है और वह नाम है 'ऑफिस एयर' (Office Air). टिकटाक और इंस्टाग्राम पर यह टर्म तेजी से वायरल हो रही है.

क्या वाकई कोई बीमारी है 'ऑफिस एयर'

आपको बता दें कि 'ऑफिस एयर' कोई मेडिकल कंडीशन या बीमारी नहीं है. यह असल में ऑफिस के अंदर के माहौल और वहां की हवा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सोशल मीडिया शब्द है. जब लोग सुबह और शाम के अपने लुक की तुलना करते हैं, तो अंतर साफ दिखाई देता है. लोगों की शिकायत है कि ऑफिस में बैठते ही उनका मेकअप खराब हो जाता है, स्किन बेजान दिखने लगती है और आंखों के नीचे काले घेरे ज्यादा गहरे नजर आने लगते हैं.

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एसी की हवा और फ्लोरोसेंट लाइट का खेल

विशेषज्ञों के मुताबिक, ऑफिस एयर के पीछे की वजह पूरी तरह वैज्ञानिक है. ऑफिसों में दिनभर चलने वाले सेंट्रलाइज्ड एसी (AC) के कारण हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है. यह सूखी हवा आपकी त्वचा से प्राकृतिक नमी को सोख लेती है. जब स्किन अंदर से ड्राई होने लगती है, तो खुद को बचाने के लिए वह ज्यादा तेल (Oil) बनाने लगती है. यही वजह है कि आपकी स्किन अंदर से सूखी लेकिन ऊपर से ऑयली दिखने लगती है. इसके अलावा ऑफिस की तेज फ्लोरोसेंट लाइटें चेहरे की झुर्रियों और कालेपन को ज्यादा उभारकर दिखाती हैं, जिससे आप जरूरत से ज्यादा थके हुए नजर आते हैं.

सिर्फ ऑफिस नहीं, आपकी लाइफस्टाइल भी है जिम्मेदार

स्किन खराब होने के लिए सिर्फ ऑफिस की हवा को दोष देना ठीक नहीं है. जब आप प्रदूषित शहरों में सफर करके ऑफिस पहुंचते हैं, तो धूल और धूप पहले ही आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा चुकी होती है. इसके बाद ऑफिस में लगातार स्क्रीन के सामने बैठना, बार-बार कॉफी पीना, कम पानी पीना और काम का तनाव इस समस्या को कई गुना बढ़ा देता है. कम नींद और स्क्रीन से निकलने वाली लाइट भी आपकी आंखों को थका देती है.

इस 'ऑफिस एयर' से खुद को कैसे बचाएं

इस समस्या से निपटने के लिए आपको अपने पास बहुत सारे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखने की जरूरत नहीं है. कुछ छोटी और आसान आदतों से आप शाम को भी फ्रेश दिख सकते हैं:

खूब पानी पीएं: दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर खुद को अंदर से हाइड्रेटेड रखें.

फेस मिस्ट और लिप बाम: अपनी डेस्क पर एक हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट और लिप बाम जरूर रखें और बीच-बीच में इस्तेमाल करें.

बार-बार पाउडर न लगाएं: चेहरे के तेल को छुपाने के लिए बार-बार कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने की जगह ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल करें.

सीट से ब्रेक लें: लगातार कंप्यूटर के सामने बैठने के बजाय हर एक-दो घंटे में अपनी सीट से उठें, थोड़ा टहलें और अपनी आंखों तथा शरीर को आराम दें.