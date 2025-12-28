Advertisement
trendingNow13056055
Hindi Newsजरा हटकेमॉल में दिखा पिंक पार्किंग का जादू; आखिर क्यों यहां पुरुषों की एंट्री है पूरी तरह बैन? जानें क्या है मामला

मॉल में दिखा 'पिंक पार्किंग' का जादू; आखिर क्यों यहां पुरुषों की एंट्री है पूरी तरह बैन? जानें क्या है मामला

बेंगलुरु के एक मॉल में गर्भवती महिलाओं के लिए बनी पिंक पार्किंग का वीडियो वायरल हो रहा है. एंट्री के पास बने सुरक्षित और चौड़े स्लॉट की लोग तारीफ कर रहे हैं. इसे महिलाओं के लिए जरूरी और संवेदनशील पहल बताया जा रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 28, 2025, 10:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मॉल में दिखा 'पिंक पार्किंग' का जादू; आखिर क्यों यहां पुरुषों की एंट्री है पूरी तरह बैन? जानें क्या है मामला

बेंगलुरु के एक मॉल से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक व्यक्ति मॉल की पार्किंग में बना खास पार्किंग स्लॉट दिखाता है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए आरक्षित है. पार्किंग में साफ-साफ बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है कि यह जगह होने वाली माताओं के लिए है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को देखकर लोग मॉल प्रबंधन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि यह एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी और संवेदनशील पहल है. गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को चलने-फिरने में दिक्कत होती है, ऐसे में एंट्री के पास सुरक्षित पार्किंग मिलना उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है.

गर्भवती महिलाओं के लिए खास इंतजाम

Add Zee News as a Preferred Source

इस मॉल की पिंक पार्किंग खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए बनाई गई है. ये स्लॉट आम पार्किंग से थोड़े चौड़े हैं, ताकि कार से उतरना-चढ़ना आसान हो. साथ ही ये लिफ्ट और एंट्रेंस के पास हैं, जिससे ज्यादा पैदल चलने की मजबूरी न हो. प्रेग्नेंसी के दौरान संतुलन बिगड़ना, थकान और भीड़भाड़ में चलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ये पार्किंग किसी “विशेष सुविधा” से ज्यादा एक ज़रूरत बन जाती है. यही वजह है कि पुरुषों की एंट्री यहां बैन है, ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो और असली जरूरतमंदों को फायदा मिल सके.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोशल मीडिया पर क्यों हुई तारीफ

अक्षय रैना ने वीडियो शेयर करते हुए इसे “बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट” बताया और बाकी मॉल्स से भी ऐसा ही करने की अपील की. कमेंट सेक्शन में खासतौर पर महिलाओं ने इसे बेहद उपयोगी बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि गर्भावस्था में छोटी-छोटी सुविधाएं भी बड़ा फर्क लाती हैं. कुछ लोगों ने माना कि भले ही कुछ मॉल्स में ये सुविधा पहले से है, लेकिन अभी ये आम नहीं हुई है. चर्चा धीरे-धीरे इस बात पर आ गई कि पिंक पार्किंग किसी को अतिरिक्त अधिकार देना नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी को सुरक्षित और आसान बनाना है.

बेंगलुरु पहले भी दिखा चुका है रास्ता

बेंगलुरु में पिंक पार्किंग कोई बिल्कुल नया विचार नहीं है. इससे पहले ब्रिगेड रोड पर महिलाओं के लिए अलग पार्किंग स्लॉट बनाए गए थे, जो एग्ज़िट के पास, अच्छी रोशनी और CCTV निगरानी में थे. इसके बाद कई मॉल्स और निजी पार्किंग में भी ऐसे प्रयोग शुरू हुए. अटेंडेंट्स की निगरानी, बेहतर लाइटिंग और सुरक्षित लोकेशन इस मॉडल का हिस्सा बने. भले ही ये पूरी तरह परफेक्ट न हो, लेकिन मंशा साफ दिखती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

pink parkingBengalurubengaluru news

Trending news

बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
Mumbai News
बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
CBI ने कोर्ट में अडवाणी केस की कौन सी दलील दी, रद्द होगी सेंगर को मिलने वाली राहत?
Unnao rape case
CBI ने कोर्ट में अडवाणी केस की कौन सी दलील दी, रद्द होगी सेंगर को मिलने वाली राहत?
पहले G-23, फिर शशि थरूर और अब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में क्या खल रहा है?
digvijay singh
पहले G-23, फिर शशि थरूर और अब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में क्या खल रहा है?
पार्टी में कई स्लीपर सेल... दिग्विजय का वो बयान जिससे दरकता दिख रहा कांग्रेस का महल
Congress sleeper cell
पार्टी में कई स्लीपर सेल... दिग्विजय का वो बयान जिससे दरकता दिख रहा कांग्रेस का महल
4 राज्य, 4 प्लान! नए साल से पहले तैयारी में जुटी BJP, आज से जमीन पर उतरेंगे अमित शाह
amit shah
4 राज्य, 4 प्लान! नए साल से पहले तैयारी में जुटी BJP, आज से जमीन पर उतरेंगे अमित शाह
दो पति, एक केस और 17 साल का इंतजार, अचानक कोर्ट रूम में कैसे पलटी बाजी
Maharashtra Court Decision
दो पति, एक केस और 17 साल का इंतजार, अचानक कोर्ट रूम में कैसे पलटी बाजी
अरावली विवाद में फिर हुई SC की एंट्री, CJI ने लिया स्वतः संज्ञान; सोमवार को सुनवाई
Aravalli hills Controversy
अरावली विवाद में फिर हुई SC की एंट्री, CJI ने लिया स्वतः संज्ञान; सोमवार को सुनवाई
हिंदुओं से हिंसा, सड़क पर देश प्रेमी मुस्लिम...'गाजा गैंग' की असहिष्णुता की कहानी
DNA
हिंदुओं से हिंसा, सड़क पर देश प्रेमी मुस्लिम...'गाजा गैंग' की असहिष्णुता की कहानी
DNA: क्या MP पुलिस बांग्लादेश की पुलिस बनती जा रही है? पत्रकार की पिटाई के बाद...
DNA
DNA: क्या MP पुलिस बांग्लादेश की पुलिस बनती जा रही है? पत्रकार की पिटाई के बाद...
सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
weather update
सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी