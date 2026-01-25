Advertisement
trendingNow13085505
Hindi Newsजरा हटकेझुंड छोड़कर अकेले पहाड़ों में क्यों खो जाते हैं पेंगुइन; वैज्ञानिकों ने बताया इस वायरल मीम का खौफनाक सच

झुंड छोड़कर अकेले पहाड़ों में क्यों खो जाते हैं पेंगुइन; वैज्ञानिकों ने बताया इस वायरल मीम का खौफनाक सच

सोशल मीडिया पर वायरल ‘निरहिस्ट पेंगुइन’ वीडियो में एक पेंगुइन झुंड छोड़कर पहाड़ों की ओर चलता दिखा. वैज्ञानिकों के अनुसार यह असामान्य, लेकिन प्राकृतिक व्यक्तिगत व्यवहार है, कोई खतरा या नया विकास नहीं. मीम्स और प्रतीकात्मक चर्चा वायरल हुई. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 25, 2026, 01:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

झुंड छोड़कर अकेले पहाड़ों में क्यों खो जाते हैं पेंगुइन; वैज्ञानिकों ने बताया इस वायरल मीम का खौफनाक सच

सोशल मीडिया पर अक्सर मजेदार और हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है, वो काफी अलग है. इसमें देखा जा सकता है कि एक पेंगुइन अपने झुंड से अलग होकर समुद्र की बजाय दूर पहाड़ों की ओर चल देता है. इंटरनेट पर इसे ‘निरहिस्ट पेंगुइन’ कहा जा रहा है. यह दृश्य देखकर लोग हैरान और मजाक में मीम बनाने पर मजबूर हो गए. अब सवाल यही है कि यह पेंगुइन अपने झुंड को छोड़कर इतनी दूर क्यों चला गया और क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है.

पहाड़ों की ओर अकेली यात्रा

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक पेंगुइन अपने साथी पेंगुइनों के साथ समुद्र की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक वह रुक जाता है और उल्टी दिशा में, लगभग 70–80 किलोमीटर दूर पहाड़ों की ओर दौड़ने लगता है. वीडियो इंस्टाग्राम पर @flagster.in द्वारा पोस्ट किया गया और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. इस पर हास्य से लेकर जीवन के प्रतीकात्मक सबक तक के कमेंट्स आए हैं. लोग कह रहे हैं कि यह पेंगुइन भीड़ का पालन न करके अपनी अलग राह चुन रहा है और अपने तरीके से जिंदगी जी रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों ने समझाया रहस्य

यह वीडियो वास्तव में वर्नर हर्ज़ोग की 2007 की डॉक्यूमेंट्री 'एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड' का हिस्सा है, जिसमें एक एडेली पेंगुइन समुद्र से लगभग 70 किलोमीटर दूर बर्फीले पहाड़ों की ओर चला जाता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह व्यवहार असामान्य है. सामान्य रूप से पेंगुइन समुद्र और प्रजनन स्थलों के पास ही रहते हैं. कभी-कभी युवा या अनुभवहीन पेंगुइन परिचित रास्तों से भटक सकते हैं, या स्वास्थ्य और नए क्षेत्रों की खोज के कारण यह व्यवहार दिखाई दे सकता है. यह किसी नए विकास का संकेत नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत व्यवहारिक भिन्नता का उदाहरण है. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Flagster (@flagster.in)

वीडियो देक चौंक गए लोग

वैज्ञानिकों के अनुसार, युवा या अनुभवहीन पेंगुइन परिचित रास्तों से भटक सकते हैं. कभी-कभी स्वास्थ्य समस्याओं या नई जगहों की खोज भी इस तरह के व्यवहार का कारण बन सकती है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो अकेलेपन और विद्रोह का प्रतीक बन चुका है. लेकिन वैज्ञानिक इसे केवल व्यक्तिगत व्यवहारिक भिन्नता मानते हैं. यह किसी नए विकास या व्यवहार पैटर्न का संकेत नहीं है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

viral videonilhist penguintrending newsnilhist penguin viral video

Trending news

'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
PM Modi
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
UGC New Rules
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा
UGC
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के हीरो हैं हमारे युवा: पीएम मोदी
PM Modi Mann ki Baat
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के हीरो हैं हमारे युवा: पीएम मोदी
language martyrs
"न तब, न अब, न कभी...!" काले कपड़े पहन स्टालिन ने भरी हुंकार, कहा- तमिलनाडु में...
पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
mumbai crime
पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
india national voter day 2026
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
सार्वजनिक चर्चा सही नहीं..'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले थरूर
Shashi Tharoor
सार्वजनिक चर्चा सही नहीं..'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले थरूर
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
Punjab
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?
Shimla News
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?