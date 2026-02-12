Advertisement
trendingNow13106515
Hindi Newsजरा हटकेसफेद लिपस्टिक नहीं, ये है बॉलीवुड का इमोशनल हथियार! फिल्म सेट पर कैसे बहाई जाती है आंसुओं की गंगा? देखें वायरल वीडियो

सफेद लिपस्टिक नहीं, ये है बॉलीवुड का 'इमोशनल हथियार'! फिल्म सेट पर कैसे बहाई जाती है आंसुओं की गंगा? देखें वायरल वीडियो

What Is Tear Stick: बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स में कलाकार कैसे तुरंत रोने लगते हैं, इसके पीछे ‘टियर स्टिक’ नाम का छोटा सा टूल है, जो अब ग्लिसरीन की जगह इस्तेमाल हो रहा है और सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 12, 2026, 08:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सफेद लिपस्टिक नहीं, ये है बॉलीवुड का 'इमोशनल हथियार'! फिल्म सेट पर कैसे बहाई जाती है आंसुओं की गंगा? देखें वायरल वीडियो

What Is Tear Stick: फिल्मों और टीवी सीरियल्स में जब कलाकार कैमरे के सामने अचानक रोने लगते हैं तो दर्शक अक्सर सोचते हैं कि यह सब कैसे मुमकिन होता है. अब इसका राज सामने आ गया है. डायरेक्टर अमित कुमार झा ने एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि इमोशनल सीन के दौरान कलाकार ‘टियर स्टिक’ नाम का एक खास टूल इस्तेमाल करते हैं. यह देखने में सफेद लिपस्टिक जैसा होता है लेकिन काम आंसू निकालने का करता है.

वीडियो में क्या दिखा?

अमित कुमार झा के 55 सेकेंड के वीडियो में अभिनेत्री अनुरिमा चक्रवर्ती अपनी आंखों के नीचे एक सफेद स्टिक लगाती नजर आती हैं. डायरेक्टर मजाक में पूछते हैं कि लिपस्टिक आंखों के नीचे क्यों लगाई जा रही है. इस पर एक्ट्रेस बताती हैं कि यह लिपस्टिक नहीं बल्कि टियर स्टिक है. यही छोटा सा टूल कलाकारों को तुरंत रोने में मदद करता है और सीन को ज्यादा असली बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बीवी के 18 लाख के गहने स्कूटी से हुए चोरी! इंश्योरेंस वाले ने पैसे देने से किया मना, 16 साल बाद कोर्ट ने कहा- अब 43 लाख दो...

टियर स्टिक क्या है?

पहले के जमाने में कलाकारों की आंखों में ग्लिसरीन डालकर आंसू निकाले जाते थे, जिससे जलन और परेशानी होती थी. टियर स्टिक उस पुराने तरीके का सुरक्षित और आसान विकल्प है. यह सफेद लिपस्टिक जैसी दिखती है लेकिन इसे होंठों पर नहीं बल्कि आंखों के नीचे लगाया जाता है. इससे बिना दर्द या नुकसान के आंसू निकल आते हैं और सीन नेचुरल लगता है.

 

 

यह कैसे काम करती है?

स्टार प्लस के एक्टर आशीष राघव बताते हैं कि यह स्टिक मेंथॉल युक्त वैक्स से बनी होती है. जब यह त्वचा की गर्मी के संपर्क में आती है तो उससे भाप निकलती है, जो आंखों तक पहुंचकर हल्की ठंडक या जलन पैदा करती है. इसी रिएक्शन से आंसू अपने आप निकल आते हैं और कलाकारों को जबरदस्ती रोने की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजह है कि सीन ज्यादा सहज और असली लगता है.

यह भी पढ़ें: न बिजली, न पानी, न इंटरनेट... फिर भी दुनिया का सबसे खुशहाल है ये गांव, पढ़ें रहस्यमयी आइलैंड की कहानी

सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया है?

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी. कई यूजर्स ने कहा कि उन्हें पर्दे के पीछे की यह सच्चाई जानकर मजा आया. किसी ने मजाक में लिखा कि पति से लड़ाई के वक्त उन्हें भी यह टियर स्टिक चाहिए. एक अन्य यूजर ने हंसते हुए कहा कि इतने राज खोल दिए गए तो हर कोई डायरेक्टर बन जाएगा. टियर स्टिक सिर्फ एक छोटा सा टूल नहीं बल्कि एक्टिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव है. इससे कलाकारों को तकलीफ भी नहीं होती और सीन भी ज्यादा रियल लगता है. यही वजह है कि अब बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में इमोशनल सीन के लिए यह टूल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Knowledge NewsTear Stick

Trending news

भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
India China relations
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
ahmedabad plane crash
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
DNA
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
DNA
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
Progressive Punjab Investment Summit
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
CM Himanta Biswa Sarma
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?