दिन में आराम, रात में जीना हराम... कौन है ये 'लाल दैत्य'! जानें रहस्यमयी सांप के 5 हैरान करने वाले सच

Red Coral Kukri Snake: प्रकृति की गोद में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो दशकों तक इंसानी नजरों से ओझल रहते हैं. ऐसा ही एक रहस्य है 'लाल कोरल कुकरी सांप' जिसे वैज्ञानिक भाषा में ओलिगोडोन खेरिएन्सिस (Oligodon kheriensis) कहा जाता है. यह सांप दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक माना जाता है. चटक लाल और नारंगी रंग का यह जीव दिखने में जितना आकर्षक है, इसके बारे में जानकारी उतनी ही कम है.

खुकुरी जैसे दांतों का रहस्य

इस सांप का नाम 'कुकरी' इसके विशेष प्रकार के दांतों की वजह से पड़ा है. इसके दांत नेपाली चाकू 'कुकरी' की तरह घुमावदार होते हैं. इन दांतों का उपयोग यह शिकार करने के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से अंडों को फोड़ने और उन्हें खाने के लिए करता है. यह एक बिना जहर वाला (Non-venomous) सांप है और इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है.

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कहां पाया जाता है यह सांप?

रेड कोरल कुकरी मुख्य रूप से भारत और नेपाल में हिमालय की तलहटी वाले इलाकों में पाया जाता है. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में इसके होने के प्रमाण मिलते हैं. यह जमीन के नीचे रहना पसंद करता है और रात के समय ही बाहर निकलता है. इसके इसी स्वभाव के कारण इसे देख पाना बहुत मुश्किल होता है.

कब पता चला था पहली बार?

इस प्रजाति के बारे में सबसे पहले साल 1936 में उत्तर प्रदेश के खीरी जिले से जानकारी मिली थी. इसके बाद लंबे समय तक यह सांप दिखाई नहीं दिया. हाल के वर्षों में इसे बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों में देखा गया है. साल 2021 के एक अध्ययन से पता चला है कि अब यह प्रजाति बांग्लादेश तक भी फैल चुकी है.

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास एक किसान के जाल में यह सांप फंसा हुआ पाया था. यह रिजर्व भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है और अपने घने जंगलों और घास के मैदानों के लिए मशहूर है. रेड कोरल कुकरी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-IV में रखा गया है. आईयूसीएन (IUCN) की रेड लिस्ट में इसे 'कम चिंताजनक' की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इसकी दुर्लभता के कारण इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

नारंगी रंग के सांप की कैसी है बनावट?

इस सांप का पूरा शरीर ऊपर से चमकीले लाल या नारंगी रंग का होता है जबकि पेट का हिस्सा गुलाबी या हल्का पीला होता है. इसका सिर छोटा होता है और गर्दन से अधिक चौड़ा नहीं होता. अपनी विशिष्ट रंगत के कारण इसे किसी भी अन्य सांप से आसानी से अलग पहचाना जा सकता है. प्रकृति का यह अद्भुत जीव जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

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