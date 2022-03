मिजोरम की इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया में हो रही इसकी तारीफ, आनंद महिंद्रा भी हुए फिदा

Mizoram Traffic Jam Photo: हम सभी कभी न भी ट्रैफिक जाम (Traffic jam) में जरूर फंसे होंगे. आपने अक्सर देखा होगा कि लोग ट्रैफिक में फंसने के बाद उल्टी-सीधी जगहों से गाड़ियां निकालने लगते हैं. इस बीच आपको लगातार हॉर्न बजने की आवाज सुनाई देती रहती है. बहुत सारे लोग इस दौरान सिग्नल तोड़कर भी आगे निकल जाते हैं. इसके उलट आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है.

यह तस्वीर मिजोरम से आई है. तस्वीर इतनी जानदार है कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए. यह तस्वीर मिजोरम के ट्रैफिक जाम (Mizoram Traffic Discipline) की है. इस तस्वीर को देखकर आपके भी मुंह से निकल आएगा- मिजोरम के लोगों से अनुशासन और ट्रैफिक नियम का पालन करना सीखें.

आनंद महिंद्रा ने जो तस्वीर रिट्वीट की है, उसमें देखा जा सकता है कि जाम में फंसने के बावजूद भी लोग अपनी लेन में खड़े हैं. जबकि वहां पर कोई डिवाइडर नहीं है और दूसरे साइड की रोड पूरी खाली है, लेकिन लोग शांति से खड़े होकर ट्रैफिक जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं. तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आधी सड़क बिल्कुल खाली है. इसके बाद भी लोग सड़क पर बने मार्क के भीतर खड़े हैं और उसे क्रॉस नहीं कर रहे हैं. देखें तस्वीर-

What a terrific pic; Not even one vehicle straying over the road marker. Inspirational, with a strong message: it’s up to US to improve the quality of our lives. Play by the rules… A big shoutout to Mizoram. https://t.co/kVu4AbEYq8

