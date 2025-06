क्या अचानक अमेरिका के आसमान में मंगल ग्रह दिखने लगा? रहस्य बने लाल रंग ने सबको चौंकाया

Florida Sunset: अमेरिका में कुछ घंटे से लोग एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं. कुछ रहस्यमय ग्रह दिखने की बात कर रहे हैं तो कुछ ने इसे मंगल ग्रह माना है. वीडियो में चांद अलग दिखाई दे रहा है. लोग इसे सूरज नहीं मान रहे क्योंकि यह आसमान में काफी नीचे दिख रहा था. दावा किया गया कि वीडियो सूर्यास्त के बाद का है. लोग भ्रमित हो गए और वीडियो शेयर करके पूछने लगे. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे 'दूसरा सूर्य' या Nibiru कहा है. निबिरू को काल्पनिक ग्रह बताया जाता है. ऐसे में रहस्य और गहरा गया. सवाल यह उठा कि क्या अमेरिका के आसमान में अचानक मंगल ग्रह दिखने लगा था?

लोगों ने सोशल मीडिया पर ग्रोक से पूछना शुरू कर दिया तो जवाब मिला कि फ्लोरिडा के आसमान में 1 जून 2025 को दिखा लाल ऑब्जेक्ट मार्स यानी मंगल ग्रह हो सकता है. लोगों को यह बात भी हजम नहीं हुई. इतने करीब मंगल कैसे आ सकता है. Reddit पर भी डिबेट छिड़ गई. एक ने लिखा कि हो सकता है कि यह कोई गुब्बारा हो जो लाल रंग का हो.

BREAKING NEWS: A mysterious massive red celestial object is leaving Florida residents confused as they upload footage of the moon and the sunset as a bright red circular object which some viewers claim to be ‘Nibiru’ or ‘The Second Sun’ while many viewers believe the object… pic.twitter.com/GLKRxAJXPx

— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) June 1, 2025