Heart Attack: शॉपिंग कर रहा था शख्स..आ गया हार्ट अटैक, बगल खड़े डॉक्टर ने यूं बचा दी जान!

Doctor Saved Man After Heart Attack: हार्ट अटैक के लगातार बढ़ते मामलों के बीच एक और ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें शॉपिंग मॉल में खरीदारी कर रहे एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया. लेकिन गनीमत यह रही कि वहीं पर एक डॉक्टर भी खरीदारी कर रहे थे और उन्होंने वहीं सीपीआर देना शुरू कर दिया. इसके बाद दस मिनट के अंदर ही उस शख्स की जान बच गई.

अटैक आया और नब्ज बंद हो रही थी...

दरअसल, इस वीडियो को ट्विटर पर रोहित नामक यूजर ने शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि मेरे पिताजी ने एक जान बचाई. यह सब बैंगलोर में हुआ है. यहां एक शख्स को अटैक आया था और उसकी नब्ज बंद हो रही थी. पिताजी ने उन पर दस मिनट से ज्यादा काम किया और उनको होश में ले आए. ये शख्स भाग्यशाली रहे कि एक प्रशिक्षित आर्थोपेडिक सर्जन उनके बगल में ही शॉपिंग कर रहे थे.

बगल खड़े डॉक्टर CPR ने देना शुरू किया

उन्होंने आगे यह भी लिखा कि डॉक्टर एक आशीर्वाद हैं. सम्मान हैं. वीडियो दो दिन पहले का है. असल में इस वीडियो में दिख रहा है कि एक स्टोर पर जहां शॉपिंग के लिए इकट्ठा हुए कई सारे लोग दिख रहे हैं. वहां एक अधेड़ उम्र के शख्स को हार्ट अटैक आया हुआ था और एक अन्य शख्स उसको सीपीआर दे रहे हैं. यही सीपीआर देने वाले शख्स ही डॉक्टर हैं.

वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल

यह महज एक संयोग ही है कि शॉपिंग माल में खरीदारी कर रहे उस शख्स को जिस वक्त हार्ट अटैक आया, ठीक उसी समय उनके बगल ही एक डॉक्टर भी खरीदारी कर रहे थे. जैसा कि वायरल पोस्ट से पता चला है कि शख्स की जान बचाने वाला दूसरा शख्स एक डॉक्टर हैं और वे फिलहाल आर्थोपेडिक सर्जन हैं. फिलहाल यह वीडियो वायरल हो रहा है.

My dad saved a life. We happen to be at IKEA Bangalore where someone had an attack and had no pulse. Dad worked on him for more than 10 mins and revived him. Lucky guy that a trained orthopedic surgeon was shopping in the next lane. Doctors are a blessing. Respect !!! pic.twitter.com/QXpXTMBOya

— Rohit Dak (@rohitdak) December 29, 2022