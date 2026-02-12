सफेद लिपस्टिक नहीं, ये है बॉलीवुड का 'इमोशनल हथियार'! फिल्म सेट पर कैसे बहाई जाती है आंसुओं की गंगा? देखें वायरल वीडियो

What Is Tear Stick: फिल्मों और टीवी सीरियल्स में जब कलाकार कैमरे के सामने अचानक रोने लगते हैं तो दर्शक अक्सर सोचते हैं कि यह सब कैसे मुमकिन होता है. अब इसका राज सामने आ गया है. डायरेक्टर अमित कुमार झा ने एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि इमोशनल सीन के दौरान कलाकार ‘टियर स्टिक’ नाम का एक खास टूल इस्तेमाल करते हैं. यह देखने में सफेद लिपस्टिक जैसा होता है लेकिन काम आंसू निकालने का करता है.

वीडियो में क्या दिखा?

अमित कुमार झा के 55 सेकेंड के वीडियो में अभिनेत्री अनुरिमा चक्रवर्ती अपनी आंखों के नीचे एक सफेद स्टिक लगाती नजर आती हैं. डायरेक्टर मजाक में पूछते हैं कि लिपस्टिक आंखों के नीचे क्यों लगाई जा रही है. इस पर एक्ट्रेस बताती हैं कि यह लिपस्टिक नहीं बल्कि टियर स्टिक है. यही छोटा सा टूल कलाकारों को तुरंत रोने में मदद करता है और सीन को ज्यादा असली बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बीवी के 18 लाख के गहने स्कूटी से हुए चोरी! इंश्योरेंस वाले ने पैसे देने से किया मना, 16 साल बाद कोर्ट ने कहा- अब 43 लाख दो...

टियर स्टिक क्या है?

पहले के जमाने में कलाकारों की आंखों में ग्लिसरीन डालकर आंसू निकाले जाते थे, जिससे जलन और परेशानी होती थी. टियर स्टिक उस पुराने तरीके का सुरक्षित और आसान विकल्प है. यह सफेद लिपस्टिक जैसी दिखती है लेकिन इसे होंठों पर नहीं बल्कि आंखों के नीचे लगाया जाता है. इससे बिना दर्द या नुकसान के आंसू निकल आते हैं और सीन नेचुरल लगता है.

यह कैसे काम करती है?

स्टार प्लस के एक्टर आशीष राघव बताते हैं कि यह स्टिक मेंथॉल युक्त वैक्स से बनी होती है. जब यह त्वचा की गर्मी के संपर्क में आती है तो उससे भाप निकलती है, जो आंखों तक पहुंचकर हल्की ठंडक या जलन पैदा करती है. इसी रिएक्शन से आंसू अपने आप निकल आते हैं और कलाकारों को जबरदस्ती रोने की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजह है कि सीन ज्यादा सहज और असली लगता है.

यह भी पढ़ें: न बिजली, न पानी, न इंटरनेट... फिर भी दुनिया का सबसे खुशहाल है ये गांव, पढ़ें रहस्यमयी आइलैंड की कहानी

सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया है?

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी. कई यूजर्स ने कहा कि उन्हें पर्दे के पीछे की यह सच्चाई जानकर मजा आया. किसी ने मजाक में लिखा कि पति से लड़ाई के वक्त उन्हें भी यह टियर स्टिक चाहिए. एक अन्य यूजर ने हंसते हुए कहा कि इतने राज खोल दिए गए तो हर कोई डायरेक्टर बन जाएगा. टियर स्टिक सिर्फ एक छोटा सा टूल नहीं बल्कि एक्टिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव है. इससे कलाकारों को तकलीफ भी नहीं होती और सीन भी ज्यादा रियल लगता है. यही वजह है कि अब बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में इमोशनल सीन के लिए यह टूल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.