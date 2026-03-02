17 साल की वफादारी का ये कैसा सिला? ऑफिस के बाहर फूट-फूटकर रोया कर्मचारी, देखें वीडियो

Employee Video: 17 साल तक सेवा देने के बाद कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद वह दफ्तर के बाहर फूट-फूटकर रोने लगा. मालिक द्वारा नया ऑफिस खोलने और पुराने वफादार को बेसहारा छोड़ने का यह दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
कहते हैं कि कंपनी एक परिवार की तरह होती है, लेकिन जब निकालने की बारी आती है तो यह 'परिवार' सबसे पहले पल्ला झाड़ लेता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बेरहमी पर गुस्सा भी. मामला एयरटेल के एक कर्मचारी का है, जिसने अपनी जवानी के 17 साल एक ही दफ्तर की दीवारों के बीच गुजार दिए. उसे क्या पता था कि जिस कंपनी को उसने अपना घर समझा, वही उसे एक झटके में बेघर कर देगी. जब वफादारी का इनाम बेरोजगारी के रूप में मिला, तो उस शख्स का सब्र जवाब दे गया और वह बीच सड़क पर ही फूट-फूट कर रो पड़ा.
वफादारी का मिला कड़वा इनाम
वायरल वीडियो में एक युवक एयरटेल ऑफिस के बाहर बिलखता नजर आ रहा है. युवक का कहना है कि उसने इस ऑफिस में अपने जीवन के कीमती 17 साल दिए हैं. 17 साल का समय कोई छोटा नहीं होता, इंसान एक ही जगह काम करते-करते वहां की ईंट-ईंट से जुड़ जाता है. युवक रोते हुए कहता है, "यह मेरा एयरटेल का ऑफिस है, मुझे यहां काम करते हुए करीब दो दशक होने को आए." उसकी सिसकियां यह बताने के लिए काफी हैं कि उसने इस संस्थान के लिए कितनी मेहनत की होगी. लेकिन आज उसे उसी ऑफिस के बाहर खड़े होकर अपनी बदहाली पर आंसू बहाने पड़ रहे हैं.
कर्मचारी के रोने की सबसे बड़ी वजह मालिक का वह फैसला है, जिसमें उसने नए ऑफिस तो खोल दिए लेकिन पुराने कर्मचारियों को ठेंगा दिखा दिया. युवक ने आरोप लगाया कि मालिक ने विस्तार तो किया, नए ठिकाने बनाए, लेकिन उन लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा जो सालों से कंपनी की रीढ़ बने हुए थे. अक्सर देखा जाता है कि कंपनियां लागत कम करने या नए सेटअप के चक्कर में पुराने अनुभवी लोगों को किनारे कर देती हैं. युवक का दर्द यही है कि उसके मालिक ने तरक्की तो की, लेकिन उन कंधों को भूल गया जिन्होंने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था.
17 साल बाद नौकरी गई, युवक का रो-रो कर बूरा हाल
यह मेरा एयरटेल का ऑफिस है, मुझे 17 साल हो गए यहां काम करते हुए ।
लेकिन मेरे मालिक ने नए ऑफिस खोल दिया, हम लोगों के बारे में सोचा भी नहीं , अब हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे pic.twitter.com/zhvP4etZoe
— Priya singh (@priyarajputlive) March 2, 2026
नौकरी जाना सिर्फ एक पद का जाना नहीं होता, बल्कि एक पूरे परिवार के सपनों का टूटना होता है. युवक का सबसे बड़ा डर यह है कि अब वह अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा. मध्यमवर्गीय परिवार में एक महीने की सैलरी रुकने का मतलब है बच्चों की फीस, राशन का खर्च और दवाइयों का संकट. वीडियो में वह बार-बार यही कह रहा है कि अब उसके सामने अंधेरा छा गया है. 17 साल तक एक ही जगह काम करने के बाद नई शुरुआत करना पहाड़ चढ़ने जैसा है. यह वीडियो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई आज के दौर में वफादारी की कोई कीमत बची है?
