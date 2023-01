ये टीवी की स्क्रीन नहीं, बल्कि एक सवाल है! बताइए तस्वीर में दिखाई दे रहे कितने नंबर?

Find Out The Number: क्या आप खुद को स्मार्ट समझते हैं? अगर हां तो चलिए हम आपके लिए कुछ ऐसा चैलेंज लेकर आए हैं जिसे हल करने के लिए आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे. बचपन में जब आप टीवी देख रहे होते थे तो अचानक से एंटीना हिल जाता था. फिर टीवी झिलमिल-झिलमिल करने लगता था. उसे ठीक करने के लिए लोग अपने छतों पर जाकर एंटीना सही किया करते थे. हालांकि, आज के दौर में आपके लिए एक पजल लेकर आए हैं जिसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा. आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर शेयर करने जा रहे हैं जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं और आपको सही जवाब खोजकर बताना है.

क्या आपने देखें तस्वीर में लिखे हुए नंबर्स

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस तस्वीर को आईएएस अधिकारी अवनीश शरण (IAS Officer Awanish Sharan) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. वह अक्सर अपने अकाउंट पर कुछ ऐसे ही मजेदार व पजल वाले ट्वीट शेयर किया करते हैं. इस बारे उन्होंने पजल तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "आप तस्वीर में कितने नंबर देखते हैं?" जैसे ही लोगों ने इस तस्वीर को देखा तो लोग जवाब देने के लिए कमेंट बॉक्स में टूट पड़े. यह तस्वीर देखने में बिल्कुल भी टीवी की स्क्रीन लग रही है, लेकिन इसमें तीन नंबर्स छिपे हुए हैं. अगर आपने अच्छी तरह से नोटिस किया तो आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा.

देखें पोस्ट-

What number do you see ? pic.twitter.com/hwKgMdJjcL

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) January 22, 2023