झुंड छोड़कर अकेले पहाड़ों में क्यों खो जाते हैं पेंगुइन; वैज्ञानिकों ने बताया इस वायरल मीम का खौफनाक सच

सोशल मीडिया पर अक्सर मजेदार और हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है, वो काफी अलग है. इसमें देखा जा सकता है कि एक पेंगुइन अपने झुंड से अलग होकर समुद्र की बजाय दूर पहाड़ों की ओर चल देता है. इंटरनेट पर इसे ‘निरहिस्ट पेंगुइन’ कहा जा रहा है. यह दृश्य देखकर लोग हैरान और मजाक में मीम बनाने पर मजबूर हो गए. अब सवाल यही है कि यह पेंगुइन अपने झुंड को छोड़कर इतनी दूर क्यों चला गया और क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है.

पहाड़ों की ओर अकेली यात्रा

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक पेंगुइन अपने साथी पेंगुइनों के साथ समुद्र की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक वह रुक जाता है और उल्टी दिशा में, लगभग 70–80 किलोमीटर दूर पहाड़ों की ओर दौड़ने लगता है. वीडियो इंस्टाग्राम पर @flagster.in द्वारा पोस्ट किया गया और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. इस पर हास्य से लेकर जीवन के प्रतीकात्मक सबक तक के कमेंट्स आए हैं. लोग कह रहे हैं कि यह पेंगुइन भीड़ का पालन न करके अपनी अलग राह चुन रहा है और अपने तरीके से जिंदगी जी रहा है.

वैज्ञानिकों ने समझाया रहस्य

यह वीडियो वास्तव में वर्नर हर्ज़ोग की 2007 की डॉक्यूमेंट्री 'एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड' का हिस्सा है, जिसमें एक एडेली पेंगुइन समुद्र से लगभग 70 किलोमीटर दूर बर्फीले पहाड़ों की ओर चला जाता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह व्यवहार असामान्य है. सामान्य रूप से पेंगुइन समुद्र और प्रजनन स्थलों के पास ही रहते हैं. कभी-कभी युवा या अनुभवहीन पेंगुइन परिचित रास्तों से भटक सकते हैं, या स्वास्थ्य और नए क्षेत्रों की खोज के कारण यह व्यवहार दिखाई दे सकता है. यह किसी नए विकास का संकेत नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत व्यवहारिक भिन्नता का उदाहरण है.

वीडियो देक चौंक गए लोग

वैज्ञानिकों के अनुसार, युवा या अनुभवहीन पेंगुइन परिचित रास्तों से भटक सकते हैं. कभी-कभी स्वास्थ्य समस्याओं या नई जगहों की खोज भी इस तरह के व्यवहार का कारण बन सकती है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो अकेलेपन और विद्रोह का प्रतीक बन चुका है. लेकिन वैज्ञानिक इसे केवल व्यक्तिगत व्यवहारिक भिन्नता मानते हैं. यह किसी नए विकास या व्यवहार पैटर्न का संकेत नहीं है.