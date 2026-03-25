Advertisement
trendingNow13153958
Hindi Newsजरा हटकेकुदरत के साथ खिलवाड़! मासूम गिलहरी के हाथ में दिखा ई-सिगरेट, वीडियो देख लोग बोले- ये विज्ञान नहीं, विनाश है

कुदरत के साथ खिलवाड़! मासूम गिलहरी के हाथ में दिखा ई-सिगरेट, वीडियो देख लोग बोले- 'ये विज्ञान नहीं, विनाश है'

सोशल मीडिया पर वायरल ‘वेपिंग गिलहरी’ वीडियो के पीछे छिपा है बड़ा खतरा. ई-सिगरेट कचरा जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 25, 2026, 11:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुदरत के साथ खिलवाड़! मासूम गिलहरी के हाथ में दिखा ई-सिगरेट, वीडियो देख लोग बोले- 'ये विज्ञान नहीं, विनाश है'

एक अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ग्रे गिलहरी को ई-सिगरेट जैसा दिखने वाला उपकरण चबाते हुए देखा गया. यह वीडियो लंदन के ब्रिक्सटन इलाके का बताया जा रहा है, जहां गिलहरी एक बाड़ पर बैठी हुई थी. पहले नजर में यह दृश्य लोगों को मजेदार लगा, लेकिन जैसे-जैसे वीडियो फैलता गया, इसके पीछे छिपे खतरे ने सभी को चिंता में डाल दिया.

 गिलहरी को ई-सिगरेट क्यों आकर्षित किया?

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि गिलहरी मजाक नहीं कर रही थी, बल्कि वह ई-सिगरेट की मीठी खुशबू से आकर्षित हुई थी. आजकल ई-सिगरेट में कैंडी, फल और मिठाइयों जैसे फ्लेवर होते हैं, जो जानवरों को भी खाने जैसा महसूस कराते हैं. पारंपरिक सिगरेट के मुकाबले ये फ्लेवरड डिवाइस जानवरों को ज्यादा भ्रमित करते हैं, जिससे वे इसे खाने की चीज समझ बैठते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 क्या है इसके पीछे छिपा खतरा?

जो चीज मजाक लगती है, वह जानवरों के लिए खतरनाक हो सकती है. ई-सिगरेट में मौजूद निकोटिन बेहद जहरीला होता है और थोड़ी मात्रा में भी जानलेवा साबित हो सकता है. इसके अलावा इनमें माइक्रोप्लास्टिक, भारी धातुएं और लिथियम बैटरी जैसे खतरनाक तत्व भी होते हैं. अगर कोई जानवर इन्हें चबा ले या निगल ले, तो उसे ज़हर, अंदरूनी चोट या लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

क्या ये पहली घटना है?

यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि पक्षियों ने ई-सिगरेट के हिस्से निगल लिए और उनकी मौत हो गई. पालतू जानवर, खासकर कुत्ते, भी वेप लिक्विड के संपर्क में आकर बीमार पड़ चुके हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि सामने आए मामले असल घटनाओं का सिर्फ एक छोटा हिस्सा हैं.

 

 जिम्मेदारी क्यों जरूरी है?

ई-सिगरेट को लापरवाही से फेंकना सिर्फ गंदगी नहीं फैलाता, बल्कि यह जानवरों के लिए जानलेवा जाल बन जाता है. कई जानवर अपनी सूंघने की क्षमता से खाना ढूंढते हैं और ऐसे में फ्लेवरड वेप उन्हें आसानी से आकर्षित कर लेते हैं. इस खतरे को कम करने के लिए जरूरी है कि लोग ई-सिगरेट को सही तरीके से डिस्पोज करें, कचरा न फैलाएं और जहां संभव हो, दोबारा इस्तेमाल होने वाले विकल्प चुनें.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Vaping squirrele-cigarette wastewildlife danger

Trending news

भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
LPG
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
Tamil Nadu Assembly Election 2026
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
जब युद्ध में डगमगाई दुनिया,डटकर खड़ा रहा भारत;26 दिनों में 9 फैसलों से देश बना मजबूत
Middle East war news
जब युद्ध में डगमगाई दुनिया,डटकर खड़ा रहा भारत;26 दिनों में 9 फैसलों से देश बना मजबूत
'हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं', ईरानी जंग में मध्यस्थता पर जयशंकर की दो टूक
S Jaishankar
'हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं', ईरानी जंग में मध्यस्थता पर जयशंकर की दो टूक
पहलगाम हमले के बाद 2026 में सरकार सख्त, डल झील और सोनमर्ग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Kashmir tourism
पहलगाम हमले के बाद 2026 में सरकार सख्त, डल झील और सोनमर्ग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
मेरे भाई को कॉल करने की कैसे हिम्मत हुईं? जब भरी कोर्ट में CJI को आया गुस्सा
CJI
मेरे भाई को कॉल करने की कैसे हिम्मत हुईं? जब भरी कोर्ट में CJI को आया गुस्सा
अफवाहों पर लगाम, देश भर में नहीं है ईंधन की कमी, इन राज्यों ने भी जारी की सफाई
fuel shortage
अफवाहों पर लगाम, देश भर में नहीं है ईंधन की कमी, इन राज्यों ने भी जारी की सफाई
30 साल पढ़ाने के बाद भी ‘अवैध’ शिक्षक? कोर्ट बोला - अब और अन्याय नहीं, करो स्थायी
west bengal news in hindi
30 साल पढ़ाने के बाद भी ‘अवैध’ शिक्षक? कोर्ट बोला - अब और अन्याय नहीं, करो स्थायी
सुप्रीम कोर्ट से NHAI को झटका; जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी याचिका खारिज
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट से NHAI को झटका; जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी याचिका खारिज
ऊर्जा की कोई कमी नहीं... सरकार ने सर्वदलीय बैठक में बताया संकट से निकलने का प्लान
israel iran war
ऊर्जा की कोई कमी नहीं... सरकार ने सर्वदलीय बैठक में बताया संकट से निकलने का प्लान