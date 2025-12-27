जीभ में ही उलझा रह जाएगा अंग्रेजी का ये शब्द! ऐश्वर्या राय ने तो बोल दिया क्या तुम बोल पाओगे

Advertisement
Aishwarya Rai English: कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ ​किताबों ये इंटरनेट पर लिखे ही देखें हैं किसी को बोलता हुआ नहीं देखा. बहुत से ऐसे  शब्द हैं जिनको बोलना अपने आप में बड़ा टास्ट है. इन्हीं में से एक है अंग्रेजी का (supercalifragilisticexpialidocious) शब्द. क्या आप बोल पाएंगे.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:12 PM IST
Aishwarya Rai Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई चेलैंज वायरल होते रहते हैं. उन्हीं में से एक है शब्दों का सही उच्चारण करना. यही उच्चारण भी एक कला या प्रैक्टिस का नतीजा है. कुछ लोग हल्के फुल्के शब्दों को भी सही नहीं बोल पाते हैं और कुछ लोग लंबे लंबे भारी भड़कम शब्दों का सही उच्चारण आसानी से कर लेते हैं. कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ ​किताबों ये इंटरनेट पर लिखे ही देखें हैं किसी को बोलता हुआ नहीं देखा. बहुत से ऐसे  शब्द हैं जिनको बोलना अपने आप में बड़ा टास्ट है. इन्हीं में से एक है अंग्रेजी का (supercalifragilisticexpialidocious) शब्द. क्या आप बोल पाएंगे.

कौन सा है ये शब्द?
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने में नानी याद आ जाती है. इन शब्दों को बोलने में ही जीभ उलझ जाती है. ऐसा ही एक फैमस वर्ड है वो हैं अंग्रेजी भाषा का शब्द (supercalifragilisticexpialidocious). ये काफी अच्चा और हेल्दी चेलैंज के तौर पर काम करता है. बहुत कम लोग इसका सही उच्चारण कर पाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने बड़ी ही आसानी से "सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोसियस" बोल दिया. इसके अलावा कई महिलाओं ने अपने अंदाज में इसका सही उच्चारण किया है. ऐसे में लोग ऐश्वर्या की इंग्लिश को काफी पसंद कर रहे हैं और इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं. आप भी देखें ये शानदार वीडियो.
A post shared by Lingua Bright (@linguabright)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @linguabright नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 4.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स कमेंट सेक्शन में मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, आप इसको इतना मुश्किल क्यो बना रहे हैं, बस इतना कह दो कि शानदार है.  

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

