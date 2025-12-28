मॉल में दिखा 'पिंक पार्किंग' का जादू; आखिर क्यों यहां पुरुषों की एंट्री है पूरी तरह बैन? जानें क्या है मामला

बेंगलुरु के एक मॉल से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक व्यक्ति मॉल की पार्किंग में बना खास पार्किंग स्लॉट दिखाता है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए आरक्षित है. पार्किंग में साफ-साफ बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है कि यह जगह होने वाली माताओं के लिए है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को देखकर लोग मॉल प्रबंधन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि यह एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी और संवेदनशील पहल है. गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को चलने-फिरने में दिक्कत होती है, ऐसे में एंट्री के पास सुरक्षित पार्किंग मिलना उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है.

गर्भवती महिलाओं के लिए खास इंतजाम

इस मॉल की पिंक पार्किंग खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए बनाई गई है. ये स्लॉट आम पार्किंग से थोड़े चौड़े हैं, ताकि कार से उतरना-चढ़ना आसान हो. साथ ही ये लिफ्ट और एंट्रेंस के पास हैं, जिससे ज्यादा पैदल चलने की मजबूरी न हो. प्रेग्नेंसी के दौरान संतुलन बिगड़ना, थकान और भीड़भाड़ में चलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ये पार्किंग किसी “विशेष सुविधा” से ज्यादा एक ज़रूरत बन जाती है. यही वजह है कि पुरुषों की एंट्री यहां बैन है, ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो और असली जरूरतमंदों को फायदा मिल सके.

सोशल मीडिया पर क्यों हुई तारीफ

अक्षय रैना ने वीडियो शेयर करते हुए इसे “बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट” बताया और बाकी मॉल्स से भी ऐसा ही करने की अपील की. कमेंट सेक्शन में खासतौर पर महिलाओं ने इसे बेहद उपयोगी बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि गर्भावस्था में छोटी-छोटी सुविधाएं भी बड़ा फर्क लाती हैं. कुछ लोगों ने माना कि भले ही कुछ मॉल्स में ये सुविधा पहले से है, लेकिन अभी ये आम नहीं हुई है. चर्चा धीरे-धीरे इस बात पर आ गई कि पिंक पार्किंग किसी को अतिरिक्त अधिकार देना नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी को सुरक्षित और आसान बनाना है.

बेंगलुरु पहले भी दिखा चुका है रास्ता

बेंगलुरु में पिंक पार्किंग कोई बिल्कुल नया विचार नहीं है. इससे पहले ब्रिगेड रोड पर महिलाओं के लिए अलग पार्किंग स्लॉट बनाए गए थे, जो एग्ज़िट के पास, अच्छी रोशनी और CCTV निगरानी में थे. इसके बाद कई मॉल्स और निजी पार्किंग में भी ऐसे प्रयोग शुरू हुए. अटेंडेंट्स की निगरानी, बेहतर लाइटिंग और सुरक्षित लोकेशन इस मॉडल का हिस्सा बने. भले ही ये पूरी तरह परफेक्ट न हो, लेकिन मंशा साफ दिखती है.