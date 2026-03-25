कुदरत के साथ खिलवाड़! मासूम गिलहरी के हाथ में दिखा ई-सिगरेट, वीडियो देख लोग बोले- 'ये विज्ञान नहीं, विनाश है'

एक अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ग्रे गिलहरी को ई-सिगरेट जैसा दिखने वाला उपकरण चबाते हुए देखा गया. यह वीडियो लंदन के ब्रिक्सटन इलाके का बताया जा रहा है, जहां गिलहरी एक बाड़ पर बैठी हुई थी. पहले नजर में यह दृश्य लोगों को मजेदार लगा, लेकिन जैसे-जैसे वीडियो फैलता गया, इसके पीछे छिपे खतरे ने सभी को चिंता में डाल दिया.

गिलहरी को ई-सिगरेट क्यों आकर्षित किया?

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि गिलहरी मजाक नहीं कर रही थी, बल्कि वह ई-सिगरेट की मीठी खुशबू से आकर्षित हुई थी. आजकल ई-सिगरेट में कैंडी, फल और मिठाइयों जैसे फ्लेवर होते हैं, जो जानवरों को भी खाने जैसा महसूस कराते हैं. पारंपरिक सिगरेट के मुकाबले ये फ्लेवरड डिवाइस जानवरों को ज्यादा भ्रमित करते हैं, जिससे वे इसे खाने की चीज समझ बैठते हैं.

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BREAKING: Squirrels have been spotted vaping e-cigarettes due to mistaking their fruity scents for food. "Eating a vape isn’t part of their natural diet. The components aren’t something they encounter in nature,” said red squirrel expert Craig Shuttleworth. ”You don’t want… pic.twitter.com/brCR34APh4 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 24, 2026

क्या है इसके पीछे छिपा खतरा?

जो चीज मजाक लगती है, वह जानवरों के लिए खतरनाक हो सकती है. ई-सिगरेट में मौजूद निकोटिन बेहद जहरीला होता है और थोड़ी मात्रा में भी जानलेवा साबित हो सकता है. इसके अलावा इनमें माइक्रोप्लास्टिक, भारी धातुएं और लिथियम बैटरी जैसे खतरनाक तत्व भी होते हैं. अगर कोई जानवर इन्हें चबा ले या निगल ले, तो उसे ज़हर, अंदरूनी चोट या लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

क्या ये पहली घटना है?

यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि पक्षियों ने ई-सिगरेट के हिस्से निगल लिए और उनकी मौत हो गई. पालतू जानवर, खासकर कुत्ते, भी वेप लिक्विड के संपर्क में आकर बीमार पड़ चुके हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि सामने आए मामले असल घटनाओं का सिर्फ एक छोटा हिस्सा हैं.

#BREAKING: Watch as viral video captured in South London show squirrels vaping with discarded e-cigarettes, seemingly drawn in by the fruity scent after mistaking it for food. pic.twitter.com/a3N4rZ9aHg — (@rawsalerts) March 24, 2026

जिम्मेदारी क्यों जरूरी है?

ई-सिगरेट को लापरवाही से फेंकना सिर्फ गंदगी नहीं फैलाता, बल्कि यह जानवरों के लिए जानलेवा जाल बन जाता है. कई जानवर अपनी सूंघने की क्षमता से खाना ढूंढते हैं और ऐसे में फ्लेवरड वेप उन्हें आसानी से आकर्षित कर लेते हैं. इस खतरे को कम करने के लिए जरूरी है कि लोग ई-सिगरेट को सही तरीके से डिस्पोज करें, कचरा न फैलाएं और जहां संभव हो, दोबारा इस्तेमाल होने वाले विकल्प चुनें.